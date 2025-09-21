El Congreso del Perú propone un proyecto de ley que busca regular los derechos de los dueños de mascotas, incluyendo hasta tres días de licencia laboral por enfermedad o fallecimiento de los perros. | Metlife

El Congreso del Perú propone un proyecto de ley que busca regular los derechos de los dueños de mascotas, incluyendo hasta tres días de licencia laboral por enfermedad o fallecimiento de los perros. | Metlife

En Perú, más de la mitad de las familias tienen un amigo peludo en sus casas. Según cifras de una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 51,7% de los hogares tiene al menos un perro como mascota. Sin embargo, la presencia de los compañeros de cuatro patas no suele ser reconocida por los centros laborales. En muchas ocasiones, los dueños no pueden llevar a sus canes al veterinario porque no les dan permiso en el trabajo, o no pueden tomarse el día libre si algo grave les ocurre.

Recientemente, el Congreso anunció un proyecto de ley para actualizar el marco legal sobre los perros en el país, presentado por la legisladora Jhakeline Katy Ugarte Mamani. La iniciativa busca reconocer la importancia de los canes en los hogares peruanos, como también regular los derechos y deberes de sus cuidadores. Entre otras cosas, la propuesta incluye hasta tres días de licencia laboral por enfermedad o fallecimiento de la mascota. Pero, ¿qué tan viable sería su aplicación en nuestro contexto?

TE RECOMENDAMOS FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

El proyecto de ley también busca clasificar a los canes.

¿Cómo funcionaría la ley si se aprueba?

De acuerdo con el abogado laboralista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Martín Carrillo Calle, explica que, actualmente, no existe una ley que de licencia por muerte o enfermedad de una mascota, por lo cual el proyecto podría cubrir un vacío. No obstante, ciertas empresas, por decisión propia, pueden dar días libres a sus trabajadores, que luego recuperan esas horas.

El experto indica que este tipo de licencias compensables constituyen una ''política unilateral de la empresa que busca establecer condiciones que concuerden con el estilo de vida de sus trabajadores o de los que esperan reclutar'', y que no es un ''derecho establecido por una fuente legal''.

Si es que la ley es aprobada, Carrillo indica la necesidad de que se cumplan ciertos requisitos estrictos. ''El acceso a la licencia debe estar condicionado al registro previo de la mascota y la demostración posterior de su muerte'', manifiesta. Además, el abogado considera que el día no trabajado debería compensarse después, en un acuerdo entre el empleador y el trabajador.

Incluso se tendrían que contemplar escenarios puntuales. ''Si la mascota fallecida es de una pareja que labora para el mismo empleador, se debe precisar si uno de ellos o ambos pueden hacer uso de la licencia'', de acuerdo con Carrillo.

Por último, el jurisconsulto opina que la duración del permiso debería evaluarse para que no se cometan abusos. ''La extensión temporal de la licencia debe ser revisada en comparación con otros supuestos de licencia de similar naturaleza ya otorgados por otras leyes (no remuneradas y compensables), para que exista un criterio de razonabilidad y proporcionalidad'', finaliza.

El proyecto de ley es similar a otros presentados en la región, como Colombia y Chile.

¿Qué más plantea el proyecto de ley?

Además de la licencia laboral especial de hasta tres días sin goce de haber, los cuidadores tendrán obligaciones, como garantizar:

Atención veterinaria

Alimentación adecuada

Espacios de recreación

Identificación del animal mediante placa o microchip

Asimismo, el proyecto prohíbe:

Abandono

Peleas de perros

Uso de canes en laboratorios o prácticas premilitares

También busca sancionar restricciones desproporcionadas en condominios para quienes desean tener mascotas. Un punto novedoso es que, en casos de divorcio o fallecimiento del dueño, la custodia del perro deberá resolverse por acuerdo, conciliación o testamento, priorizando siempre el bienestar del animal.

Proyectos de ley anteriores

En 2022, la congresista Rosangella Barbarán ya había planteado otorgar un día de licencia compensable por la muerte de una mascota registrada en el Registro Nacional de Mascotas.

La diferencia es que esta nueva iniciativa resulta más amplia: permite hasta tres días de licencia y regula de manera integral la tenencia, protección y bienestar de los perros. De aprobarse, la norma reemplazaría la Ley 27596, vigente desde 2001, que regula el régimen jurídico de canes, que contempla las directrices para su crianza, adiestramiento, comercialización, tenencia y traslado.

En la región, existen países que también contemplan la importancia de las mascotas para el trabajador. En Chile y Colombia, por ejemplo, se han presentado proyectos de ley similares al que está en trámite ante el Congreso peruano, pero aún no han sido aprobados.