HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     
Sociedad

¿Licencia por la muerte de tu mascota? Congreso propone proyecto que daría hasta tres días de ausencia

Aunque el proyecto podría llenar un vacío legal, un experto en derecho laboral analiza su viabilidad en el contexto peruano, señalando la importancia de establecer condiciones y requisitos específicos para que no se abuse de la normativa.

El Congreso del Perú propone un proyecto de ley que busca regular los derechos de los dueños de mascotas, incluyendo hasta tres días de licencia laboral por enfermedad o fallecimiento de los perros.
El Congreso del Perú propone un proyecto de ley que busca regular los derechos de los dueños de mascotas, incluyendo hasta tres días de licencia laboral por enfermedad o fallecimiento de los perros. | Metlife

En Perú, más de la mitad de las familias tienen un amigo peludo en sus casas. Según cifras de una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 51,7% de los hogares tiene al menos un perro como mascota. Sin embargo, la presencia de los compañeros de cuatro patas no suele ser reconocida por los centros laborales. En muchas ocasiones, los dueños no pueden llevar a sus canes al veterinario porque no les dan permiso en el trabajo, o no pueden tomarse el día libre si algo grave les ocurre.

Recientemente, el Congreso anunció un proyecto de ley para actualizar el marco legal sobre los perros en el país, presentado por la legisladora Jhakeline Katy Ugarte Mamani. La iniciativa busca reconocer la importancia de los canes en los hogares peruanos, como también regular los derechos y deberes de sus cuidadores. Entre otras cosas, la propuesta incluye hasta tres días de licencia laboral por enfermedad o fallecimiento de la mascota. Pero, ¿qué tan viable sería su aplicación en nuestro contexto?

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios
El proyecto de ley también busca clasificar a los canes.

El proyecto de ley también busca clasificar a los canes.

PUEDES VER: ¿A qué hora exacta inicia la primavera 2025 en Perú? esta es la fecha oficial, según Senamhi

lr.pe

¿Cómo funcionaría la ley si se aprueba?

De acuerdo con el abogado laboralista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Martín Carrillo Calle, explica que, actualmente, no existe una ley que de licencia por muerte o enfermedad de una mascota, por lo cual el proyecto podría cubrir un vacío. No obstante, ciertas empresas, por decisión propia, pueden dar días libres a sus trabajadores, que luego recuperan esas horas.

El experto indica que este tipo de licencias compensables constituyen una ''política unilateral de la empresa que busca establecer condiciones que concuerden con el estilo de vida de sus trabajadores o de los que esperan reclutar'', y que no es un ''derecho establecido por una fuente legal''.

Si es que la ley es aprobada, Carrillo indica la necesidad de que se cumplan ciertos requisitos estrictos. ''El acceso a la licencia debe estar condicionado al registro previo de la mascota y la demostración posterior de su muerte'', manifiesta. Además, el abogado considera que el día no trabajado debería compensarse después, en un acuerdo entre el empleador y el trabajador.

Incluso se tendrían que contemplar escenarios puntuales. ''Si la mascota fallecida es de una pareja que labora para el mismo empleador, se debe precisar si uno de ellos o ambos pueden hacer uso de la licencia'', de acuerdo con Carrillo.

Por último, el jurisconsulto opina que la duración del permiso debería evaluarse para que no se cometan abusos. ''La extensión temporal de la licencia debe ser revisada en comparación con otros supuestos de licencia de similar naturaleza ya otorgados por otras leyes (no remuneradas y compensables), para que exista un criterio de razonabilidad y proporcionalidad'', finaliza.

El proyecto de ley es similar a otros presentados en la región, como Colombia y Chile.

El proyecto de ley es similar a otros presentados en la región, como Colombia y Chile.

¿Qué más plantea el proyecto de ley?

Además de la licencia laboral especial de hasta tres días sin goce de haber, los cuidadores tendrán obligaciones, como garantizar:

  • Atención veterinaria
  • Alimentación adecuada
  • Espacios de recreación
  • Identificación del animal mediante placa o microchip

Asimismo, el proyecto prohíbe:

  • Abandono
  • Peleas de perros
  • Uso de canes en laboratorios o prácticas premilitares

También busca sancionar restricciones desproporcionadas en condominios para quienes desean tener mascotas. Un punto novedoso es que, en casos de divorcio o fallecimiento del dueño, la custodia del perro deberá resolverse por acuerdo, conciliación o testamento, priorizando siempre el bienestar del animal.

PUEDES VER: Buscan a "Caramelo", perrito de San Marcos: denuncian que fue raptado en los exteriores del campus de la UNMSM y abandonado en Acho

lr.pe

Proyectos de ley anteriores

En 2022, la congresista Rosangella Barbarán ya había planteado otorgar un día de licencia compensable por la muerte de una mascota registrada en el Registro Nacional de Mascotas.

La diferencia es que esta nueva iniciativa resulta más amplia: permite hasta tres días de licencia y regula de manera integral la tenencia, protección y bienestar de los perros. De aprobarse, la norma reemplazaría la Ley 27596, vigente desde 2001, que regula el régimen jurídico de canes, que contempla las directrices para su crianza, adiestramiento, comercialización, tenencia y traslado.

En la región, existen países que también contemplan la importancia de las mascotas para el trabajador. En Chile y Colombia, por ejemplo, se han presentado proyectos de ley similares al que está en trámite ante el Congreso peruano, pero aún no han sido aprobados.

Notas relacionadas
Buscan a "Caramelo", perrito de San Marcos: denuncian que fue raptado en los exteriores del campus de la UNMSM y abandonado en Acho

Buscan a "Caramelo", perrito de San Marcos: denuncian que fue raptado en los exteriores del campus de la UNMSM y abandonado en Acho

LEER MÁS
Animalistas en Perú luchan contra el maltrato animal: albergues viven de donaciones por falta de apoyo del Gobierno

Animalistas en Perú luchan contra el maltrato animal: albergues viven de donaciones por falta de apoyo del Gobierno

LEER MÁS
Hombre dispara al aire durante la marcha de la 'Generación Z': manifestantes persiguieron al atacante

Hombre dispara al aire durante la marcha de la 'Generación Z': manifestantes persiguieron al atacante

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El impactante caso de Raffaello Cárpena, el peruano que fue acusado de poseer cinco identidades falsas: buscó a su hijo en Ucrania y fue acusado de fraude

El impactante caso de Raffaello Cárpena, el peruano que fue acusado de poseer cinco identidades falsas: buscó a su hijo en Ucrania y fue acusado de fraude

LEER MÁS
Poder Judicial respalda clausura del Mercado N° 1 de Surquillo, pero comerciantes exigen reapertura inmediata

Poder Judicial respalda clausura del Mercado N° 1 de Surquillo, pero comerciantes exigen reapertura inmediata

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Levantan paro en Machu Picchu tras ocho horas de diálogo y aseguran la seguridad del transporte turístico

Levantan paro en Machu Picchu tras ocho horas de diálogo y aseguran la seguridad del transporte turístico

LEER MÁS
Congreso aprueba crear universidad en Huaycán, pero la de San Juan de Lurigancho seguiría estancada

Congreso aprueba crear universidad en Huaycán, pero la de San Juan de Lurigancho seguiría estancada

LEER MÁS
Hombre dispara al aire durante la marcha de la 'Generación Z': manifestantes persiguieron al atacante

Hombre dispara al aire durante la marcha de la 'Generación Z': manifestantes persiguieron al atacante

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

SUNARP amplía la presentación electrónica para títulos COFOPRI: así puedes agilizar la formalización de tu predio en 2025

Marcha de la Generación Z EN VIVO: continúa jornada de protestas convocada por jóvenes en contra de Boluarte y Congreso

La dura respuesta de Eddie Fleischman al ‘Chorri’ Palacios por defender a Agustín Lozano: “Lamento ver a un jugador resentido”

Sociedad

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 21 de septiembre, según IGP?

Apertura de la Vía Expresa Sur en Lima: ¿qué ruta estará habilitada desde el lunes 22 de septiembre?

¿A qué hora exacta inicia la primavera 2025 en Perú? esta es la fecha oficial, según Senamhi

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha de la Generación Z EN VIVO: continúa jornada de protestas convocada por jóvenes en contra de Boluarte y Congreso

Marcha de la Generación Z: PNP no reconoce ataque a manifestantes con perdigones

Marcha contra Dina Boluarte y Congreso: periodista es atacado con perdigones por la represión policial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota