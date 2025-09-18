HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Congreso aprueba crear universidad en Huaycán y otras regiones, pero la de SJL seguiría estancada: "Insisten en el error"

Expertos en educación alertan sobre el riesgo de que estas iniciativas terminen siendo promesas incumplidas, como ha sucedido con proyectos en San Juan de Lurigancho que no han avanzado.

Congreso aprueba la creación de universidades. Foto: composición LR
El Congreso de la República aprobó con 113 votos a favor la creación de 22 nuevas universidades públicas en el país. Estas instituciones estarán distribuidas en diferentes departamentos, entre ellos La Libertad, Puno y Lima Metropolitana. En este último caso, se anunció la Universidad Nacional de Ciencia, Tecnología, Humanidades y Afines de Huaycán, que estaría ubicada en el distrito de Ate Vitarte y que fue presentada como un paso histórico para ampliar el acceso a la educación superior en Lima Metropolitana.

Sin embargo, especialistas advierten que la medida podría convertirse en otro ejemplo de proyectos anunciados pero inconclusos, tal como ocurrió en San Juan de Lurigancho, donde la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho (UNTSJL) aprobada hace más de un año aún no muestra avances concretos.

El antecedente de San Juan de Lurigancho

La historia de la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho (UNTSJL) es un reflejo de las dificultades que enfrentan estas iniciativas. El proyecto entró en debate en 2022 y, en mayo de 2024, se aprobó su ejecución con una inversión inicial de tres millones de soles. Pese a ello, hasta la fecha no se han registrado progresos significativos en su implementación.

La construcción enfrentó un obstáculo desde el inicio: el terreno destinado para su edificación pertenecía a otra entidad. Este conflicto por la titularidad del predio retrasó los trámites y detuvo la obra.

El caso evidencia cómo los anuncios suelen quedar atrapados en la burocracia. Trámites administrativos, licitaciones inconclusas y problemas relacionados con la disponibilidad del terreno han impedido que el proyecto avance. En la práctica, la población del distrito más grande del país sigue sin acceso a la universidad prometida.

Frente a ello, expertos consideran que la nueva universidad de Huaycán corre el riesgo de enfrentar un camino similar, marcado por retrasos, falta de recursos y deficiencias estructurales.

El anuncio de nuevas casas de estudio contrasta con la situación de varias universidades ya existentes. Algunas presentan serias deficiencias en infraestructura y problemas normativos, mientras que otras no cuentan con el mantenimiento adecuado para garantizar una formación de calidad.

En diversos sectores se ha calificado esta medida como populista, dado que se estaría utilizando la creación de universidades como un recurso para ganar simpatías de cara a futuros procesos electorales.

Crear universidades no sería la solución al problema

El exministro de Educación, Daniel Alfaro, fue enfático al respecto y mencionó que crear universidades no es la vía más adecuada para cerrar la brecha. “No es seguro que crear universidades nacionales sea la mejor opción. De hecho, varios expertos han alertado de que no lo es, que lo mejor es potenciar en primer lugar los institutos que son más grandes en números y en distribución geográfica”.

El exministro también resaltó la posibilidad de crear filiales de universidades ya existentes, lo que permitiría dar más oportunidades de acceso con menor gasto público.

“La creación de una universidad nacional no estaría dentro de esas acciones priorizadas o más óptimas, ya que absorbería mayores recursos que podrían destinarse más bien al fortalecimiento de institutos o a la creación de filiales de institutos y escuelas nacionales ya licenciadas. Y esa sería la mejor forma de poder cerrar la brecha para ampliar el acceso a la educación superior”.

En ese mismo sentido, cuestionó directamente la decisión del Congreso. “Esto se ha dicho hasta el cansancio. Y el hecho de que veamos que esta ley se aprueba por insistencia, es efectivamente entonces una insistencia del error, una insistencia del populismo a la cual ya nos tiene acostumbrados este Congreso que con muy poca responsabilidad está legislando sobre el futuro de nuestros jóvenes”.

Sunedu: filiales como alternativa

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) ha señalado en reiteradas oportunidades que la creación de filiales es una opción más rápida y eficiente para ampliar la cobertura.

“La creación de filiales es uno de los caminos más prácticos y de rápida implementación. Crear universidades es el otro camino, pero esto implica mayores recursos y trámites que pueden demandar mucho más tiempo”, indicó un representante de la entidad.

Según la Sunedu, mientras que abrir filiales de universidades ya licenciadas puede concretarse en un plazo relativamente corto, levantar una nueva institución implica un proceso de ocho a nueve años en condiciones normales. A ello se suman los posibles problemas contractuales, legales y de disponibilidad de terrenos que pueden retrasar aún más los plazos.

En provincias, la situación se vuelve aún más compleja. Existen numerosos proyectos de universidades que no se han concluido debido a la falta de expedientes técnicos completos, inconsistencias en la documentación o conflictos sobre la titularidad de los terrenos.

¿Educación superior o promesa inconclusa?

Ambos especialistas recuerdan que la creación de universidades no garantiza automáticamente la mejora en la calidad de la enseñanza ni la ampliación real de oportunidades para los jóvenes. Más aún cuando existen carencias en la gestión de las universidades ya operativas y un déficit de inversión en institutos técnicos, que podrían responder con mayor rapidez a la demanda educativa en zonas alejadas.

El riesgo, señalan, es que estas iniciativas se conviertan en promesas inconclusas, atrapadas en trámites burocráticos y disputas políticas, mientras miles de jóvenes siguen sin acceso a una educación superior de calidad.

