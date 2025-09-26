HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Congreso prohibiría el colorante rojo N°3: expertos alertan sobre los peligros de la eritrosina en gelatinas y otros dulces

La Comisión de Defensa del Consumidor unificó seis proyectos de ley para vetar la eritrosina, que entraría en vigencia el 15 de enero de 2027 para alimentos y en 2028 para fármacos.

El Congreso del Perú debatirá la prohibición del colorante rojo N°3 (eritrosina), usado en gelatinas y golosinas, tras estudios que sugieren riesgos de cáncer en consumidores.
El Congreso del Perú debatirá la prohibición del colorante rojo N°3 (eritrosina), usado en gelatinas y golosinas, tras estudios que sugieren riesgos de cáncer en consumidores. | Composición LR

El Congreso del Perú tiene en su agenda debatir la prohibición del colorante rojo N°3 denominado como eritrosina, un aditivo presente en gelatinas, gomitas, gaseosas, galletas y cereales. Esta medida sería similar a la que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) tomó en Estados Unidos tras evaluar estudios hechos en roedores que revelaron desarrollo de tumores cancerígenos por el consumo de la sustancia.

La Comisión de Defensa del Consumidor unificó seis proyectos de ley en un solo dictamen que busca vetar su uso en alimentos y fármacos en Perú. Aunque el predictamen estaba programado para debate, no se abordó en la sesión del 16 de setiembre, pues se priorizó otros temas. La prohibición entraría en vigencia el 15 de enero de 2027 para alimentos, y un año después para productos farmacéuticos (15 de enero de 2028). El Minsa (a través de Digesa) ha solicitado que se empiece una sustitución paulatina del aditivo como medida preventiva.

¿Qué tan dañina puede ser la eritrosina? Niveles permitidos

La República conversó con expertos de la salud que destacan otros hallazgos clave, sustentados en investigaciones más recientes.

  • Los estudios más actuales muestran efectos a nivel genético (daño al ADN) y estrés oxidativo en órganos como el sistema digestivo y el cerebro.
  • En investigaciones antiguas con animales, también se ha observado implicancia en la tiroides.
  • Aunque no existen estudios clínicos controlados en humanos por razones éticas, algunas investigaciones sugieren efectos conductuales (como hiperactividad) cuando se combina con otros colorantes sintéticos.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) establece una ingesta diaria admisible (IDA) de 0,1 mg por kg de peso corporal. En Perú, el Codex Alimentarius permite hasta 200 mg/kg en frutas confitadas, 50 mg/kg para chicle y 100 mg/kg en decoraciones/toppings.

La nutricionista de la Universidad Federico Villareal (UNFV), con diplomado en Nutrición Clínica, Claudia Haytara Linares, menciona que la cantidad puede ser engañosa. ''Una pequeña ración de eritrosina al máximo permitido puede acercarse a la ingesta diaria recomendada de un adulto, pero fácilmente sobrepasarlo en niños pequeños'', afirma.

La República se comunicó con Digesa al respecto de la posible prohibición de la eritrosina, e indicó que ''en su momento, el comunicado fue claro'', en referencia a su pronunciamiento de enero. Este reconocía los riesgos del colorante y los estudios hechos en EE. UU. Sin embargo, precisaron que ''no hay evidencia que demuestre que cause cáncer en humanos''. También informaron que ''no se ha registrado alimentos con el colorante rojo 3 que superen los límites máximos''. De cualquier modo, decidieron dar un plazo para que las empresas reemplacen poco a poco el aditivo por opciones naturales.

Comunicado de DIGESA.

Comunicado de DIGESA.

El presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), Crisólogo Cáceres, indicó a La República que, desde la fecha, no han recibido denuncias de consumidores sobre la eritrosina. No obstante, advirtió que la falta de una normativa oficial representa un riesgo. ''Al no haber prohibición, los productos siguen utilizando indiscriminadamente ese colorante'', sostiene.

¿Qué grupos están en mayor riesgo?

  • Niños pequeños
  • Personas con alteraciones tiroideas.
  • Pacientes con alergias o intolerancias a colorantes.
  • Personas con enfermedades hepáticas, renales o condiciones neuropsiquiátricas sensibles.

La nutricionista licenciada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Rafaela Silva Peschiera, indica que los infantes podrían ser los más perjudicados. ''Como pesan menos, una misma cantidad de rojo 3 representa una dosis por kg mayor… podría causar hiperactividad'', explica la especialista.

¿Cuáles son productos con colorante rojo en Perú?

De acuerdo con la nutricionista Rafaela Silva, la falta de transparencia hacia el consumidor podría ser un obstáculo en identificar y evitar el aditivo. ''Lamentablemente, no se coloca la cantidad de colorantes que contiene cada producto en las etiquetas en Perú'', comenta. Sin embargo, señala a algunas golosinas donde podrían presentarse el uso de eritrosina: cereales (aros de colores Ángel), almohaditas sabor a fresa Ángel, Chicle Trident (en los puntos rosados), o Doña Pepa.

Crisólogo Caceres, de ASPEC, señala que todos los alimentos o medicinas deben llevar las etiquetas correspondientes de forma obligatoria. ''Si no, estaría violando el Código del Consumidor y las normas sobre rotulado'', sentencia.

Comunicado de ASPEC.

Comunicado de ASPEC.

Otros productos populares donde suele aparecer el aditivo incluyen:

  • Dulces y caramelos (chupetines, gomitas).
  • Cereales azucarados y algunos yogures con cereales.
  • Productos de repostería: glaseados, confites (grajeas).
  • Gelatinas en polvo, bebidas/gaseosas sabor fresa y chicles de colores.

El Minsa lanzó alertas para revisar etiquetas y evitar su consumo mientras la industria reemplaza el aditivo, y exhortaron a los consumidores a revisar la lista de ingredientes por cualquiera de estas denominaciones: eritrosina, Rojo N.º 3, Red 3, FD&C Red No. 3, C.I. 45430. Tras ello, empresas como San Jorge anunciaron el retiro del colorante en sus productos. En este caso, en las Rellenitas de fresa, Mini Rellenitas de fresa y un wafer sabor fresa.

La experta Claudia Haytara, por su parte, añade que el aditivo no solo está en los ultraprocesados, como se podría creer: ''El uso más 'intenso' documentado se da en frutas rojas preservadas como las cerezas''.

¿Qué alternativas podrían usarse como colorante rojo?

De prohibirse la eritrosina, las expertas consideran que existen alternativas seguras. Entre las naturales están:

  • Carmín (cochinilla)
  • Extracto de betarraga
  • Antocianinas (uva, arándanos, moras)
  • Licopeno (tomate, sandía)
  • Paprika (pimiento rojo)

En el caso de los sintéticos, están el Rojo 40 (Allura) o el Ponceau 4R, pero, como indica la nutricionista Silva, estos también presentan ''efectos secundarios como hiperactividad y alergias''. Por último, la experta que no solo la eritrosina debería revisarse en Perú, sino también la tartrazina (colorante amarillo N°5), ampliamente usada en productos como los Chizitos, el Cifrut o la bebida nacional Inca Kola, por sus potenciales efectos dañinos.

En el Perú, más de 17 millones de personas experimentaron inseguridad alimentaria en 2024, según advirtió la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La entidad lo vinculó, junto con otros factores, al creciente consumo de alimentos ultraprocesados, dañinos para la salud, que se relaciona a su vez con la escasez de recursos monetarios. Lo cierto es, por ahora, un cambio normativo puede implicar un impacto en los precios y disponibilidad de procesados menos perjudiciales.

