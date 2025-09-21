Cine regional en pausa: 11 películas listas para la pantalla, pero detenidas por el Gobierno

En la pantalla, Nanito parece solo una comedia romántica: un hombre de 80 años que busca reconquistar un amor del pasado. Pero detrás de esa inocencia late el orgullo de Arequipa, pues todo el elenco es local y el 90% del equipo técnico también.

La película, que llegó a competir por representar al Perú en los premios Óscar y Goya, se estrenó el 18 de setiembre con apenas unas vallas y publicaciones en redes, sostenida por préstamos y favores. El Estado había prometido, bajo firma, financiar su distribución, pero el dinero nunca llegó.

“Teníamos una comunidad de más de 100 mil seguidores armada en seis meses. Justo cuando debíamos pautar fuerte, nos quedamos sin el desembolso”, lamenta Walter Manrique, productor de Nanito.

El último contacto con funcionarios del Ministerio de Cultura prometía el desembolso para el viernes 19, segundo día del filme en cartelera, pero no se cumplió. Ahora, les dijeron que esperen la próxima semana.

El caso se repite en Puno. Los hermanos Catacora —recordados por Wiñaypacha, primer largometraje en aymara que llegó a la preselección de los premios Óscar— filmaron Los Indomables, un drama histórico sobre la insurrección amaru–katarista de 1781. Dirigida por Tito con el guion que le dejó su hermano Óscar antes de partir a la eternidad, ahora prepara su estreno nacional para el 2 de octubre, con un avant premiere en Puno y presentaciones en Cusco y Lima.

Pero, a más de una semana para el importante día, el desembolso sigue sin llegar. “Firmamos el acta, cumplimos todo, falta el desembolso”, reconoce Tito Catacora. El riesgo: que la campaña se quede sin aire justo antes de despegar. Es un momento decisivo para el futuro de la película.

Película de Tito Catacora sobre Túpac Amaru II se estrena en octubre, pero aún no recibió desembolso. Foto: difusión.

En Ayacucho, Killapa Wawan espera su turno. Filmada en Huanta y en quechua, narra la historia de Killari, una niña de 13 años que inicia su camino en la Danza de Tijeras. Dirigida por César Galindo y con un elenco encabezado por Magaly Solier, Reynaldo Arenas y el violinista Juan Andrés ‘Chimango’ Lares, debía estrenarse en noviembre. Hoy, todo apunta a que deberá reprogramarse para el 2026.

“Sin el estímulo no puedes pagar afiches, mucho menos armar una campaña. Perdemos el año porque diciembre no cuenta, no vas a lanzar en Navidad o Año Nuevo para fracasar”, advierte Galindo.

Once producciones varadas por retrasos del Ministerio de Cultura

Tres películas, tres regiones y un mismo obstáculo: el Ministerio de Cultura asignó fondos de entre S/ 70.000 y S/ 100.000 para su distribución, pero no los desembolsa. En total son once producciones varadas en el país: Nanito (Arequipa), Los Indomables (Puno), Killapa Wawan (Ayacucho), Zafari, Vino la noche, El Huatrila, Shiringa: Genocidio y resistencia en la Amazonía, Ino Moxo: el sueño del brujo, Políticas familiares (La Libertad), Uchpa y Ruta Madre.

El dinero -no fue concursable, diseñado para ser rápido- debía cubrir publicidad, giras, estrenos, diseño de afiches y copias de exhibición. Pero hasta hoy, según fuentes consultadas y documentación revisada por La República, ninguna productora ha recibido un sol.

El retraso es inédito. Antes, el ciclo demoraba, como mucho, mes y medio: resolución, firma de acta y abono. Este año, la convocatoria se abrió recién en junio y los desembolsos se postergaron hasta asfixiar a equipos que ya tenían fecha de estreno. “Es un contrasentido que el propio ministerio financie películas y luego no entregue el fondo que las hace visibles. No se trata solo de dar el estímulo, sino de darlo cuando sirve”, sostiene Manrique.

El fantasma de la ley Tudela

El golpe ocurre en un clima político hostil al cine. En abril, el Congreso aprobó la ley impulsada por Adriana Tudela, que limita el financiamiento al 50% del costo de producción. Diversos gremios alertaron que la norma frena los avances logrados desde el Decreto de Urgencia 022-2019 y amenaza con hacer inviable el cine alternativo y regional.

Mientras tanto, voces como las de Tudela y Alejandro Cavero repiten que “el cine peruano no lo ve nadie”. El retraso en los estímulos, lejos de contradecir ese argumento, lo alimenta. “Si se demuestra que las películas no logran público, ese discurso falso se vuelve realidad”, advierte Galindo.

Catacora, aún renuente, no pierde las esperanzas, pero el retraso ya le genera dudas: “Eso sería maquiavélico, iríamos a tratar de destruir las mismas producciones del Estado. Espero que no haya esa mala intención de demostrar que las películas peruanas no funcionan”.

Lo resume con su propia experiencia: “Wiñaypacha no existiría sin esa alianza entre el Estado y la producción independiente. Hay obras que trascienden; hay que cuidar el proceso”. En efecto, la mencionada película alcanzó reconocimiento internacional.

Congresista pide explicaciones al Ministerio de Cultura

La polémica ya llegó al Parlamento. La congresista Susel Paredes envió un oficio al Ministerio de Cultura exigiendo explicaciones por la demora en los pagos de los estímulos de distribución. La legisladora alertó que la situación afecta directamente a películas regionales y pidió que se respete el marco legal vigente.

Mientras tanto, Nanito ya perdió la ventana que construyó en redes; Los Indomables se juega su estreno de octubre con la soga al cuello; Killapa Wawan reacomoda su calendario y quizá salte al 2026. Historias andinas, costeñas y amazónicas listas para llegar a la pantalla grande, pero retenidas por un Estado que, paradójicamente, las ayudó a nacer.