Es falsa la versión de que Machu Picchu perdió su título como una de las 'Maravillas del Mundo’

LO FALSO

Machu Picchu perdió su título como una de la 'Maravillas del Mundo'

LO IMPORTANTE

El comunicado de la organización privada New7Wonders solo advierte que la ciudadela inca podría perder su título por problemas en la gestión del turismo, pero no se lo retiró. Además de ser corroborado por diversos medios periodísticos.

El Ministerio de Cultura informó que Machu Picchu no figura en la “Lista del Patrimonio Mundial en Peligro”.

El 14 de septiembre, la organización privada New7Wonders, responsable de otorgar los títulos de las 'Nuevas 7 Maravillas del Mundo' y que distinguió a Machu Picchu el 7 de julio de 2007, difundió un comunicado en el que expresó su preocupación por diversos problemas que “requieren atención prioritaria” en la ciudadela. También advirtió que podría perder el reconocimiento: “Esta acción es ahora más vital que nunca; la permanencia, justificable y creíble, de Machu Picchu como una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo bajo nuestra jurisdicción depende de ello, lo cual sigue siendo nuestro objetivo primordial”.

Tras esta publicación, en redes sociales comenzó a circular la versión de que Machu Picchu perdió el título. Sin embargo, el comunicado oficial de New7Wonders solo advertía un posible retiro si no se resolvían los problemas señalados.

Hasta el momento de esta verificación, la publicación con mayor alcance que replica la información falsa se encuentra en la red social X (antes Twitter), donde supera las 420.000 visualizaciones, ha recibido más de 8.000 reacciones, cerca de 1.900 compartidos y sobrepasa los 5.000 comentarios. El bulo también se replicó en Facebook y TikTok.

No se ha retirado el título de "Las 7 Nuevas Maravillas del Mundo" a Machu Picchu

El 14 de septiembre, New7Wonders emitió un comunicado a través de su página oficial de Facebook, en el que advirtió sobre una serie de problemas que, de no “atenderse oportunamente, podrían seguir afectando la imagen del Perú debido a la mala experiencia de los visitantes y, en consecuencia, comprometer incluso la credibilidad de Machu Picchu como una de nuestras Nuevas 7 Maravillas del Mundo”. Además, realizó la siguiente advertencia:

"Los principales responsables de la toma de decisiones a nivel de la Presidencia, el gobierno nacional, incluyendo todos los ministerios clave, el Congreso Nacional y los gobiernos regionales y locales, han recibido desde hace tiempo nuestras propuestas para implementar un plan estratégico de transformación para Machu Picchu. Esta acción es ahora más vital que nunca; la permanencia, justificable y creíble, de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo bajo nuestra jurisdicción, depende ello, lo cual sigue siendo nuestro objetivo principal", señalaron.

Comunicado de New7Wonders

Diversos medios de comunicación, entre ellos La República, RPP, Infobae y El Comercio, verificaron esta información en sus coberturas, donde se precisa que el comunicado de New7Wonders advertía sobre un posible retiro del título. En ninguna de ellas se afirmó que Machu Picchu ya lo había perdido, a diferencia de las versiones difundidas en redes sociales, que lo señalaron erróneamente.

Por su parte, en medio del revuelo causado por la advertencia de New7Wonders, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado en relación con el Santuario Histórico de Machupicchu, la entidad estatal evitó referirse directamente a la organización privada, pero enfatizó que la UNESCO es el único organismo competente para la identificación, protección y supervisión del patrimonio cultural y natural, y precisó que Machu Picchu no figura en la “Lista del Patrimonio Mundial en Peligro”.

Comunicado del Ministerio de Cultura

Conclusión

El comunicado de New7Wonders no anunció la pérdida del título, sino que advirtió que Machu Picchu podría perderlo si no se corrigen problemas vinculados a la gestión turística y a la conservación. Esta información fue corroborada por medios como La República, RPP, Infobae y El Comercio. Por lo tanto, en función de lo expuesto, resulta falsa la versión que afirma que Machu Picchu perdió el título de 'Maravilla del Mundo' de New7Wonders.

