Espectáculos

Almendra Gomeslky se retracta de sus críticas luego de ver 'Sube a mi nube': "Está bien contada, con respeto"

Pese a rechazar participar en el filme, la expresentadora de televisión elogió el trabajo de la película y el de las actrices protagonistas.

Almendra Gomensky se mostró tranquila con 'Sube a mi nube', luego de mencionar que no le gustaba el enfoque.
Almendra Gomensky se mostró tranquila con 'Sube a mi nube', luego de mencionar que no le gustaba el enfoque. | Foto: Composición LR / Willax / La Soga

Durante su visita al programa de Aldo Miyashiro, Almendra Gomelsky reveló que finalmente vio 'Sube a mi nube', la película que se basa en la vida personal de Mónica Santa María durante su paso por 'Nubeluz'. Anteriormente, la presentadora de televisión se había mostrado reacia a ver el filme, ya que no consideraba que el enfoque era el adecuado. "Se están centrando en lo más triste y feo", comentó en aquella ocasión.

Sin embargo, admitió que sí vio la película, que le gustó el trabajo realizado por La Soga, los productores. "Está bien contada, está con respeto" afirmó Gomelsky, con respecto a que la trama de 'Sube a mi nube', que se centra mucho en el trágico desenlace de la vida de Mónica Santa María, su amiga y compañera de conducción.

PUEDES VER: Comunicado: Fiesta del cine peruano sin censura (29 Festival de Cine de Lima)

lr.pe

¿Qué dijo Almendra Gomeslky de la película de 'Nubeluz'?

En 'Habla Chino', Aldo Miyashiro le preguntó a Almendra Gomelsky si había visto 'Sube a mi nube', estrenada en el 2024. Ella confesó que, pese a un rechazo inicial, terminó por verla sola, en su cuarto, mediante una plataforma de streaming. "Algunas cosas quizá se les fue un poco de las manos, pero ya es la opinión de cada uno", continuó la ex conductora luego de decir que la historia fue contada con mucho respeto.

"La actuación de las chicas estuvo muy buena" continuó Gomelsky elogiando el trabajo de Alessa Wichtel y Silvana Cañote como las protagonistas del filme. Miyashiro, luego comentó que en varios planos, parecía que la actriz que hacía de su invitada era realmente ella, sorprendiéndose del gran parecido. Almendra confesó que su familia le había hecho el mismo comentario, pero que ella no podía reconocerse.

PUEDES VER: Festival de Cine de Lima: cine peruano y memoria

lr.pe

Almendra Gomelsky conoció a la actriz que la interpretó en 'Sube a mi nube'

Almendra también confesó que conoció a Alessa Wichtel, quien la interpretó en 'Sube a mi nube'. Afirmó que es "un amor de persona", llevándose una buena impresión de la actriz. Además, Gomelsky reveló que Wichtel la estudió mucho para interpretarla, lo que le dejó una buena impresión.

Finalmente, destacó el trabajo del equipo de producción, que no solo buscó un parecido físico, sino emular la estética noventera, época cuando 'Nubeluz' estaba en su máximo apogeo. Gomelsky confesó que se acercaron a ella para participar en el largometraje, pero rechazó ser parte. Recordemos que Mónica Santa María era una amiga muy cercana de ella, y su fallecimiento, fue catalogado como suicidio luego de las investigaciones correspondientes.

