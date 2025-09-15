HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Gobierno peruano minimiza advertencia de New7Wonders sobre pérdida del título de 'Maravilla del Mundo' de Machu Picchu

El Ministerio de Cultura afirma que Machu Picchu no enfrenta amenazas que pongan en riesgo su estatus como "Maravilla del Mundo" y que la UNESCO es el único organismo competente en hacerlo.

Mincul asegura que el Santuario de Machu Picchu no está siendo vulnerado. Foto: Difusión
Mincul asegura que el Santuario de Machu Picchu no está siendo vulnerado. Foto: Difusión

El Ministerio de Cultura ha reafirmado que el Santuario Histórico de Machu Picchu no está siendo amenazado, en respuesta a las preocupaciones planteadas por la organización New7Wonders sobre el posible riesgo de perder el título como "Maravilla del Mundo". En un reciente comunicado emitido este lunes 15 de septiembre, la entidad destacó que desde 1983, Machu Picchu figura como Bien Mixto en la Lista de Sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, gracias a su valor cultural y natural.

Por ello, el Ministerio resaltó que la UNESCO es la única autoridad global encargada de promover, identificar, proteger y preservar el patrimonio cultural y natural, como es el caso de Machu Picchu. En ese sentido, enfatizó que para que un sitio sea reconocido en la lista, debe poseer un Valor Universal Excepcional (VUE), lo que implica una relevancia cultural para las generaciones actuales y futuras.

Comunicado del Ministerio de Cultura. Foto: X

Comunicado del Ministerio de Cultura. Foto: X

Ministerio de Cultura asegura que Machu Picchu no está siendo vulnerado

De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Cultura, la 47 Reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, celebrada del 6 al 16 de julio, reconoció las mejoras en la gestión de visitantes y las iniciativas de monitoreo y conservación implementadas en el santuario.

Por tal motivo, el Ministerio descartó cualquier vulneración en la Llaqta, afirmando que el bien no figura en la "Lista del Patrimonio Mundial en Peligro". Del mismo modo, en colaboración con UNESCO Perú, se llevó a cabo la Primera Escuela Internacional de Campo, la cual se centró en explorar soluciones innovadoras para fomentar el turismo responsable y sostenible en Machu Picchu.

¿Cuál fue la advertencia de New7Wonders?

La organización New7Wonders había indicado que la designación de Machu Picchu como ''Maravilla del Mundo" implica un "compromiso compartido con la conservación y el manejo responsable del sitio, así como una implementación de estándares internacionales de preservación y gestión". Por ello, subrayaron la importancia de la colaboración entre todos los niveles de Gobierno, las comunidades locales y el sector privado para asegurar la protección y adecuada administración del santuario.

Del mismo modo, New7Wonders había instado a las autoridades del Estado peruano y a la ciudadanía a intensificar los esfuerzos necesarios para garantizar una gestión integral del patrimonio. "Esta acción es ahora más vital que nunca; la permanencia, justificable y creíble, de Machu Picchu como una de las nuevas siete Maravillas del Mundo bajo nuestra jurisdicción depende de ello, lo cual sigue siendo nuestro objetivo primordial", precisaron.

