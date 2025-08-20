HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Puno: nuevo documental explica los sacrificios de niños durante el Tahuantinsuyo

Filme expone estudios que determinaron que momia de niño hallada en la cordillera de Chile tendría sus orígenes en el sur del del Perú.

Universidades UNA de Puno y Católica de Chile cooperaron en proyecto. Foto: Liubomir Fernández - La República.
Universidades UNA de Puno y Católica de Chile cooperaron en proyecto. Foto: Liubomir Fernández - La República.

En 1954, el buscador de minas y tesoros Guillermo Chacón junto a su amigo Luis Gerardo Ríos y su sobrino Jaime Ríos, encontraron restos momificados de un niño de aproximadamente ocho años sacrificado hace más de cinco siglos, esto en el cerro El Plomo en la Cordillera de Santiago de Chile.

Los estudios de secuenciación de su ADN permitieron establecer que el origen de aquel niño tendría su origen en el sur del Perú. Entre las posibilidades están el altiplano de Puno y la región Cusco. Era alguien cercano al jefe de la cultura o reino al cual perteneció. 

PUEDES VER: Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

lr.pe

Documental expone recientes investigaciones

Esta nueva tesis de investigación fue expuesta en el documental "El Guardián de los Andes", presentado en la ciudad de Puno. La producción cinematográfica es una coproducción entre la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile y la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno.

Parte de las escenas fueron grabadas en la isla de Taquile y Cusco, regiones de donde son los genes del niño sacrificado, según científicos chilenos.

Fernando Garabedián, director del documental explicó que los estudios científicos sugieren que el niño fue sacrificado en 1490 y antes de llegar a su fin recorrió todo el camino inca o Qhapaq Ñan. Recordó que el Tahuantinsuyo lo integraba Perú, Chile, Bolivia, y parte de Colombia y Ecuador. La planta del pie del niño sugería que había caminado descalzo.

La vida hace 500 años

Precisó que reconstruir la vida de hace 500 años era necesario porque el propósito fue explicar un periodo histórico para entender y explicar por qué un niño llegó a una de las zonas más altas de la cordillera chilena.

El antropólogo Vicente Alanoca dijo que los niños eran sacrificados en el periodo de expansión del Tahuantinsuyo porque eran considerados almas puras.

El proyecto fílmico empezó a rodarse en 2016. El 2024 fue presentado en Chile y recientemente fue presentado en Puno. El trabajo fue aplaudido por la academia de Puno y varios investigadores sociales, antropólogos, entre otros.

