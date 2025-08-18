HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cine y series

Reparto de 'Mistura': quién es quién en la película protagonizada por Bárbara Mori y Christian Meier

'Mistura', el esperado drama culinario ambientado en los años 60, llegará a los cines este 21 de agosto con un destacado elenco de actores peruanos que promete conquistar al público.

Reparto de 'Mistura': quién es quién en la película protagonizada por Bárbara Mori y Christian Meier. Foto: Instagram
Reparto de 'Mistura': quién es quién en la película protagonizada por Bárbara Mori y Christian Meier. Foto: Instagram | Foto: Instagram

‘Mistura’, la nueva película peruana protagonizada por Christian Meier y la reconocida actriz uruguaya Bárbara Mori, se encuentra a pocos días de su esperado estreno nacional. Dirigida por Ricardo de Montreuil y distribuida en el Perú por Cinecolor, la producción llegará el próximo 21 de agosto.

La película peruana 'Mistura' presenta la destacada interpretación de Bárbara Mori en el papel de Norma Piet, una mujer que enfrenta los desafíos de la Lima de los años 60. La actriz, quien en su paso por el Perú compartió su impactante experiencia con la ayahuasca, comparte protagonismo con Christian Meier, encargado de dar vida a su esposo, Roberto Tapia. Además de sus figuras principales, el largometraje reúne un sólido elenco de talentos del cine nacional. A continuación, te contamos quién es quién en esta esperada producción.

PUEDES VER: ¿Cuándo se estrena ‘Mistura’, la película protagonizada por Christian Meier y Bárbara Mori?

lr.pe

¿Quién es quién en 'Mistura?

Bárbara Mori como Norma Piet

Bárbara Mori como Norma Piet. Foto: Instagram

Bárbara Mori como Norma Piet. Foto: Instagram

Christian Meier como Roberto Tapia

Christian Meier como Roberto Tapia. Foto: Instagram

Christian Meier como Roberto Tapia. Foto: Instagram

'Pudy' Ballumbrosio como Óscar Lara

'Pudy' Ballumbrosio como Óscar Lara. Foto: Instagram

'Pudy' Ballumbrosio como Óscar Lara. Foto: Instagram

Vanessa Saba como Mariana Woodman

Vanessa Saba como Mariana Woodman. Foto: captura

Vanessa Saba como Mariana Woodman. Foto: captura

Montserrat Brugué como Dama de Permanente

Montserrat Brugué como Dama de Permanente. Foto: Difusión

Montserrat Brugué como Dama de Permanente. Foto: Difusión

Marco Zunino como Kiko Ledgard

Marco Zunino como Kiko Ledgard. Foto: captura

Marco Zunino como Kiko Ledgard. Foto: captura

Amaranta Kun como Juliette Sezane

Amaranta Kun como Juliette Sezane. Foto: Instagram

Amaranta Kun como Juliette Sezane. Foto: Instagram

Juan Pablo Olyslager como José Eyzaguirre

Juan Pablo Olyslager como José Eyzaguirre. Foto: Difusión

Juan Pablo Olyslager como José Eyzaguirre. Foto: Difusión

PUEDES VER: 'Mistura', la película peruana de Bárbara Mori y Christian Meier sigue triunfando en festivales de EEUU

lr.pe

¿Qué actores completan el reparto de 'Mistura'?

  • Stefano Meier como Gerardo Tapia
  • Hermelinda Luján como Rosa Cóndor
  • Luciana Di Laura como Lucía
  • Júnior Béjar como Juano
  • Priscila Espinoza como Chica Bohemia
  • Jesús Aranda como Guardia de banco
  • Sandro Calderón como Policía
  • Mariana Vílchez como Camarera
  • Josue Subáustue como Octavio Cóndor
  • Susie Dragañac como Clienta del restaurante

¿De qué trata 'Mistura'?

Ambientada en la Lima de los años 60, 'Mistura' es un drama culinario que retrata la historia de una mujer que encuentra en la cocina no solo una pasión, sino también una herramienta para enfrentar los desafíos sociales de su tiempo y emprender un viaje de autodescubrimiento tras atravesar una crisis matrimonial.

La cinta se erige como un homenaje a la riqueza cultural y gastronómica del Perú. A través de una narración inspiradora, celebra la diversidad demográfica y culinaria de nuestro país, al mismo tiempo que resalta la solidaridad y la resiliencia de los peruanos en épocas de adversidad.

Notas relacionadas
Almendra Gomeslky se retracta de sus críticas luego de ver 'Sube a mi nube': "Está bien contada, con respeto"

Almendra Gomeslky se retracta de sus críticas luego de ver 'Sube a mi nube': "Está bien contada, con respeto"

LEER MÁS
Augusto Zegarra: "En el cine debemos abordar más temáticas urgentes como país"

Augusto Zegarra: "En el cine debemos abordar más temáticas urgentes como país"

LEER MÁS
Festival de Cine de Lima: cine peruano y memoria

Festival de Cine de Lima: cine peruano y memoria

LEER MÁS
Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

Reparto de 'Betty la fea 2': qué actores regresan y quiénes se suman en la nueva temporada

LEER MÁS
Calendario de estrenos de Netflix agosto 2025: películas, series y k-dramas

Calendario de estrenos de Netflix agosto 2025: películas, series y k-dramas

LEER MÁS
Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

Reparto de 'Merlina 2': ¿quiénes regresan y los nuevos antagonistas de la serie de Netflix?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Rosario Tijeras' temporada 5: ¿cuándo se estrena y qué se espera?

'Rosario Tijeras' temporada 5: ¿cuándo se estrena y qué se espera?

LEER MÁS
¿Se confirma ‘En el barro’ temporada 2? Todo lo que se sabe

¿Se confirma ‘En el barro’ temporada 2? Todo lo que se sabe

LEER MÁS
Familia de Ramón García: "Sigue en UCI, pero el nivel de la infección está bajando"

Familia de Ramón García: "Sigue en UCI, pero el nivel de la infección está bajando"

LEER MÁS
'Betty, la fea' 2 segunda temporada: hora de estreno en Latinoamérica y dónde ver la serie

'Betty, la fea' 2 segunda temporada: hora de estreno en Latinoamérica y dónde ver la serie

LEER MÁS
‘La buena chica de la mafia’ online: dónde ver la serie completa con subtítulos en español

‘La buena chica de la mafia’ online: dónde ver la serie completa con subtítulos en español

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Grave deterioro obliga a declarar en emergencia tramo vial Concepción–Santa Rosa de Ocopa

Si una persona soltera y sin hijos fallece, ¿por qué los hermanos o sobrinos no pueden ser sus herederos? Abogada explica lo que dice el Código Civil

Mujer que mató a su esposo en defensa propia en Chiclayo podría enfrentar 15 años de cárcel: "No sabía que defenderme era un delito"

Cine y series

'Al fondo hay sitio' capítulo en vivo HOY: guía de transmisión y cómo decidir qué pasará

¿'En el barro' tendrá temporada 2 en Netflix?

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

Perú Primero se aferra a la candidatura de Martín Vizcarra pese a estar preso: "Es nuestra primera opción"

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota