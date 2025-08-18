Reparto de 'Mistura': quién es quién en la película protagonizada por Bárbara Mori y Christian Meier

‘Mistura’, la nueva película peruana protagonizada por Christian Meier y la reconocida actriz uruguaya Bárbara Mori, se encuentra a pocos días de su esperado estreno nacional. Dirigida por Ricardo de Montreuil y distribuida en el Perú por Cinecolor, la producción llegará el próximo 21 de agosto.

La película peruana 'Mistura' presenta la destacada interpretación de Bárbara Mori en el papel de Norma Piet, una mujer que enfrenta los desafíos de la Lima de los años 60. La actriz, quien en su paso por el Perú compartió su impactante experiencia con la ayahuasca, comparte protagonismo con Christian Meier, encargado de dar vida a su esposo, Roberto Tapia. Además de sus figuras principales, el largometraje reúne un sólido elenco de talentos del cine nacional. A continuación, te contamos quién es quién en esta esperada producción.

¿Quién es quién en 'Mistura?

Bárbara Mori como Norma Piet

Christian Meier como Roberto Tapia

'Pudy' Ballumbrosio como Óscar Lara

Vanessa Saba como Mariana Woodman

Montserrat Brugué como Dama de Permanente

Marco Zunino como Kiko Ledgard

Amaranta Kun como Juliette Sezane

Juan Pablo Olyslager como José Eyzaguirre

¿Qué actores completan el reparto de 'Mistura'?

Stefano Meier como Gerardo Tapia

Hermelinda Luján como Rosa Cóndor

Luciana Di Laura como Lucía

Júnior Béjar como Juano

Priscila Espinoza como Chica Bohemia

Jesús Aranda como Guardia de banco

Sandro Calderón como Policía

Mariana Vílchez como Camarera

Josue Subáustue como Octavio Cóndor

Susie Dragañac como Clienta del restaurante

¿De qué trata 'Mistura'?

Ambientada en la Lima de los años 60, 'Mistura' es un drama culinario que retrata la historia de una mujer que encuentra en la cocina no solo una pasión, sino también una herramienta para enfrentar los desafíos sociales de su tiempo y emprender un viaje de autodescubrimiento tras atravesar una crisis matrimonial.

La cinta se erige como un homenaje a la riqueza cultural y gastronómica del Perú. A través de una narración inspiradora, celebra la diversidad demográfica y culinaria de nuestro país, al mismo tiempo que resalta la solidaridad y la resiliencia de los peruanos en épocas de adversidad.