Reparto de 'Mistura': quién es quién en la película protagonizada por Bárbara Mori y Christian Meier
'Mistura', el esperado drama culinario ambientado en los años 60, llegará a los cines este 21 de agosto con un destacado elenco de actores peruanos que promete conquistar al público.
‘Mistura’, la nueva película peruana protagonizada por Christian Meier y la reconocida actriz uruguaya Bárbara Mori, se encuentra a pocos días de su esperado estreno nacional. Dirigida por Ricardo de Montreuil y distribuida en el Perú por Cinecolor, la producción llegará el próximo 21 de agosto.
La película peruana 'Mistura' presenta la destacada interpretación de Bárbara Mori en el papel de Norma Piet, una mujer que enfrenta los desafíos de la Lima de los años 60. La actriz, quien en su paso por el Perú compartió su impactante experiencia con la ayahuasca, comparte protagonismo con Christian Meier, encargado de dar vida a su esposo, Roberto Tapia. Además de sus figuras principales, el largometraje reúne un sólido elenco de talentos del cine nacional. A continuación, te contamos quién es quién en esta esperada producción.
¿Quién es quién en 'Mistura?
Bárbara Mori como Norma Piet
Christian Meier como Roberto Tapia
'Pudy' Ballumbrosio como Óscar Lara
Vanessa Saba como Mariana Woodman
Montserrat Brugué como Dama de Permanente
Marco Zunino como Kiko Ledgard
Amaranta Kun como Juliette Sezane
Juan Pablo Olyslager como José Eyzaguirre
¿Qué actores completan el reparto de 'Mistura'?
- Stefano Meier como Gerardo Tapia
- Hermelinda Luján como Rosa Cóndor
- Luciana Di Laura como Lucía
- Júnior Béjar como Juano
- Priscila Espinoza como Chica Bohemia
- Jesús Aranda como Guardia de banco
- Sandro Calderón como Policía
- Mariana Vílchez como Camarera
- Josue Subáustue como Octavio Cóndor
- Susie Dragañac como Clienta del restaurante
¿De qué trata 'Mistura'?
Ambientada en la Lima de los años 60, 'Mistura' es un drama culinario que retrata la historia de una mujer que encuentra en la cocina no solo una pasión, sino también una herramienta para enfrentar los desafíos sociales de su tiempo y emprender un viaje de autodescubrimiento tras atravesar una crisis matrimonial.
La cinta se erige como un homenaje a la riqueza cultural y gastronómica del Perú. A través de una narración inspiradora, celebra la diversidad demográfica y culinaria de nuestro país, al mismo tiempo que resalta la solidaridad y la resiliencia de los peruanos en épocas de adversidad.