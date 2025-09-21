Adulto mayor fallece en incendio forestal en Pasco: más de 20 hectáreas de pastizales afectadas

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Pasco informó que un incendio forestal dejó una persona fallecida y afectó más de 20 hectáreas de pastizales en el paraje Mitulana, distrito de San Pedro de Pillao, provincia de Daniel Alcides Carrión. Vecinos de la zona señalaron que la víctima sería un hombre de aproximadamente 80 años que vivía cerca del lugar del siniestro y no logró escapar de las llamas.

El incendio se registró alrededor de las 8:00 a. m. del sábado 20 de septiembre. Según la jefa de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Distrital, Pamela Jaco Salcedo, el cuerpo fue hallado en la zona afectada y se espera la intervención de la Fiscalía de turno para el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue de Cerro de Pasco, donde se confirmará la identidad de la víctima.