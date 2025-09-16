HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Dos nuevos incendios forestales en Arequipa consumen más de 100 hectáreas

Fuego se registra en las provincias de Caylloma y La Unión. Siniestros se mantiene activos.


Fuego habría iniciado por pastores que prendieron ramas para ahuyentar a un puma.
Fuego habría iniciado por pastores que prendieron ramas para ahuyentar a un puma. | Fuente: Wilder Pari / La República. | Foto: COER Arequipa.

No cesan los incendios forestales en la región Arequipa. Un nuevo punto de fuego empezó la tarde del 15 de septiembre en el distrito de Tisco, provincia de Caylloma. Según la última información del Centro de Operaciones de Emergencias Regional (COER), este aún no estaba extinguido.

Al momento se sabe que el incendio consumió cerca de 100 hectáreas de pastizales silvestres, que servían de forraje para el ganado. Para las 9 a.m. de este 16 de septiembre el incendio estaba parcialmente controlado, pero luego las llamas se reavivaron en algunos focos.

Según comentó a medios locales el alcalde de Tisco, Lino Maquera, el fuego habría empezado por pastores, quienes prendieron ramas para ahuyentar a un puma que amenazaba el ganado.

Cerca de las 3.30 p.m. del 16 de septiembre, el COER Arequipa informó sobre la ocurrencia de un nuevo incendio forestal en el distrito de Charcana, provincia de La Unión, el cual seguía activo.

Incendios forestales en cadena

Estas dos semanas son críticas para Arequipa. La semana pasada se registró un incendio forestal en la provincia de La Unión que arrasó 368 hectáreas de vegetación. Dicho fuego duró cinco días. Mientras que en el fin de semana el fuego en las faldas del volcán Misti en la ciudad de Arequipa consumió más de 200 hectáreas.

Además, la provincia de Caylloma también ha sufrido de otros incendios forestales en el último mes, registrados en los distritos de Coporaque y Chivay.

Vale recordar que los siniestros forestales representan un grave daño ecológico. Según personal de Serfor, los terrenos arrasados demoran hasta cuatro años en recuperarse. Además significa la destrucción del hogar de la fauna silvestre.

