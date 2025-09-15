HOYSuscripcion LR Focus

Serfor inaugura observatorio para reforzar la protección de los bosques y la fauna silvestre

Esta plataforma tecnológica que busca prevenir la deforestación, reducir los incendios forestales y acercar información científica a las comunidades para la protección de sus medios de vida

Serfor implementa Observatorio para la protección del patrimonio forestal y de fauna silvestre. Foto: Serfor
Serfor implementa Observatorio para la protección del patrimonio forestal y de fauna silvestre. Foto: Serfor

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) inauguró el Observatorio del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, una herramienta que pone a disposición de comunidades, autoridades y ciudadanía información para la conservación de los bosques y la fauna silvestre.

La plataforma integra imágenes satelitales, sensores remotos e inteligencia artificial, lo que permite generar alertas tempranas y reportes en tiempo real sobre amenazas ambientales, como la deforestación y los incendios forestales.

PUEDES VER: 'Loco Joe', el criminal que controla las extorsiones de Lima Norte desde Brasil y se burla del 'Monstruo' tras su debilitamiento

El Observatorio busca fortalecer las capacidades de los tres niveles de gobierno y de las entidades encargadas de fiscalización y control. Además, se articula con políticas nacionales como la Estrategia Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal y el Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027, con el fin de asegurar un trabajo coordinado en la protección del patrimonio natural.

La plataforma SAMI, de acceso público, permite el monitoreo nacional de la deforestación antrópica, la tala ilegal, los incendios forestales y la afectación de ecosistemas frágiles, brindando información clave para la toma de decisiones y la vigilancia ciudadana.

Con su puesta en marcha, se busca facilitar la toma de decisiones basadas en evidencia científica y promover la transparencia en el acceso a la información ambiental.

