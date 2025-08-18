HOYSuscripcion LR Focus

Incendios forestales en Ayacucho arrasa hectáreas y se expande por fuertes vientos, advierte Indeci

La Dirección de Defensa Civil informa que el fuego se propaga rápidamente debido a fuertes vientos reportados en las últimas horas en los distritos de Chiara en Huamanga y Los Morochcucos en Cangallo.

Ayacucho enfrenta este lunes 18 de agosto varios incendios forestales de gran magnitud que ya han consumido extensas hectáreas de cobertura natural. Los distritos más afectados son Chiara, en la provincia de Huamanga, y Los Morochucos, en Cangallo, según los reportes preliminares de las autoridades locales y de Defensa Civil.

De acuerdo con la Dirección Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en Ayacucho, el fuego permanece activo y se propaga con rapidez debido a los fuertes vientos registrados desde la tarde del último domingo. Estas condiciones están asociadas a la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) Oriana, un sistema de circulación cerrada de vientos ubicado entre los 5.000 y 10.000 metros de altura sobre el Océano Pacífico que afecta los últimos días.

Uno de los siniestros se registra en la comunidad de Liriopata, en el distrito de Chiara, donde el fuego ha consumido al menos 10 hectáreas de cobertura natural, afectando árboles de pino y pastos secos. Aunque no se reportan viviendas dañadas ni heridos, el responsable de Indeci en el municipio de Chiara dispuso el retiro preventivo de la población en la zona afectada, mientras las autoridades mantienen labores de monitoreo y vigilancia.

Por otro lado, en la comunidad de Parihuanca, en el distrito de Los Morochucos (provincia de Cangallo), se produjo otro incendio forestal originado por la quema irresponsable de pastizales. Según la evaluación preliminar, los cultivos de avena fueron los más afectados, aunque aún no se precisa la extensión de las áreas dañadas. La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres informó que el fuego fue controlado tras varias horas de intenso trabajo y que, afortunadamente, no se registraron mayores incidentes.

Sanciones por provocar incendios forestales: prisión y multa de 10 UIT

La Municipalidad Distrital de Chiara recordó que cada 18 de agosto se conmemora el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, una fecha que busca proteger los ecosistemas, preservar la biodiversidad, salvaguardar a las comunidades y garantizar la conservación de los recursos naturales.

La comuna advirtió que la mayoría de los siniestros son ocasionados por la acción humana y recordó que, según el artículo 310 del Código Penal, quienes provoquen incendios forestales pueden recibir una pena privativa de libertad de entre 4 y 6 años.

Asimismo, la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N.° 29763 y su reglamento (D.S. N.° 018-2015-MINAGRI) consideran como infracción muy grave la quema de recursos que forman parte del patrimonio forestal. Este delito puede ser sancionado con multas superiores a 10 UIT (S/ 5.150 cada una).

