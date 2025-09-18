El Congreso aprobó el octavo retiro de fondos de las AFP con un límite de hasta 4 UIT. | Foto: composición LR/IA

El Congreso aprobó el octavo retiro de fondos de las AFP con un límite de hasta 4 UIT. | Foto: composición LR/IA

Los trabajadores adscritos al Sistema Privado de Pensiones recibieron la buena noticia tras el anuncio del octavo retiro de fondos de las AFP, que fue aprobado por el Congreso peruano. Sin embargo, el cobro todavía no se puede concretar debido a que faltan algunos pasos para acceder al saldo de las Cuentas Individuales de Capitalización.

Tal como dijo el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los beneficiarios del octavo retiro tendrán que esperar los plazos que implica para que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) estén autorizadas a depositar, como máximo S/21.400 en las cuentas bancarias de sus afiliados.

¿Cuándo puedo retirar mi AFP tras aprobación del Congreso?

Antes de la votación en el Pleno del Congreso, el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, señaló que los beneficiarios del octavo retiro AFP podrían cobrar la totalidad de las 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), que equivalen a S/21.400, dentro de 5 meses. Para ello, es indispensable que la mandataria Dina Boluarte ratifique la medida.

De ser así, el retiro de las AFP distribuiría en 4 meses y cada uno de ellos se depositaría 1 UIT (S/5.350). Luego de que el gobierno publique la norma en el diario oficial El Peruano, el primer pago se llevaría a cabo en noviembre y el último desembolso sería en febrero del próximo año. Este cronograma seguiría los pasos de retiros previos, tal como indicó el titular del MEF.

¿Cómo revisar tu fondo de la AFP?

Para conocer el saldo de la Cuenta Individual de Capitalización, los trabajadores que aportan al Sistema Privado de Pensiones deben acceder a la página oficial de su AFP. Para ello, es necesario ingresar su DNI y contraseña. A continuación, te mostramos los enlaces de las cuatro administradoras en Perú:

