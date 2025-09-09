HOYSuscripcion LR Focus

Bancos en Perú ya no podrán cobrar el seguro de desgravamen en las tarjetas de crédito a partir del 9 de septiembre, según SBS

Los bancos, al ofrecer tarjetas de crédito, deberán incluir al menos una opción que no esté condicionada a la contratación del seguro de desgravamen.

Bancos en Perú ya no podrán cobrar de forma obligatoria el seguro de desgravamen en las tarjetas de crédito.
Bancos en Perú ya no podrán cobrar de forma obligatoria el seguro de desgravamen en las tarjetas de crédito. | Foto: Composición LR/ IA/ SBS

Desde el 9 de septiembre, los ciudadanos peruanos ya no estarán obligados a contratar un seguro de desgravamen al solicitar un crédito en el sistema financiero, con excepción de los créditos hipotecarios, según la resolución de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

De acuerdo con la Resolución SBS N.° 890-2025, a partir de esa fecha, las entidades financieras -como los bancos- que ofrezcan tarjetas de crédito deberán incluir al menos una opción que no condicione la contratación del seguro de desgravamen, con el fin de proteger el derecho de los consumidores a elegir el producto que mejor se adapte a sus necesidades.

PUEDES VER: Si tengo un préstamo o tarjeta de crédito, ¿puedo solicitar al banco que me quite el seguro de desgravamen tras nueva norma de la SBS?

Cabe precisar que esta disposición no solo aplica a las tarjetas de crédito, sino también a préstamos personales, créditos por convenios y otros productos de consumo. Además, las entidades financieras están obligadas a comunicar de forma clara y anticipada la opción sin seguro de desgravamen antes de la contratación del crédito.

¿Cómo funciona el seguro de desgravamen?

El seguro de desgravamen es un producto financiero que cubre el pago total o parcial de una deuda en caso de fallecimiento o invalidez permanente del titular del crédito. Su finalidad principal es evitar que la deuda quede como carga para los familiares o herederos.

Desde el 9 de septiembre, los usuarios pueden elegir entre una tarjeta de crédito con seguro de desgravamen o una sin este. Si optan por mantenerlo, los bancos están autorizados a cobrar un monto mensual que puede ser de S/20 o más, según la entidad financiera.

