HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami
Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     
Sociedad

EsSalud declara ilegal huelga de trabajadores y anuncia que contratará nuevo personal: sindicatos buscan respaldo internacional

El Ministerio de Trabajo declara ilegal la huelga de trabajadores de EsSalud tras diez días de protesta y anuncia acciones administrativas contra el personal ausente. Los sindicatos trasladan sus reclamos a la OIT en Lima para exigir el respeto al derecho de huelga.

Ministerio de Trabajo declara ilegal la huelga de enfermeras de EsSalud
Ministerio de Trabajo declara ilegal la huelga de enfermeras de EsSalud | Composición LR. | Foto: Sinesss

Tras diez días de huelga indefinida de enfermeras y trabajadores de EsSalud, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante una resolución de la presidencia ejecutiva, declaró ilegal la medida de fuerza y anunció acciones administrativas contra el personal que no cumpla con su jornada laboral, incluyendo descuentos y la posible contratación de nuevo personal.

Pese a la advertencia, los sindicatos decidieron continuar con la protesta y, este jueves 18 de septiembre, trasladaron sus reclamos hasta las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Lima. Desde la sede central de EsSalud, los gremios marcharon hacia la OIT para entregar un documento que será remitido a Ginebra. Según señalaron, buscan que este organismo internacional respalde el derecho de huelga y exhorte al Estado peruano a respetar los convenios laborales.

TE RECOMENDAMOS

MARTÍN VIZCARRA cuenta detalles de su encierro en BARBADILLO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

lr.pe

"Impedir el derecho de huelga y amenazas de despido. Esto es un incumplimiento de pactos internacionales. Incumplimiento al derecho de la huelga que no solo está garantizado en la Constitución, sino en los convenios internacionales", declaró el doctor Santiago Vinces Rentería, representante de los once sindicatos de Gremios Unidos.

Como se recuerda, la huelga nacional indefinida comenzó el 9 de septiembre para exigir mejoras en las condiciones laborales. La presidenta del Comité de Lucha y secretaria de Organización del SINESS, Paola Toledo, indicó previamente a La República que la medida busca defender la autonomía de EsSalud, proteger los convenios colectivos y garantizar atención de calidad para más de 13 mil asegurados. Además, denunció corrupción, equipos en mal estado, infraestructura deficiente y la tercerización de servicios críticos como tomografías y resonancias.

PUEDES VER: Nombramiento docente 2025: estos son los locales donde deberás rendir la Prueba Nacional, vía Minedu

lr.pe

EsSalud presenta propuestas mientras algunos sindicatos mantienen el rechazo

El presidente ejecutivo de la institución, Segundo Acho Mego, anunció en conferencia de prensa que, tras la crisis en los servicios de EsSalud, se proyecta la contratación de nuevos profesionales de salud, así como la reprogramación de citas perdidas y la activación de la central de telemedicina. “Estamos por hacer el contrato respectivo de profesionales. Llegar a EsSalud y ser contratado por la institución no es fácil. Pero, a través de esta contingencia, si continúa la huelga, vamos a traer profesionales que nos atiendan estas consultas, que vengan a solucionar el problema”, señaló.

"Según el reporte, hay un 10% de no asistencia a consultorios, pero estamos garantizando que esos consultorios sean atendidos por los médicos que no acataron la huelga. Se les pagará horas extras y habrá contrato de nuevos locadores. Y, en zonas alejadas con el Hospital Perú, 200 médicos están caminando por el norte, zonas de más acogida de la huelga", agregó.

EsSalud presenta propuestas ante huelga de enfermeras, sindicatos mantienen rechazo. Foto: EsSalud

EsSalud presenta propuestas ante huelga de enfermeras, sindicatos mantienen rechazo. Foto: EsSalud

A través de un comunicado, EsSalud aseguró que ha implementado mecanismos para garantizar la atención de los asegurados y que mantiene mesas de diálogo con los gremios, presentando propuestas económicas y laborales; sin embargo, varias de ellas fueron rechazadas por los sindicatos.

Entre las propuestas presentadas se incluyen: una asignación extraordinaria por mejora de gestión para todo el personal, sujeta a la aprobación del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), y una asignación por cumplimiento de actividades e indicadores de desempeño laboral a partir de 2026, propuesta que fue rechazada por los gremios, quienes solicitaron incluir en el pago al personal en licencias o vacaciones, lo que habría provocado la ruptura del diálogo.

Asimismo, se planteó un incremento del 100 % del Régimen de Prestaciones Complementarias de Trabajo (RPCT) para el personal asistencial, así como la mejora de condiciones económicas derivadas de la negociación colectiva, dentro del marco fiscal establecido por Fonafe. EsSalud indicó que ha logrado acuerdos con 9 de los 16 sindicatos, los cuales incluyen beneficios como canastas navideñas, entrega de uniformes y otras mejoras laborales.

Notas relacionadas
EsSalud paga gastos por sepelio en septiembre de 2025: ¿cuáles son los requisitos para cobrar el subsidio económico?

EsSalud paga gastos por sepelio en septiembre de 2025: ¿cuáles son los requisitos para cobrar el subsidio económico?

LEER MÁS
Paro indefinido de enfermeras EN VIVO: Más de 60.000 trabajadores de EsSalud inician huelga nacional

Paro indefinido de enfermeras EN VIVO: Más de 60.000 trabajadores de EsSalud inician huelga nacional

LEER MÁS
Paciente de 21 años denuncia abuso sexual durante sesión con psicólogo de EsSalud en Madre de Dios

Paciente de 21 años denuncia abuso sexual durante sesión con psicólogo de EsSalud en Madre de Dios

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
Padre en Surco le puso 8 nombres a cada uno de sus hijos y revela por qué lo hizo: "Me torturaron por un nombre homónimo"

Padre en Surco le puso 8 nombres a cada uno de sus hijos y revela por qué lo hizo: "Me torturaron por un nombre homónimo"

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima sugiere tomar otros medios de transporte por fallas técnicas persistentes

Línea 1 del Metro de Lima sugiere tomar otros medios de transporte por fallas técnicas persistentes

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

LEER MÁS
Joven peruano que migró a España por un mejor futuro muere sepultado en explosión de local sin licencia en Madrid

Joven peruano que migró a España por un mejor futuro muere sepultado en explosión de local sin licencia en Madrid

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Adiós al protector solar químico? Estudio científico descubre un sustituto elaborado a partir del polen de flores

Barcelona vs Newcastle United HOY EN VIVO: minuto a minuto del partido por Champions League

Retiro AFP: Congreso aprueba liberar los ahorros, pero está atado a un maquillaje en la reforma de pensiones

Sociedad

Transportistas se unen a marchas convocadas por la 'Generación Z' este 20 y 21 de setiembre: "Para recuperar nuestra dignidad"

Sistema de licencias de conducir lleva más de un mes colapsado y afectaría a cerca de 15.000 familias

En menos de tres horas, Congreso aprobó creación de 22 universidades públicas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota