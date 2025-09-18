Tras diez días de huelga indefinida de enfermeras y trabajadores de EsSalud, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante una resolución de la presidencia ejecutiva, declaró ilegal la medida de fuerza y anunció acciones administrativas contra el personal que no cumpla con su jornada laboral, incluyendo descuentos y la posible contratación de nuevo personal.

Pese a la advertencia, los sindicatos decidieron continuar con la protesta y, este jueves 18 de septiembre, trasladaron sus reclamos hasta las oficinas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Lima. Desde la sede central de EsSalud, los gremios marcharon hacia la OIT para entregar un documento que será remitido a Ginebra. Según señalaron, buscan que este organismo internacional respalde el derecho de huelga y exhorte al Estado peruano a respetar los convenios laborales.

"Impedir el derecho de huelga y amenazas de despido. Esto es un incumplimiento de pactos internacionales. Incumplimiento al derecho de la huelga que no solo está garantizado en la Constitución, sino en los convenios internacionales", declaró el doctor Santiago Vinces Rentería, representante de los once sindicatos de Gremios Unidos.

Como se recuerda, la huelga nacional indefinida comenzó el 9 de septiembre para exigir mejoras en las condiciones laborales. La presidenta del Comité de Lucha y secretaria de Organización del SINESS, Paola Toledo, indicó previamente a La República que la medida busca defender la autonomía de EsSalud, proteger los convenios colectivos y garantizar atención de calidad para más de 13 mil asegurados. Además, denunció corrupción, equipos en mal estado, infraestructura deficiente y la tercerización de servicios críticos como tomografías y resonancias.

EsSalud presenta propuestas mientras algunos sindicatos mantienen el rechazo

El presidente ejecutivo de la institución, Segundo Acho Mego, anunció en conferencia de prensa que, tras la crisis en los servicios de EsSalud, se proyecta la contratación de nuevos profesionales de salud, así como la reprogramación de citas perdidas y la activación de la central de telemedicina. “Estamos por hacer el contrato respectivo de profesionales. Llegar a EsSalud y ser contratado por la institución no es fácil. Pero, a través de esta contingencia, si continúa la huelga, vamos a traer profesionales que nos atiendan estas consultas, que vengan a solucionar el problema”, señaló.

"Según el reporte, hay un 10% de no asistencia a consultorios, pero estamos garantizando que esos consultorios sean atendidos por los médicos que no acataron la huelga. Se les pagará horas extras y habrá contrato de nuevos locadores. Y, en zonas alejadas con el Hospital Perú, 200 médicos están caminando por el norte, zonas de más acogida de la huelga", agregó.

EsSalud presenta propuestas ante huelga de enfermeras, sindicatos mantienen rechazo. Foto: EsSalud

A través de un comunicado, EsSalud aseguró que ha implementado mecanismos para garantizar la atención de los asegurados y que mantiene mesas de diálogo con los gremios, presentando propuestas económicas y laborales; sin embargo, varias de ellas fueron rechazadas por los sindicatos.

Entre las propuestas presentadas se incluyen: una asignación extraordinaria por mejora de gestión para todo el personal, sujeta a la aprobación del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), y una asignación por cumplimiento de actividades e indicadores de desempeño laboral a partir de 2026, propuesta que fue rechazada por los gremios, quienes solicitaron incluir en el pago al personal en licencias o vacaciones, lo que habría provocado la ruptura del diálogo.

Asimismo, se planteó un incremento del 100 % del Régimen de Prestaciones Complementarias de Trabajo (RPCT) para el personal asistencial, así como la mejora de condiciones económicas derivadas de la negociación colectiva, dentro del marco fiscal establecido por Fonafe. EsSalud indicó que ha logrado acuerdos con 9 de los 16 sindicatos, los cuales incluyen beneficios como canastas navideñas, entrega de uniformes y otras mejoras laborales.