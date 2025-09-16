Nombramiento docente 2025: fecha de publicación de locales para rendir la Prueba Nacional, vía Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) publicará este 22 de septiembre los locales de evaluación para rendir la Prueba Nacional en el proceso de postulación. De acuerdo con el cronograma, los docentes rendirán la evaluación el 5 de octubre a fin de conseguir una vacante para ingresar a la Carrera Pública Magisterial.

A través del aplicativo dispuesto por la DIED, en el portal institucional de Ministerio de Educación (Minedu), se dará a conocer los resultados preliminares de la Prueba Nacional el 22 de octubre. Del mismo modo, la presentación de reclamos sobre la lectura de la Ficha de Respuestas y/o puntaje obtenido en la evaluación solo será a través del mencionado aplicativo.

TE RECOMENDAMOS Sin Guión | Phillip Butters en LR

PUEDES VER: Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Cronograma Nombramiento Docente 2025: fecha de publicación de locales

De acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de Educación, la publicación de la relación oficial de todos los postulantes y sus resultados finales se darán a conocer en la aplicación de la Dirección de Evaluación Docente (DIED) a finales de octubre. Estas son las actividades a tomar en cuenta, vía Minedu:

Actividad Inicio Fin Publicación de locales de evaluación, en los que deben rendir la Prueba Nacional, en el portal institucional del MINEDU. 22/09/2025 22/09/2025 Aplicación de la Prueba Nacional 05/10/2025 05/10/2025 Publicación de resultados preliminares de la Prueba Nacional, a través del aplicativo dispuesto por la DIED, en el portal institucional del MINEDU 22/10/2025 22/10/2025 Presentación de reclamos sobre lectura de la Ficha de Respuestas y/o el puntaje obtenido en la Prueba Nacional, solo a través del aplicativo dispuesto por la DIED, en el portal institucional del MINEDU 23/10/2025 27/10/2025 Resolución de reclamos sobre la lectura de la Ficha de Respuestas o el puntaje obtenido en la Prueba Nacional a través del aplicativo dispuesto por la DIED. 23/10/2025 31/10/2025 Publicación de la relación de todos postulantes y sus resultados finales de la Prueba Nacional, en el portal institucional del MINEDU. 31/10/2025 31/10/2025

Al respecto, la UGEL y DRE deberán cumplir estrictamente con las fechas y el orden establecido, aseguran así que todos los procedimientos se realicen de manera equitativa y bajo los plazos oficiales. Una vez que se realice la publicación de los postulantes por región y la asignación del Comité de Evaluación, se iniciará con la Etapa Descentralizada el 5 de noviembre de este año.

Requisitos para inscribirse al Nombramiento Docente

Los requisitos que los docentes deben reunir para participar del concurso de nombramiento docente son:

Tener un título de docente o ser licenciado en la carrera de Educación

No contar con sanciones en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles

No estar en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles por Delitos Dolosos

No haber sido condenado por delitos dolosos, de corrupción, de funcionarios, de tráfico de drogas, de violencia que atenten contra los derechos humanos y el patrimonio.

y el patrimonio. No deben de estar inhabilitados para la función pública y deben de tener "idoneidad ética con la cantidad mínima de años de servicios oficiales en la escala magisterial de la Carrera Pública Magisterial".

Los docentes que deseen inscribirse en el concurso deberán de ingresar a la página web oficial del Minedu, registrarse en la plataforma y brindar sus datos personales y profesionales. Además, los profesores deberán adjuntar la documentación requerida por el sector, ya sean certificados de experiencia laboral, títulos profesionales y más. Asimismo, deberán de revisar los datos y enviar su inscripción. Luego de ello, recibirán una confirmación y podrán conocer los resultados del concurso.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.