Inicia huelga de EsSalud: manifestantes denuncian mala gestión económica, politización de la institución y carencias en regiones

Miles de trabajadores de la salud acataron la huelga y paralizaronla atención ambulatoria. | Fuente: URPI-LR | Créditos: composición LR.

Con información de URPI-LR

En el norte, sur y oriente del país cientos de médicos, enfermeras y obstetras acataron el inicio de una huelga indefinida, este martes 9 de septiembre, con el afán de hacerse escuchar por el gobierno central. El pliego de reclamos abarca desde pedidos como la erradicación de la corrupción hasta las mejoras salariales.

En Loreto, trabajadores agremiados a bases sindicales de EsSalud acataron hoy la huelga nacional indefinida como medida de lucha por presuntas irregularidades en la institución, como la compra de sueros fisiológicos a precios sobrevalorados, entre otras demandas.

Según informó Zully Zavaleta, secretaria general de enfermeras del Seguro Social de Salud Base Iquitos (Sinesss), alrededor de 400 trabajadores acatan la paralización en el Hospital EsSalud III Iquitos, así como en los Centros de Atención Primaria Iquitos, Punchana, San Juan Bautista II, Requena III, Caballococha II, San Antonio del Estrecho I y Datem del Marañón I.

“Pedimos mejor infraestructura y equipamiento porque nuestros establecimientos están totalmente precarios. No tenemos un tomógrafo en condiciones, no tenemos equipos para atender problemas cardíacos, la caminadora de prueba de esfuerzo está malograda y los pacientes tienen que ser referidos”, denunció Zavaleta.

Médicos y enfermeras de Lambayeque paralizaron sus labores y exigen cumplimiento de pactos. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.





Asimismo, agregó que desde hace un mes no cuentan con insumos de laboratorio: “Estamos totalmente desabastecidos, no hay reactivos para atender a los asegurados, como los pacientes diabéticos, y las citas de exámenes se prolongan hasta dos meses. Esto es una problemática nacional”.

La dirigente recalcó que el Hospital EsaSalud III Iquitos fue diseñado para 30 mil asegurados y actualmente atiende a más de 265 mil. “Estamos colapsados; sin embargo el gobierno central hizo una licitación millonaria para adquirir sueros fisiológicos en el extranjero a 12 soles, cuando en el Perú cuestan entre 2.90 y 3 soles. Este gobierno corrupto, queremos que esa licitación caiga, que quede en nuestro país y se compren insumos para nuestros asegurados”, afirmó.

Piden cambios en la gerencia de EsSalud

Desde tempranas horas de la mañana, en Piura, el personal sanitario se instaló en el ingreso del hospital Jorge Reategui a modo de protesta. Por el día de hoy, en este establecimiento de salud, al menos 600 atenciones ambulatorias se cancelaron y solo quedaron en funcionamiento las áreas críticas.

El presidente del cuerpo médico del nosocomio, Enrique Cruz, sostuvo que la movilización busca que el presupuesto de la seguridad social sea administrado por esta entidad y no por los ministerios de Salud y Economía. También señaló que se solicitan cambios en la actual gerencia de EsSalud.

Fachada del Hospital Jorge Reátegui de Piura luce llena de carteles alusivos al paro. Créditos: Almendra Ruesta / La República.





"Pedimos la salida de Mego Acho, el presidente ejecutivo de EsSalud, por una mala gestión económica así como el cumplimiento de acuerdos colectivos (…) A Piura se ha designado personal para puestos de gerencia que desconocen la realidad de la región y la gestión del seguro social, que solo han sido contratados por su afinidad a un partido", aseveró Cruz, quien añadió que en Piura se carece de equipos, medicamentos y personal sanitario para brindar una mejor atención al paciente.

Se prevé que para este miércoles 10 de septiembre personal de distintos establecimientos de salud de Piura se reúnan en el hospital José Cayetano Heredia para una gran movilización.

Cientos se movilizan

En la región Lambayeque más de 500 enfermeras y médicos de EsSalud se han sumado a la huelga nacional. El personal sanitario de los diversos establecimientos del Seguro Social paralizó sus labores para alzar su voz de protesta y exigir que su pliego de reclamos sea escuchado y atendido por el Ejecutivo.

Teniendo como punto de partida el hospital nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (HNAAA) de Chiclayo, cientos de trabajadores marcharon por las calles de la capital lambayecana en defensa de la seguridad social, para demandar el cumplimiento de pactos colectivos y solicitar enérgicamente el abastecimiento con material de calidad para la atención de los asegurados. El recorrido incluyó un plantón frente a la sede de la Defensoría del Pueblo.

Por su parte, la Fiscalía de Prevención del Delito intervino este martes el HNAAA con la misión de corroborar que esta medida de lucha no afecte el funcionamiento de los servicios básicos y críticos de este establecimiento, y no se ponga en riesgo la vida de los pacientes.

Falta infraestructura

Desde Trujillo, un grupo de enfermeras y otros profesionales de EsSalud, con carteles en mano, recorrieron las principales calles de la ciudad para exigir mejores condiciones laborales y una infraestructura adecuada en los centros médicos.

Jeny Ipanaqué, vocera regional del sindicato de enfermeras, agregó que los profesionales también piden que el Congreso derogue el Decreto N°1666.

"Nosotros estamos solicitando una gestión centrada en el asegurado, mejor infraestructura y equipamiento, y respeto por los convenios colectivos. Pedimos a la presidencia ejecutiva la derogatoria del Decreto Legislativo 1666", dijo la vocera.

Por último, lpanaqué resaltó que la atención en el área de emergencia de los policlínicos y hospitales de EsSalud se desarrolla con normalidad; sin embargo, en otras áreas el servicio ha sido suspendido.

Profesionales de la salud en La Libertad de movilizaron por las calles. Créditos: Sergio Verde / La República.





Riesgo de colapso

En Tacna los sindicatos de médicos, obstetras y enfermeras comenzaron también la huelga indefinida reclamando mejoras salariales, cumplimento de promesas y el destierro de la corrupción en EsSalud. El hospital Daniel Alcides Carrión y los centros de salud solo atendieron en consultorios y áreas críticas gracias al personal que tienen contratados por terceros o CAS (Contrato Administrativo de Servicios).

Jorge López, dirigente de los médicos sostuvo que el seguro social está en riesgo de colapsar si la administración no da prioridad a resolver problemas urgentes. Explicó que, por ejemplo, en Tacna se carece de un resonador magnético y la infraestructura tiene 30 años de antigüedad.

"Se necesita un nuevo hospital. Hace muchos años se tiene el expediente técnico del proyecto aprobado pero está archivado sin fecha de ser visto. Necesitamos una buena gestión que de agilidad a proyectos y compras necesarias. Todo es por mejorar la atención", declaró el médico.

Denuncian politización de entidad

A gritos de “¡No a la privatización de EsSalud!” más de 1.200 trabajadores de la seguridad social se movilizaron por las principales arterias de la ciudad del Cusco denunciando la politización de la institución, las brechas en la contratación de personal profesional y técnico y el déficit de infraestructura hospitalaria.

Los servicios en EsSalud se han visto restringidos debido a la medida de protesta. Entre las demandas locales, los manifestantes resaltaron el colapso del hospital Adolfo Guevara Velasco, principal centro de atención en Cusco, donde la falta de camas y equipos compromete la atención de los asegurados.