EsSalud entrega el monto por gastos de sepelio a los beneficiarios o familiares directos del afiliado fallecido. | Foto: composición LR/IA

Si un afiliado del Seguro Social de Salud (EsSalud) fallece, sus familiares pueden solicitar la prestación económica por sepelio, la cual asciende hasta S/2.070. En caso de que la familia asuma un mayor monto, la entidad no asumirá la diferencia. De todos modos, la entidad ayuda a cubrir los gastos de los servicios funerarios por el deceso del asegurado e incluso de un pensionista.

EsSalud exige que se cumpla con la condición de beneficiarios de los afiliados o que sean familiares directos, como cónyuge, hijos mayores de edad, padre, madre o hermanos mayores de 18 años, para cobrar el dinero. Además, el afiliado debe contar con un vínculo laboral vigente durante la ocurrencia y el beneficio no se extiende a sus herederos.

¿Qué se necesita para cobrar el subsidio por sepelio de EsSalud?

EsSalud establece que, para cobrar el subsidio, los beneficiarios deben mostrar comprobantes de pago originales por los gastos funerarios donde se indique el nombre del asegurado fallecido, emitidos a nombre del familiar. Además, tienen que presentar estos documentos ante la entidad.

Formulario N° 1040 (clic aquí), debidamente llenado y firmado.

Partida de defunción original del beneficiario fallecido.

Documento que los acredite como beneficiarios (testamento o sucesión intestada).

Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante beneficiario.

Política de privacidad para el tratamiento de datos personales. La presentación es obligatoria en el primer trámite que se realice.

Si el gasto es asumido por un tercero, debe contar con la declaración jurada del familiar que reconoció la compra. En este caso, también se requiere mostrar su documento de identidad y una carta poder simple de representación para el trámite de la solicitud, suscrita por el beneficiario.

Por otro lado, es indispensable que el trabajador fallecido haya aportado durante 3 meses de forma consecutiva o durante 4 meses no consecutivos en 6 meses anteriores al deceso. En el caso de los pensionistas, deben mantener su condición de jubilados al momento de la contingencia.

¿Cómo cobrar los gastos por sepelio de EsSalud?

Los familiares del afiliado fallecido deberán acercarse a una ventanilla de las oficinas de Seguros y Prestaciones Económicas para entregar los documentos solicitados. De estar todo conforme, el representante de EsSalud indicará que el beneficiario podrá acudir a las entidades bancarias autorizadas en un plazo máximo de 72 horas. Para ello, es necesario llevar el DNI.

