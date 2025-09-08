HOYSuscripcion LR Focus

Huelga indefinida de enfermeras de EsSalud EN VIVO: profesionales de salud en Perú paralizan servicios desde el 9 de septiembre

La movilización contará con más de 60.000 trabajadores de 11 sindicatos de EsSalud que exigen mejores condiciones laborales y compromisos pendientes, lo que afectará las consultas y actividades académicas.

Enfermeras de EsSalud inician huelga nacional por mejores condiciones laborales
Enfermeras de EsSalud inician huelga nacional por mejores condiciones laborales | Composición LR | Foto: SINESSS/EsSalud

El Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud (Siness) y otros gremios de EsSalud iniciarán el martes 9 de septiembre una huelga nacional indefinida en reclamo de mejores condiciones laborales, el cumplimiento de compromisos pendientes por parte de la institución y medidas contra la corrupción. La protesta se desarrollará desde las primeras horas de la mañana, lo que implicará la suspensión de consultas externas y actividades académicas, aunque las áreas críticas continuarán funcionando con personal de turno.

En Lima, el primer punto de concentración será en el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR). Desde allí, los manifestantes marcharán por el Campo de Marte hasta llegar a la sede central de EsSalud, ubicada en la intersección de las avenidas Arenales y Domingo Cueto, en Jesús María. La movilización contará con la participación de 11 sindicatos de la seguridad social y más de 60.000 trabajadores que acatarán la paralización en todo el país.

Huelga de enfermeras de EsSalud EN VIVO

20:40
8/9/2025

60.000 trabajadores se unirán a la huelga nacional de enfermeras

Paola Toledo, presidenta del Comité de Lucha y Secretaria de Organización del SINESS, informó que 11 gremios unidos movilizarán a 60.000 trabajadores en los 144 hospitales de EsSalud a nivel nacional. “Todos estamos unidos para convocar a esta huelga. Cuando hablamos de base, nos referimos a las 122 bases que tiene el SINESS. Todas las bases o redes asistenciales con sindicatos participarán en la huelga”, señaló.

20:30
8/9/2025

¿Quiénes participarán en la huelga nacional de EsSalud?

A través de sus redes, SINESS informó que participarán varias bases, entre ellas:

Base CAP III Metropolitano – Callao

Base Iquitos – Centro de Atención Primaria II, Caballococha

Base Andahuaylas

Base Angamos

Base Rebagliati

Base Chocope Ascope – Casa Grande

Base Albrecht

Base Agustín Arbulú Neyra – Ferreñafe, Lambayeque

Base Pasco

Base La Esperanza – Trujillo

Base El Porvenir – Trujillo

Base Fiori

Base Florencia de Mora

Base Virgen de la Puerta – Trujillo

Base Maria Reiche

Base Hospital I Juanjui – Tarapoto

Base Hospital II Gustavo Lanatta Luján

Base Hospital II Alberto Hurtado Abadía – La Oroya

Base Hospital II Gustavo Lanatta Luján – Huacho

Base Hospital II – 1 Héroes del Cenepa – Bagua

Base Hospital Alberto Sabogal Sologuren – Callao

Base Hospital I Marino Molina Scippa

Base Almenara

Base Hospital Uldarico Rocca

Base Iquitos

Base de Juanjui

20:22
8/9/2025

¿Qué exigen las enfermeras de EsSalud en su huelga nacional?

La presidenta del Comité de Lucha y Secretaria de Organización del SINESS, Paola Toledo, indicó que la huelga busca defender la autonomía de EsSalud, proteger los convenios colectivos, y garantizar atención de calidad a más de 13.000 asegurados. Además, denuncian corrupción, precarización de equipos e infraestructura deficiente y la tercerización de servicios críticos como tomografías y resonancias.

Toledo explicó que la medida se tomó porque EsSalud ha mostrado “actos de mala fe y no nos han dado otra opción que convocar a la huelga nacional”. El gremio también exige autoridades probas y capacidad de gestión en la institución, para evitar irregularidades en compras y licitaciones, como la adquisición de sueros fisiológicos a precios excesivos.

Enfermeras de EsSalud inician huelga nacional por autonomía y derechos laborales

La presidenta del Comité de Lucha y Secretaria de Organización del SINESS, Paola Toledo, anunció que el sindicato inició una huelga nacional para exigir la defensa plena de la autonomía de EsSalud, el respeto a los convenios colectivos vigentes y atención de calidad para más de 13 millones de asegurados. La medida busca denunciar actos de corrupción, precarización de infraestructura y la tercerización de servicios críticos, así como irregularidades en compras y licitaciones que afectan los recursos de la institución.

Toledo recordó que el Decreto Legislativo 1666 de septiembre de 2024 “afectada la autonomía de EsSalud al pretender someterlo al Ministerio de Economía y Finanzas y despojarlo de sus convenios colectivos”. Aunque el Congreso aprobó en 2025 la exclusión de la institución de este marco legal, Toledo señaló que exigen que el dictamen se agende con urgencia, enfatizando que “nos han demostrado actos de mala fe y no nos han dado otra opción que convocar a la huelga nacional”. Además, pidió autoridades probas y gestión eficiente, advirtiendo que la movilización continuará hasta que se respeten los derechos de los trabajadores y la salud de los asegurados.

