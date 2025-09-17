Desde el 15 de septiembre, la avenida Grau se encuentra cerrada por obras de la nueva Vía Expresa que conectará el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima. | Línea 1 del Metro de Lima

Desde el 15 de septiembre, la avenida Grau se encuentra cerrada por obras de la nueva Vía Expresa que conectará el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima. | Línea 1 del Metro de Lima

La avenida Grau está cerrada desde el 15 de septiembre, por motivo de obras de la nueva Vía Expresa que se llevan a cabo para conectar el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima. Ante la duda de muchos usuarios por la clausura de un tramo importante, la entidad ha aclarado el panorama sobre el funcionamiento de la Estación Grau por medio de un comunicado.

''El funcionamiento de esta estación no ha sido afectado por los trabajos de ampliación de la Vía Expresa Grau ni los cierres de las avenidas realizados por la Municipalidad de Lima. La Línea 1 del Metro de Lima opera con normalidad en sus 26 estaciones", se lee en su anuncio de este 16 de septiembre.

TE RECOMENDAMOS Sin Guión | Phillip Butters en LR

La Muncipalidad de Lima informó al respecto en un comunicado este 16 de septiembre.

Línea 1 del Metro advierte a ciudadanos

A través de sus redes sociales, la entidad también pidió a los pasajeros mantener la calma y confirmó que la estación no se verá afectada por las obras ni por el cierre de la avenida. Además, aclararon que el acceso peatonal a la estación sigue habilitado, por lo que los usuarios pueden ingresar sin problemas.

Desde la Línea 1 también recomiendan a los ciudadanos estar atentos a las rutas de desvío anunciadas por la Municipalidad de Lima, con el fin de evitar contratiempos durante sus desplazamientos diarios.

¿Qué tramos estarán cerrados en la Av. Grau? Rutas alternas

La Municipalidad de Lima ha cerrado completamente la Av. Grau entre la Av. Aviación y el Jr. Junín. Este cierre, que durará aproximadamente tres meses, forma parte de los trabajos de construcción de la nueva Vía Expresa Grau, un proyecto que buscaría mejorar la conectividad del transporte en la ciudad.

Durante este periodo, se ha implementado un plan de desvíos vehiculares para evitar mayores complicaciones en el tráfico del centro de Lima. Sin embargo, el impacto ya se hace sentir, ya que muchos transeúntes deben caminar varias cuadras para encontrar transporte público y el tráfico se intensifica especialmente en las horas pico.

El plan de desvíos de la Avenida Grau fue compartido por la Municipalidad de Lima.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.