HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira a Curwen en La República
EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     EN VIVO: mira a Curwen en La República     
Sociedad

Línea 1 del Metro asegura que funcionamiento de la Estación Grau no se verá afectado por obras de nueva Vía Expresa

La Municipalidad de Lima ha implementado un plan de desvíos en la avenida Grau para minimizar el impacto en el tráfico, pero las obras no afectarán el acceso peatonal a la estación.

Desde el 15 de septiembre, la avenida Grau se encuentra cerrada por obras de la nueva Vía Expresa que conectará el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima.
Desde el 15 de septiembre, la avenida Grau se encuentra cerrada por obras de la nueva Vía Expresa que conectará el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima. | Línea 1 del Metro de Lima

La avenida Grau está cerrada desde el 15 de septiembre, por motivo de obras de la nueva Vía Expresa que se llevan a cabo para conectar el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima. Ante la duda de muchos usuarios por la clausura de un tramo importante, la entidad ha aclarado el panorama sobre el funcionamiento de la Estación Grau por medio de un comunicado.

''El funcionamiento de esta estación no ha sido afectado por los trabajos de ampliación de la Vía Expresa Grau ni los cierres de las avenidas realizados por la Municipalidad de Lima. La Línea 1 del Metro de Lima opera con normalidad en sus 26 estaciones", se lee en su anuncio de este 16 de septiembre.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR
La Muncipalidad de Lima informó al respecto en un comunicado este 16 de septiembre.

La Muncipalidad de Lima informó al respecto en un comunicado este 16 de septiembre.

PUEDES VER: Cierre de la av. Grau: rutas alternas y plan de desvío por obras de la MML durante 90 días

lr.pe

Línea 1 del Metro advierte a ciudadanos

A través de sus redes sociales, la entidad también pidió a los pasajeros mantener la calma y confirmó que la estación no se verá afectada por las obras ni por el cierre de la avenida. Además, aclararon que el acceso peatonal a la estación sigue habilitado, por lo que los usuarios pueden ingresar sin problemas.

Desde la Línea 1 también recomiendan a los ciudadanos estar atentos a las rutas de desvío anunciadas por la Municipalidad de Lima, con el fin de evitar contratiempos durante sus desplazamientos diarios.

PUEDES VER: Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

lr.pe

¿Qué tramos estarán cerrados en la Av. Grau? Rutas alternas

La Municipalidad de Lima ha cerrado completamente la Av. Grau entre la Av. Aviación y el Jr. Junín. Este cierre, que durará aproximadamente tres meses, forma parte de los trabajos de construcción de la nueva Vía Expresa Grau, un proyecto que buscaría mejorar la conectividad del transporte en la ciudad.

Durante este periodo, se ha implementado un plan de desvíos vehiculares para evitar mayores complicaciones en el tráfico del centro de Lima. Sin embargo, el impacto ya se hace sentir, ya que muchos transeúntes deben caminar varias cuadras para encontrar transporte público y el tráfico se intensifica especialmente en las horas pico.

El plan de desvíos de la Avenida Grau fue compartido por la Municipalidad de Lima.

El plan de desvíos de la Avenida Grau fue compartido por la Municipalidad de Lima.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Cierre de la av. Grau: rutas alternas y plan de desvío por obras de la MML durante 90 días

Cierre de la av. Grau: rutas alternas y plan de desvío por obras de la MML durante 90 días

LEER MÁS
Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

LEER MÁS
Cae ''Maykel'', presunto extorsionador de los D.E.S.A II: teléfono registraba yapeos de cupos de líneas de transporte

Cae ''Maykel'', presunto extorsionador de los D.E.S.A II: teléfono registraba yapeos de cupos de líneas de transporte

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Detienen a sujeto por grabar a escolares con cámara oculta en Puente Piedra: tenía antecedentes similares

Detienen a sujeto por grabar a escolares con cámara oculta en Puente Piedra: tenía antecedentes similares

LEER MÁS
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

MTC: conductores que mantengan un historial sin infracciones de tránsito por dos años podrán acceder a este beneficio en Perú este 2025

LEER MÁS
MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

MTC fija edad máxima para que adultos mayores obtengan licencia de conducir en Perú este 2025

LEER MÁS
Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 16 y 17 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas

Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 16 y 17 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Escándalo en la visita de Trump al Reino Unido: proyectan imágenes con Epstein y detienen a cuatro activistas

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 17 de septiembre, según Jhan Sandoval

Liverpool contra Atlético de Madrid: fecha, hora y canal de TV para ver partido por Champions League

Sociedad

Temblor HOY, 17 de septiembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

ATU envía al depósito a una cúster “calavera” con 38 años de antigüedad y más de S/600.000 en multas

Adulto mayor fue obligado a bajar del bus por chacchar coca en su viaje hacia Lima: Fiscalía prepara juicio por discriminación

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga no logra audiencia privada con el papa León XIV

Legado de la muerte: Carlincatura retrata los crímenes de lesa humanidad del régimen fujimorista

Seis tenientes generales pujan por la Comandancia General de la PNP

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota