A través de un comunicado, la Línea 1 del Metro de Lima informó que, del miércoles 20 hasta el domingo 31 de agosto, se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en las vías adyacentes al viaducto, abarcando el tramo entre la Vía de Evitamiento y la Vía Expresa Línea Amarilla.

Cabe señalar que estas labores ocasionarán "restringirán parcialmente las vías" en el horario de 11.00 p. m. a 5.00 a. m., con el fin de minimizar el impacto en el tráfico diurno en la zona.

Línea 1: obras de mantenimiento cuentan con apoyo del MTC, Ositrán y PNP

"Trabajos se realizan en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán)". Además, la entidad señaló que también se cuenta con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) a través de la Policía de carreteras y la Policía de Tránsito.

Finalmente, la Línea 1 hizo un llamado a conductores y peatones para que tomen precauciones durante los 12 días que se llevarán a cabo las obras de mantenimiento en las vías señaladas previamente. Asimismo, expresó su agradecimiento a quienes transiten por estas áreas por su comprensión y colaboración.

¿Cuántas estaciones posee la Línea 1 del Metro de Lima?

La Línea 1 del Metro de Lima, un sistema eléctrico de transporte masivo, dispone de un total de 26 estaciones a lo largo de su recorrido. Este medio de transporte conecta diversas zonas de la ciudad, facilitando la movilidad de miles de usuarios diariamente.

Las estaciones de la Línea 1 incluyen Villa El Salvador, Parque Industrial, Pumacahua, Villa María, María Auxiliadora, San Juan, Atocongo, Jorge Chávez, Ayacucho, Cabitos, Angamos, San Borja Sur, La Cultura, Arriola, Gamarra, Miguel Grau, El Ángel, Presbítero Maestro, Caja de Agua, Pirámide del Sol, Los Jardines, Los Postes, San Carlos, San Martín, Santa Rosa y Bayóvar.

