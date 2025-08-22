El servicio de transporte Línea 1 del Metro de Lima informó a los pasajeros que el acceso a las estaciones Villa María del Triunfo, María Auxiliadora y San Juan han sido cerradas temporalmente debido a un incidente ajeno a sus operaciones. Instaron a los usuarios a tomar las precauciones necesarias para evitar contratiempos.

Alrededor de las 5:30 de la mañana, la Línea 1 emitió un comunicado oficial en donde señala que el acceso a estas tres estaciones había sido cerrado por una emergencia. No obstante, indicaron que la circulación se mantenía con normalidad desde las estaciones Villa El Salvador hasta Pumacahua y desde Bayóvar hasta Atocongo.

Incidente causa retrasos en el servicio de la Línea 1

Alrededor de las 7:30 de la mañana, la Línea 1 del Metro de Lima emitió un nuevo comunicado señalando que las tres estaciones cerradas, Villa María, María Auxiliadora y San Juan, ya están operando. Sin embargo, debido al incidente presentado, se presentan demoras en el servicio de transporte.

"Estamos trabajando para normalizar la situación lo antes posible. Pedimos por favor a los pasajeros tomar las medidas pertinentes y seguir las instrucciones de nuestro personal. Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión", se lee en el comunicado.

Largas colas en la estación María Auxiliadora

Debido a una emergencia suscitada alrededor de las 5:30 de la mañana en la Línea 1 del Metro de Lima, se formaron largas colas en tres estaciones del servicio de transporte, siento la de Villa María una de las más afectadas. Por tal motivo, comerciantes y pasajeros expresaron su malestar por los retrasos generados.

