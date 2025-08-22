HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Incidente en la Línea 1 del Metro de Lima: cierran temporalmente estaciones Villa María, María Auxiliadora y San Juan

El cierre ha traído demoras en las estaciones del tren eléctrico de la Línea 1 en plena mañana, donde cientos de usuarios se dirigen a sus centros de labores y estudio.

Tres estaciones cerradas tras incidente en la Línea 1. Foto: Composición LR
Tres estaciones cerradas tras incidente en la Línea 1. Foto: Composición LR

El servicio de transporte Línea 1 del Metro de Lima informó a los pasajeros que el acceso a las estaciones Villa María del Triunfo, María Auxiliadora y San Juan han sido cerradas temporalmente debido a un incidente ajeno a sus operaciones. Instaron a los usuarios a tomar las precauciones necesarias para evitar contratiempos.

Alrededor de las 5:30 de la mañana, la Línea 1 emitió un comunicado oficial en donde señala que el acceso a estas tres estaciones había sido cerrado por una emergencia. No obstante, indicaron que la circulación se mantenía con normalidad desde las estaciones Villa El Salvador hasta Pumacahua y desde Bayóvar hasta Atocongo.

Comunicado de la Línea 1 tras incidente. Foto: Facebook

Comunicado de la Línea 1 tras incidente. Foto: Facebook

PUEDES VER: Línea 1 anuncia cierre parcial entre la Vía de Evitamiento y la Vía Expresa Línea Amarilla por obras de mantenimiento hasta el 31 de agosto

lr.pe

Incidente causa retrasos en el servicio de la Línea 1

Alrededor de las 7:30 de la mañana, la Línea 1 del Metro de Lima emitió un nuevo comunicado señalando que las tres estaciones cerradas, Villa María, María Auxiliadora y San Juan, ya están operando. Sin embargo, debido al incidente presentado, se presentan demoras en el servicio de transporte.

Servicio de la Línea 1 presenta demoras tras el incidente. Foto: Facebook

Servicio de la Línea 1 presenta demoras tras el incidente. Foto: Facebook

"Estamos trabajando para normalizar la situación lo antes posible. Pedimos por favor a los pasajeros tomar las medidas pertinentes y seguir las instrucciones de nuestro personal. Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos su comprensión", se lee en el comunicado.

Largas colas en la estación María Auxiliadora

Debido a una emergencia suscitada alrededor de las 5:30 de la mañana en la Línea 1 del Metro de Lima, se formaron largas colas en tres estaciones del servicio de transporte, siento la de Villa María una de las más afectadas. Por tal motivo, comerciantes y pasajeros expresaron su malestar por los retrasos generados.

Nota en desarrollo

