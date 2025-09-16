Durante la Conferencia Global de Cooperación en Infraestructura 2025 en Seúl, Corea del Sur reafirma su compromiso con proyectos de transporte en Perú, especialmente las líneas 3 y 4 del Metro de Lima. | Difusión

Durante la Conferencia Global de Cooperación en Infraestructura 2025, realizada en Seúl, el ministro de Tierra, Infraestructura y Transporte de Corea del Sur, Kim Yoon-duk, reafirmó el compromiso del gobierno y del sector privado coreano en participar activamente en importantes proyectos de transporte en Perú, especialmente en las futuras líneas 3 y 4 del Metro de Lima.

''El consorcio de empresas coreanas tiene mucho interés en participar en la construcción de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima. Espero que nuestra alta tecnología y experiencia se ponga al servicio del Perú, tal como ya estamos participando en el proceso de la oficina de gestión de proyectos del ferrocarril Lima - Ica'', expresó Kim Yoon-duk durante una mesa de trabajo con el ministro de Transportes y Comunicaciones del Perú (MTC), César Sandoval.

El funcionario coreano explicó que su país puede ofrecer una propuesta integral, que abarque desde la etapa de diseño e ingeniería hasta la construcción, operación y mantenimiento del sistema ferroviario. ''Nos esforzaremos para continuar la cooperación del Gobierno y las empresas de Corea en los proyectos ferroviarios y aeroportuarios del Perú'', añadió.

En agosto, el MTC anunció que ya contaba con el financiamiento para poner en marcha el proyecto.

¿En qué otros proyectos ferroviarios participaría Corea?

El ministro coreano también destacó la colaboración técnica en el estudio de factibilidad del futuro ferrocarril que conectará el aeropuerto internacional de Chinchero con la ciudad del Cusco. ''Espero que ese resultado pueda aplicar en el plan básico y se concrete pronto'', manifestó.

Por su parte, el ministro peruano César Sandoval indicó que la alianza con Corea sería una oportunidad para seguir impulsando obras clave. ''La relación estrecha con Corea nos permitirá abrir nuevas oportunidades para proyectos de infraestructura en beneficio de millones de peruanos'', dijo.

Actualmente, uno de los proyectos en los que trabaja el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es el ferrocarril Lima - ICA, que beneficiaría a 13 millones de personas. A la fecha, ocho países, entre ellos Corea, han presentado propuestas técnicas para su ejecución.

¿Cuándo estarían listas las líneas 3 y 4 del Metro de Lima?

En agosto, el MTC anunció que el gobierno ya cuenta con el financiamiento para empezar la primera etapa de la obra. Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) estimó que la construcción iniciaría en 2027, por lo cual las líneas 3 y 4 estarían operativas a partir del 2032.

Anteriormente, se hizo un cálculo más cercano, que apuntaba a las obras culminadas para el 2026. Sin embargo, ambas líneas, que serán completamente subterráneas y conectarán 13 distritos cada una, podrían tardar un poco más en llegar. Se sabe que otros países como Japón, Inglaterra y Canadá también mostraron interés para participar en el proyecto.

