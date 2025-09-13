HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Vía Expresa Grau: Este lunes 15 inicia cierre de la Av. Grau y habrá desvíos en transporte público

Municipalidad de Lima realizará trabajos de pavimentación de nuevas pistas de concreto en las vías principales en el marco de la construcción de la nueva vía Expresa Sur. ATU advierte que transporte público tendrá que tomar rutas alternas.

A tomar sus precauciones. Este lunes 15 de setiembre se cerrará la avenida Grau, entre la avenida Aviación y el jirón Junín, con el fin de que la Municipalida de Lima ejecute obras de pavimentación de nuevas pistas de concreto en las vías principales y auxiliares en el marco de la construcción de la nueva vía Expresa Grau,

Por ese motivo la Autoridad de Transporte de Lima y Callao (ATU) informó que el servicio de transporte público que circulan por la Av. Miguel Grau, en el Cercado de Lima, tendrán desvíos temporales.

De Ate hacia el centro de Lima

Las unidades que van de Ate hacia el centro de Lima circularán por las avenidas Nicolás Ayllón, México, Parinacochas, García y Naranjo, jr. Huánuco y retomarán su recorrido por la av. Miguel Grau. Otra alternativa es continuar por la av. García Naranjo hacia Paseo de la República para retomar su recorrido habitual a la altura del óvalo Grau.

En el sentido contrario, es decir del Centro de Lima hacia Ate, los vehículos desviarán su ruta por el jr. Lucanas y las avenidas Bausate y Mesa, Parinacochas, México y Nicolas Ayllón. También podrán ir por Paseo de la República, Bausate y Mesa, Parinacochas, México y Nicolás Ayllón.

De SJL hacia La Victoria

Los vehículos de transporte público que van de San Juan de Lurigancho hacia La Victoria irán por la av. Sebastián Lorente, los jirones Junín y Lucanas y las avenidas Miguel Grau y Aviación para retomar su recorrido. En el sentido contrario, circularán por la av. Aviación, los jirones Huánuco, Santa Rosa, Junín y la av. Sebastián Lorente.

Finalmente, los rutas que van desde la av. Rivagüero hacia la av. Grau desviarán su ruta por los jirones Junín y Lucanas para continuar su recorrido habitual hacia el Callao. En el sentido contrario, irán por la av. Miguel Grau, los jirones Santa Rosa y Junín y la av. Rivagüero hacia El Agustino.

Según ha comunicado la Municipalidad de Lima, los trabajos tendrán un tiempo de duración aproximado de 90 días.

Se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de las redes sociales de la ATU, en caso se modifiquen los recorridos de las rutas de transporte público, para planificar sus viajes sin contratiempos.

