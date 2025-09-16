¿Hasta cuándo está abierta la inscripción a Beca 18-2026? revisa la fecha límite

La inscripción a la beca 18 de Pronabec, dirigida a peruanos con buen rendimiento académico, ya está habilitada. | Foto: composición LR | Omar Neyra LR Andina

La inscripción a la beca 18 de Pronabec, dirigida a peruanos con buen rendimiento académico, ya está habilitada. | Foto: composición LR | Omar Neyra LR Andina

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) presentó la convocatoria para la Beca 18, un concurso que ofrece becas integrales a los jóvenes interesados en estudiar una carrera profesionales en las universidades o institutos públicos o privados de Perú. Los estudiantes que deseen participan deben cumplir con ciertos requisitos, como ser peruanos y tener un buen rendimiento académico, entre otros.

"La Beca 18-2026 está dirigida a peruanos con buen rendimiento académico, que se encuentren en situación de vulnerabilidad o en una situación especial. Por ello tiene 10 modalidades dirigidas a diversos grupos de poblaciones vulnerables", comentó la directora ejecutiva de Pronabec, Alexandra Ames.

TE RECOMENDAMOS Sin Guión | Phillip Butters en LR

La beca cubre todos los gastos académicos y no académicos del alumno: matrícula, pensiones de estudios, obtención del título, alimentación, alojamiento, materiales de estudio, movilidad local, útiles de escritorio, transporte interprovincial, computadora portátil, vestimenta y/o uniformes e idioma de inglés.

¿Hasta cuándo está abierta la inscripción a Beca 18-2026?

De acuerdo a la información de Pronabec, la inscripción a la Beca 18 -2026 está habilitada desde el 8 de setiembre al 5 de octubre. Esta se puede realizar de manera virtual a través de la página web oficial de la institución. La titular de Pronabec informó que los estudiantes pueden postular a través de diferentes modalidades, como la Ordinaria, dirigida a estudiantes de último grado de secundaria o egresados del colegio menores de 22 años, que se encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema vigente, según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Además, señaló que los alumnos pueden postular a otras modalidades como Vraem, para quienes completaron los dos últimos grados concluidos de secundaria en distritos del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro; Huallaga, para quienes lo hicieron en distritos de la zona del Huallaga; y Repared, para quienes están registrados como víctimas o familiares directos de la violencia ocurrida en el país entre 1980 y 2000.

Ames también destacó modalidades como EIB, para quienes dominan una lengua originaria; CNA, para quienes pertenecen a una comunidad nativa amazónica; y PA, para quienes pertenecen al pueblo afroperuano. Este último debe ser acreditada por una organización representativa registrada en el Ministerio de Cultura.

Además, mencionó que Pronabec otorga puntos adicionales a los peruanos que acrediten vivir en pobreza o pobreza extrema según el Sisfoh, así como a los que pertenecen a una comunidad nativa amazónica, campesina o pueblo afroperuano. En la modalidad Hijos de Docentes, se otorgan más puntos a los hijos de docentes que trabajen en zonas rurales. Por lo tanto, la beca está enfocada en brindar la oportunidad de estudio a las personas de bajos recursos económicos.

¿Cuáles son los requisitos para postular a la Beca 18?

Para postular a la Beca 18, Pronabec, entidad del Ministerio de Educación (Minedu), informó que se deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener nacionalidad peruana.

Tener menos de 22 años de edad, para modalidades ordinaria, Protección, Huallaga Vraem e Hijos de Docentes, y hasta 30 años para modalidad Fuerzas Armadas. No hay límite de edad para las modalidades Repared, CNA, PA y EIB, así como para personas con discapacidad.

Cursar el último año de secundaria o haber terminado la Educación Básica Regular, Alternativa o Especial, siempre que los estudios sean reconocidos por el Ministerio de Educación.

Para la modalidad Ordinaria, haber egresado como máximo en los 3 años previos a la publicación de la norma técnica (entre 2022 y 2024), salvo en el caso de personas con discapacidad.

Acreditar un buen rendimiento académico en los dos últimos grados de secundaria, según modalidad: Ordinaria, Huallaga, Vraem e Hijos de Docentes, deben de contar con el tercio superior; EIB, Protección, CNA, PA y FF.AA., deben estar en medio superior; Repared, los postulantes deben tener una nota mínima de 12.

Acreditar la condición de vulnerabilidad o situación especial, de acuerdo con la modalidad a la que postule.

Presentar las declaraciones juradas y formatos proporcionados por el Módulo de Inscripción.

¿Puedo postular a Beca 18 si tengo una discapacidad?

La directora ejecutiva de Pronabec aclaró que el concurso de Beca 18 "prioriza a los postulantes que acrediten tener una discapacidad". En ese sentido, señaló que la institución les otorga un puntaje adicional y que no existe límite de edad para su inscripción.

También añadió que Pronabec brinda oportunidades de becas dirigidas a personas con discapacidad, tales como la Beca Inclusión Técnico Productiva y Beca Inclusión para carreras profesionales, universitarias o técnicas.

¿Puedo postular a Beca 18 si estoy cursando una carrera universitaria o técnica?

La titular de Pronabec indicó que el haber cursado, culminado o estar cursando estudios superiores en una institución de educación superior (IES) es un impedimento para inscribirse al Examen Nacional de Preselección de la Beca 18-2026. "Solo pueden inscribirse aquellos que cursaron estudios, pero presentan su resolución o documento oficial emitido por la IES en la que se indique la aprobación de retiro total del programa de estudios", señaló.

¿Cómo se realiza el proceso de selección para los beneficiarios de la Beca 18?

El proceso de selección para los beneficiarios de la Beca 18 comienza una vez que se cierra el plazo de inscripción al Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18-2026. Durante esta fase, el personal de la Dirección de Gestión de Becas del Pronabec revisa y valida los documentos de los inscritos. La representante de Pronabec explicó que los postulantes que cumplan con los requisitos establecidos, según la modalidad en la que participan, serán considerados aptos para rendir el ENP.

Asimismo, señaló que en este proceso, cada postulante compite dentro de su propia modalidad y se les asigna un puntaje de acuerdo al número de respuestas correctas así como puntaje adicional por las condiciones priorizables que hayan presentado durante su inscripción, de ser el caso. "Aquellos que tengan mejor puntuación serán preseleccionados para continuar en el proceso de Beca 18-2026 y pasarán a la Etapa de Selección, en la cual deben presentar su constancia de admisión a la Institución Educativa de Educación Superior de su preferencia"; añadió.

También, precisó que en esta etapa se selecciona a los becarios en estricto orden de mérito, según criterios técnicos y puntaje asignado, durante cada uno de los dos momentos de postulación. "Todo este proceso es transparente, público y contrastable", enfatizó.

Beca 18: estudiantes reciben orientación durante su carrera

La directora ejecutiva de Pronabec señaló que todos los beneficiarios del Pronabec, entre ellos los ganadores de Beca 18, reciben acompañamiento de bienestar y socioemocional durante su carrera hasta egresar con éxito de sus estudios. Además, precisó que el Pronabec impulsa la participación de sus beneficiarios en talleres y bootcamps, para desarrollar diversas habilidades que los hará más competitivos en el mundo laboral.

"En lo que va del año, más de 1200 beneficiarios fortalecieron sus habilidades a través de 44 actividades que contaron con el apoyo de empresas, instituciones educativas públicas y privadas, así como de profesionales y becarios egresados comprometidos con el fortalecimiento del talento del país", indicó.

Además, señaló que la institución cuenta, además, con otras estrategias de acompañamiento socioemocional y de bienestar permanente. "Estas medidas se llevan a cabo para que continúen de forma exitosa sus estudios, así como de impulso para la empleabilidad permitiendo a los beneficiarios tener más oportunidades laborales", finalizó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

