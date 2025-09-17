El ingeniero Joel Layme Ari obtuvo la beca 18 y tras alcanzar sus metas, espera inspirar a otros ciudadanos a cumplir sus sueños. | Foto: composición LR | difusión

En el distrito de Yura, Arequipa, un joven que lavaba autos para ayudar a su madre a sostener el hogar logró transformar su vida gracias a la educación. Se trata de Joel Layme Ari, quien con esfuerzo, perseverancia y el apoyo de la Beca 18 del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), salió adelante y se convirtió en ingeniero electrónico y de telecomunicaciones. En diálogo con La República, Layme indicó que a pesar de las dificultades que atravesó, no abandonó sus estudios. "Empecé a trabajar porque tenía ganas de superarme y por el pensamiento de poder ayudar a mi familia. Mi decisión siempre ha sido ayudar a mi mamá, a mis hermanos, y esa es mi motivación principal", manifestó.

Asimismo, informó que conoció la existencia de la Beca 18 por una charla que recibió en su colegió Inmaculada Concepción en Arequipa. "Fue una bendición de Dios, porque no estaba en mis planes postular a una beca del Estado. Yo recién me enteré de qué se trataba en mi centro de estudios, cumplí los requisitos y decidí postular. Una vez que obtuve la beca me emocioné. Vi que varios becados tenían historias similares a la mía y que su objetivo era ayudar a su familia", señaló.

Joven que ganó la Beca 18 cuenta su experiencia académica

Joel Layme Ari reveló que gracias a la beca 18 estudió en la Universidad Católica San Pablo, donde empezó a destacar por sus proyectos de investigación. Es así como obtuvo varias oportunidades de experiencias internacionales. Participó en una intercambio virtual en la Universidad de Colima en México en el 2022, además en un intercambio presencial en el Tecnológico Nacional de México en el 2023 y una expedición cultural en Alemania, organizada por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).

"En Alemania conocimos universidades, maestrías y oportunidades de posgrados. Fue una experiencia cultural que nos trajo mucho beneficio", recordó.

Actualmente, Joel se desempeña como becario en el área de Tecnología e Innovación Minera de la Sociedad Minera Cerro Verde, tras ser seleccionado entre los 14.000 postulantes a nivel nacional. "Lo que se hace principalmente son proyectos nuevos, innovadores y relacionados con la tecnología. Desarrollo proyectos de innovación aplicados a la minería e investigaciones afines a la robótica y la salud", señaló.

Estudiante de Beca 18 demuestra su esfuerzo y capacidad de superación

Layme Ari expuso que los logros en sus estudios lo logró con esfuerzo y dedicación. Recientemente, presentó un paper titulado Instrumentación, prueba y medición de un medidor de tensión para implementar un sensor de torsión de articulación robótico, publicado en el Latin American Robotics Symposium (LARS), evento científico de alto nivel organizado por el IEEE en América Latina.

Asimismo, señaló que espera inspirar a otros ciudadanos a cumplir sus sueños. "Busco que mi experiencia sea compartida para que los niños o adolescentes que están por terminar el colegio y pasan por momentos difíciles conozcan mi historia y sepan que los sueños se pueden hacer realidad", dijo.

