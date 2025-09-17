HOYSuscripcion LR Focus

Congreso aprobó retiro de hasta 4 UIT de las AFP
Sociedad

Tres falsas alarmas de bomba en el Jorge Chávez en 48 horas: una “broma” que puede llevar a prisión, advierte LAP

LAP señaló que una alarma falsa puede provocar evacuaciones o pánico en el Aeropuerto Internacional Chávez. La abogada penalista Jackeline López informó que este acto podría ser sancionado con hasta 15 años de prisión, dependiendo de la finalidad con la que se cometa el acto.

LAP instó a los ciudadanos que acudan al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a "actuar con responsabilidad y a no incurrir en conductas ilícitas".
LAP instó a los ciudadanos que acudan al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez a "actuar con responsabilidad y a no incurrir en conductas ilícitas".

En las últimas 48 horas se han reportado tres incidentes por presuntas amenazas de bomba en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Ante ello, la empresa Lima Airport Partners (LAP) advirtió que los comentarios constituyen un delito de acuerdo con el Código Penal, ya sea el delito contra la seguridad pública y el delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos. Asimismo, indicó que este acción puede provocar evacuaciones o pánico y puede ser sancionado con una pena de 3 a 6 años de prisión.

Al respecto, la abogada especializada en Derecho Penal, Jackeline López, informó que la comisión del delito depende de la finalidad con la que se realiza el acto. "Podemos estar frente al delito de producción de peligro común con medios catastróficos si es que se crea un peligro común mediante explosión o liberando cualquier tipo de energía, o hasta el delito de extorsión si es que se obliga mediante violencia o amenaza a otorgar una ventaja económica indebida", declaró en diálogo con La República.

Asimismo, señaló que las penas para el delito de producción de peligro común con medios catastróficos, regulado en el artículo 273 del Código Penal, puede alcanzar hasta 10 años de prisión. En el caso del delito de extorsión, que se encuentra regulado en el artículo 200 del Código Penal, la sanción es de hasta 15 años de pena privativa de la libertad. Además, indicó que este acto podría estar tipificado en el artículo 280 del Código Penal, aplicable cuando se trata de transporte público.

"Cuando se pone en peligro la seguridad de los medios de transporte púbico se puede sancionar con una pena de hasta 6 años, o si se entorpece el funcionamiento de los servicios público, la pena alcanzaría hasta 8 años de pena privativa de la libertad", manifestó.

LAP se pronuncia tras falsas alarmas de bomba

LAP instó a la población a "actuar con responsabilidad y a no incurrir en conductas ilícitas", debido a que afectan la experiencia de viaje de los ciudadanos peruanos y extranjeros, además que ponen en riesgo el normal desarrollo de las operaciones en el aeropuerto Jorge Chávez.

"Desde LAP, reafirmamos que la seguridad de nuestros pasajeros, usuarios y colaboradores es nuestra máxima prioridad; por lo que cada alerta es atendida de manera inmediata y con total seriedad, activando los protocolos de seguridad en coordinación con las autoridades competentes. En el Jorge Chávez, nos tomamos muy en serio la seguridad y la de todos los que formamos parte del ecosistema aeroportuario", manifestó.

Descartan amenaza de bomba en el aeropuerto Jorge Chávez

LAP anunció que el lunes 15 de setiembre recibió una alerta de una supuesta amenaza de bomba en el vuelo Latam 2209 con destino a Juliaca, en Puno. Tras ello, activó los protocolos internacionales de seguridad y realizaron la evaluación de las instalaciones. Además, informaron que el personal especializado de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional llegó al lugar para llevar a cabo las acciones correspondientes.

Los pasajeros que se encontraban en el interior del avión fueron evacuados debido a la alerta de una posible bomba que afectaría su integridad. Sin embargo, minutos después de que las autoridades realizaron la labor de inspección descartaron la alerta.

"Tras las verificaciones correspondientes en coordinación con la aerolínea y la UDEX de la Policía Nacional, se ha descartado la amenaza de bomba y los pasajeros del vuelo de Latam, rumbo a Juliaca, ya se encuentran embarcando hacia su destino final", informó.

Además, LAP indicó que cualquier amenaza falsa constituye un acto grave que activa protocolos de emergencia y moviliza recursos especializados, además genera retrasos, pérdidas y "riesgos innecesarios".

