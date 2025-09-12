Extranjero es asesinado cerca al aeropuerto Jorge Chávez durante un intento de robo

Un ciudadano ecuatoriano fue asesinado la tarde del viernes 12 de septiembre tras resistirse a un intento de asalto en los alrededores del aeropuerto Jorge Chávez, en el Callao. El hecho se produjo en la intersección de la avenida Comandante Pérez Salmón con la avenida Santa Rosa, zona identificada como sector 04 de la compañía La Legua.

Según el reporte de la Central de Emergencias Callao, a las 20:31 horas se tomó conocimiento del deceso de la víctima a consecuencia de impactos por proyectil de arma de fuego (P.A.F.). Inmediatamente, se activaron los protocolos de seguridad, disponiéndose el desplazamiento de la Unidad Móvil N.° 38 hacia el lugar de los hechos y de la Unidad Móvil N.° 48 hacia el Hospital Daniel Alcides Carrión, donde se confirmó el fallecimiento.

Extranjero es asesinado cerca al Jorge Chávez

La víctima fue identificada como Andrés Eduardo Tomala Figueroa (37), de nacionalidad ecuatoriana, quien fue reconocido porque portaba cu carnet de extranjería. De acuerdo con las primeras diligencias, el hombre habría sido atacado por delincuentes cuando intentó resistirse a un robo tras salir del terminal aéreo.

Vecinos y transeúntes reportaron que el crimen ocurrió alrededor de las 5:45 pm, generando alarma entre quienes circulaban por la concurrida avenida Santa Rosa, una de las principales vías de acceso al aeropuerto internacional.

Actualmente, el área de Análisis de la Información de la Policía viene recopilando datos y pruebas que permitan identificar a los responsables. No se descarta que se trate de bandas dedicadas al marcaje y asalto a pasajeros que arriban al país.

El ataque vuelve a poner en evidencia la grave problemática de inseguridad en el Callao y en los alrededores del aeropuerto Jorge Chávez, donde turistas y ciudadanos extranjeros se han convertido en blanco frecuente de la delincuencia organizada.