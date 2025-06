Nuevo aeropuerto Jorge Chávez abre sus puertas entre falta de señalización, congestión e inseguridad

El nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez inició oficialmente sus operaciones este domingo a las 8:00 a. m. y los primeros vuelos nacionales e internacionales comenzaron a la 1:00 p.m. No obstante, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la falta de señalización en los accesos, mientras que nuestro equipo de La República reportaron congestión vehicular e inseguridad en los exteriores del terminal aéreo.

Los primeros vuelos internacionales fueron hacia Costa Rica, Argentina y Estados Unidos, luego de una marcha blanca de 15 días, el cual concluyó con un apagón simbólico luego de los últimos abordajes, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Primeros pasajeros llegan al nuevo aeropuerto

El nuevo aeropuerto Jorge Chávez recibió este domingo 1 de junio a sus primeros pasajeros, marcando el inicio de su etapa operativa. Desde las primeras horas de la mañana, decenas de personas llegaron con varias horas de anticipación para familiarizarse con el nuevo terminal y evitar contratiempos.

“Llegué temprano porque quería asegurarme de no tener problemas con el ingreso, ya que todo es nuevo. Me sorprendió la modernidad del terminal, aunque casi nos perdemos. Me voy a Argentina y este mi primer vuelo aquí”, dijo uno de los pasajeros en Latina.

Algunos pasajeros llegaron al nuevo aeropuerto con casi cuatro horas de anticipación para evitar contratiempos y no perder sus vuelos. Foto: Marco Cotrina

Defensoría alerta sobre falta de señalización

Ante la inauguración del nuevo aeropuerto, la Defensoría del Pueblo, tras una visita de supervisión, advirtió que el ingreso en la avenida Morales Duárez se realiza exclusivamente a través de dos puentes modulares instalados sobre el río Rímac, cada uno con solo dos carriles. Esta limitación, señaló, podría ocasionar serios problemas de congestión en horas punta, afectando el acceso oportuno de pasajeros, personal y vehículos de emergencia.

Asimismo, alertaron que en el cruce de la avenida Morales Duárez varios pasajeros en sus vehículos se detenían para preguntar por las rutas de ingreso debido a la falta de señalización.

Pasajeros se detenían para preguntar por las rutas de ingreso del nuevo aeropuerto debido a la falta de señalización. Foto: Defensoría

Congestión vehicular e inseguridad

Un equipo de La República recorrió las instalaciones del nuevo aeropuerto y comprobó que, en el cruce de las avenidas Morales Duárez y Faucett, se registró congestión vehicular durante la mañana tras la apertura del terminal. Esto se debió a la gran cantidad de pasajeros que intentaban llegar al nuevo edificio aeroportuario.

Pero eso no fue todo. También se observó que, ante la falta de señalización, muchos usuarios descendían de sus vehículos para pedir información sobre el acceso al nuevo aeropuerto. Esta situación fue aprovechada por personas encapuchadas que merodeaban la zona, al parecer al acecho para cometer robos.

Ante la inauguración del nuevo aeropuerto se registró congestión vehicular e inseguridad. Foto: La República

Antiguo aeropuerto Jorge Chávez cerró sus puertas

Después de seis décadas de servicio, el antiguo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cerró oficialmente sus puertas a la 1:00 a. m. el 1 de junio. Durante este tiempo, movilizó cerca de 400 millones de pasajeros y registró alrededor de 4 millones de operaciones aéreas desde su apertura en 1965.

La clausura de esta infraestructura representa un momento histórico para el transporte aéreo tanto a nivel nacional como regional.

Los últimos vuelos que despegaron fueron el LPE2478 rumbo a Los Ángeles, Estados Unidos, y el LAN523 con destino a Santiago de Chile. Por su parte, el último aterrizaje correspondió al vuelo LPE2233 proveniente de Iquitos. Estos vuelos simbolizan el cierre definitivo de un espacio que fue testigo de despedidas y reencuentros y muchas más historias personales.

La ceremonia de cierre concluyó con un gesto cargado de significado: con el apagado gradual de las luces del terminal. Este acto dio paso a la apertura del nuevo terminal aéreo, que desde ahora se convierte en el punto exclusivo para todas las operaciones nacionales e internacionales.