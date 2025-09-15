HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

Alertan presunta amenaza de bomba en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez: vuelo comercial tenía como destino Juliaca

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional ya se encuentra en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Aeropuerto Jorge Chávez amenaza de bomba.
Aeropuerto Jorge Chávez amenaza de bomba. | Composición LR

Lima Airport Partners (LAP) informó que en la mañana de hoy, lunes 15 de septiembre, se recibió una alerta de una presunta amenaza de bomba en el vuelo comercial con destino a Juliaca. Representantes indicaron que se activó protocolo internacional de seguridad y se encuentran realizando una evaluación en las instalaciones.

El vuelo 2209 de la aerolínea de LATAM tenía programada su salida de Lima a las 07:41 de la mañana; sin embargo, fue cancelada tras emitirse una alerta de bomba dentro de la nave.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR
Vuelo de Latam fue cancelado tras alerta de bomba. Foto: Difusión.

Vuelo de Latam fue cancelado tras alerta de bomba. Foto: Difusión.

PUEDES VER: Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 16 y 17 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas

lr.pe

Ante la suspensión del vuelo por alerta, LATAM reprogramó la salida de los pasajeros a las 12:00 pm desde Lima.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Extranjero es asesinado cerca al aeropuerto Jorge Chávez durante un intento de robo

Extranjero es asesinado cerca al aeropuerto Jorge Chávez durante un intento de robo

LEER MÁS
Nueva tarifa para pasajeros con escala en el Aeropuerto Jorge Chávez: ¿desde cuándo se aplicará, según LAP?

Nueva tarifa para pasajeros con escala en el Aeropuerto Jorge Chávez: ¿desde cuándo se aplicará, según LAP?

LEER MÁS
Policías peruanos operaban junto a narcos para enviar droga desde el aeropuerto Jorge Chávez: eran liderados por alias 'Pablo Escobar'

Policías peruanos operaban junto a narcos para enviar droga desde el aeropuerto Jorge Chávez: eran liderados por alias 'Pablo Escobar'

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

LEER MÁS
Madre es asesinada delante de su hijo en San Juan de Lurigancho: crimen vinculado a préstamo de dinero

Madre es asesinada delante de su hijo en San Juan de Lurigancho: crimen vinculado a préstamo de dinero

LEER MÁS
'Loco Joe', el criminal que controla las extorsiones de Lima Norte desde Brasil y se burla del 'Monstruo' tras su debilitamiento

'Loco Joe', el criminal que controla las extorsiones de Lima Norte desde Brasil y se burla del 'Monstruo' tras su debilitamiento

LEER MÁS
Resultados de La Tinka de este domingo 14 de septiembre: revisa aquí el sorteo y números ganadores del Pozo Millonario

Resultados de La Tinka de este domingo 14 de septiembre: revisa aquí el sorteo y números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

LEER MÁS
Paciente de 21 años denuncia abuso sexual durante sesión con psicólogo de EsSalud en Madre de Dios

Paciente de 21 años denuncia abuso sexual durante sesión con psicólogo de EsSalud en Madre de Dios

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 15 de septiembre, según Jhan Sandoval

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 15 de septiembre, según IGP?

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 15 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Sociedad

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 15 de septiembre, según IGP?

Al menos 8 niños recibieron un impacto de bala perdida en Lima este 2025: delincuencia afecta el desarrollo infantil

Resultados de La Tinka de este domingo 14 de septiembre: revisa aquí el resultado y los números ganadores del Pozo Millonario

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan José Santiváñez y Eduardo Arana: audio revela pacto de favores ministeriales para beneficiar a policía vinculado a 'Los Pulpos'

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Dina Boluarte tenía un muñeco de brujería: Harvey Colchado confirma hallazgo durante allanamiento en Palacio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota