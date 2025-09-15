Lima Airport Partners (LAP) informó que en la mañana de hoy, lunes 15 de septiembre, se recibió una alerta de una presunta amenaza de bomba en el vuelo comercial con destino a Juliaca. Representantes indicaron que se activó protocolo internacional de seguridad y se encuentran realizando una evaluación en las instalaciones.

El vuelo 2209 de la aerolínea de LATAM tenía programada su salida de Lima a las 07:41 de la mañana; sin embargo, fue cancelada tras emitirse una alerta de bomba dentro de la nave.

Vuelo de Latam fue cancelado tras alerta de bomba. Foto: Difusión.

Ante la suspensión del vuelo por alerta, LATAM reprogramó la salida de los pasajeros a las 12:00 pm desde Lima.

