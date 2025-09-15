Alertan presunta amenaza de bomba en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez: vuelo comercial tenía como destino Juliaca
Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional ya se encuentra en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.
- Resultados de La Tinka de este domingo 14 de septiembre: revisa aquí el sorteo y números ganadores del Pozo Millonario
- Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades
Lima Airport Partners (LAP) informó que en la mañana de hoy, lunes 15 de septiembre, se recibió una alerta de una presunta amenaza de bomba en el vuelo comercial con destino a Juliaca. Representantes indicaron que se activó protocolo internacional de seguridad y se encuentran realizando una evaluación en las instalaciones.
El vuelo 2209 de la aerolínea de LATAM tenía programada su salida de Lima a las 07:41 de la mañana; sin embargo, fue cancelada tras emitirse una alerta de bomba dentro de la nave.
TE RECOMENDAMOS
Sin Guión | Phillip Butters en LR
Vuelo de Latam fue cancelado tras alerta de bomba. Foto: Difusión.
PUEDES VER: Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 16 y 17 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas
Ante la suspensión del vuelo por alerta, LATAM reprogramó la salida de los pasajeros a las 12:00 pm desde Lima.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.