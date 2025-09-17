HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Nuevo aeropuerto Jorge Chávez reporta cuatro falsas alarmas de bomba en menos de 72 horas

Se informó que las personas involucradas en las falsas alarmas han sido identificadas y denunciadas.


Autoridades exhortan a los ciudadanos a actuar con responsabilidad.
Autoridades exhortan a los ciudadanos a actuar con responsabilidad. | Fuente: Silvana Quiñonez. | Créditos: Silvana Quiñonez.

Entre el lunes 15 y la mañana del miércoles 17 de setiembre, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez enfrentó una serie de falsas alarmas de bomba que alteraron la normalidad de sus operaciones.

La primera ocurrió el lunes, cuando un pasajero gritó “bomba” instantes antes del despegue de un vuelo con destino a Juliaca, en Puno. De inmediato, personal de Seguridad del aeropuerto, junto con efectivos de la UDEX, intervinieron la aeronave y descartaron cualquier riesgo. Horas más tarde, en la misma jornada, otro individuo repitió la falsa alarma en la zona de check-in, lo que obligó a activar nuevamente los protocolos de seguridad.

Puedes ver: Descartan amenaza de bomba en vuelo con destino a Juliaca desde el aeropuerto Jorge Chávez: pasajero que causó falsa alarma fue detenido

Al día siguiente, durante la tarde, un tercer sujeto realizó una broma similar, lo que volvió a encender las alertas. Una vez más, las autoridades revisaron la zona y confirmaron que no existía peligro.

Finalmente, la mañana del miércoles, una mochila abandonada cerca de la puerta 3 del tercer piso despertó la preocupación de algunos pasajeros. Aunque no se trató de un aviso directo de bomba, el objeto fue inspeccionado y se confirmó que no representaba amenaza alguna.

Ante estos hechos, el aeropuerto exhortó a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y evitar este tipo de conductas ilícitas que generan temor, afectan la experiencia de viaje y ponen en riesgo el normal desarrollo de las operaciones. Asimismo, informó que las personas involucradas en las falsas alarmas han sido identificadas y denunciadas.

