Novio de alumna de la UNAM que falleció en la explosión de gas en México conmueve con emotiva despedida: "Prometo buscarte en la otra vida"

Tras confirmarse el fallecimiento de Ana Daniela Bagarrán, alumna de ingeniería de la UNAM, en la fatal explosión de gas en Iztapalapa, México, familiares y amigos se despidieron. En una post en redes, su novio le dedicó el último adiós.

La pareja de la Ana Daniela Barragán, alumna de la UNAM, se despidió de ella con un emotivo mensaje.
La pareja de la Ana Daniela Barragán, alumna de la UNAM, se despidió de ella con un emotivo mensaje. | Foto: composición LR/Facebook

Ana Daniela Bagarrán Ramírez, estudiante de la carrera de Ingeniería de Alimentos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), falleció a los 19 años en la trágica explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Su caso se dio a conocer luego de que un personal de bomberos encontrara sus pertenencias calcinadas y su teléfono que aún funcionaba. Con ello, pudo contactar a los padres de alumna y, tras una prueba de ADN, se identificó que el cuerpo trasladado al hospital Rubén Leñero pertenecía a la joven universitaria.

En redes sociales familiares y amigos se despidieron de Ana Daniela. Bryan Ramos, novio de la alumna de la UNAM, le dedicó un emotivo mensaje de despedida. Junto al post, agregó una foto en donde se los veía felices, compartiendo de un momento romántico.

PUEDES VER: Abuelita conmueve al proteger con su cuerpo a su nieta de 2 años durante explosión en México

lr.pe

"El día de hoy no solo perdí a mi mejor amiga, perdí a mi futura esposa, a la futura madre de mis “guaguas” (como decía ella). Perdí a mi compañera de vida, nunca supe lo que fue amar con tanta intensidad a partir desde que te conocí. En un mes nos íbamos a comprometer y ahora viviré con el sufrimiento de saber que no te podré ver vestida de blanco como tanto lo hablamos. Te amaré siempre mi ratoncita linda, en esta y todas las vidas que me queden. Descansa en paz mi bebé", se lee en la publicación.

“Prometo buscarte en la otra vida y cumplir nuestra promesa”, añadió en la descripción.

PUEDES VER: Pasajera de bus graba el preciso momento de la explosión de camión de cisterna de gas en México

lr.pe

¿Cómo ocurrió la explosión de la pipa de gas en México?

Según la información brindada por la Fiscalía, el camión que transportaba más de 49.000 litros de gas LP se habría volcado al tomar una curva, cerca del paradero de Santa Marta. El accidente provocó una fuga en la línea de distribución ocasionando una gran acumulación de gas. Este último terminó en una fuerte explosión.

Segundos antes del incendio, una densa nube de gas cubrió gran parte de la zona. De acuerdo con los reportes de las autoridades, la onda expansiva dañó cerca de 32 vehículos y causó la muerte de al menos 8 personas, mientras que otras 67 resultaron heridas.

