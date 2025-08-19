HOYSuscripcion LR Focus

Cercado de Lima: sujetos en moto lanzan explosivo en condominio frente a la PUCP

Los dos delincuentes llegaron en una moto para ejecutar el ataque. Aunque no se reportaron heridos, los vecinos atemorizados exigen mayor seguridad a la Policía.

Sujetos detonan explosivo en condominio de Cercado de Lima. Foto: Composición LR
Sujetos detonan explosivo en condominio de Cercado de Lima. Foto: Composición LR

La madrugada del lunes 18 de agosto, sujetos desconocidos lanzaron un explosivo al interior de un condominio ubicado en el distrito de Cercado de Lima. El ataque, que ha dejado consternados a los residentes, viene siendo investigado por las autoridades.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:05 de la mañana entre el cruce de la avenida Universitaria con la calle Santa Teodosia, frente a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cámaras de seguridad captaron el momento en que dos delincuentes a bordo de una motocicleta llegaron al frontis del inmueble dispuestos a llevar a cabo el ataque.

Detonan explosivo en condominio de Cercado de Lima

Uno de los sospechosos se acercó hasta la entrada principal del condominio y, con total descaro, lanzó el artefacto. Segundos después, esperó a que detone para asegurarse de haber cumplido su objetivo. Luego regresó al vehículo, donde lo esperaba su cómplice, y ambos huyeron con rumbo desconocido.

La detonación no causó daños materiales ni dejó personas heridas. Sin embargo, despertó a los vecinos, quienes, atemorizados, dieron aviso a la comisaría del sector.

Habían lanzado un explosivo, pero no detonó

Según información de Panamericana, los sujetos llegaron una hora antes al mismo lugar y lanzaron otro artefacto, pero este no explotó, por lo que volvieron a repetir su accionar.

Hasta el lugar llegó personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional, quienes neutralizaron el explosivo que permanecía al interior del condominio.

Investigan el caso

El reciente ataque viene siendo investigado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía, a fin de dar con los responsables. En tanto, los residentes, preocupados por la situación, exigen mayor seguridad, pues desconocen las causas de este hecho y señalan que en el lugar vive “gente humilde”.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

