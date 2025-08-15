HOYSuscripcion LR Focus

Trump y Putin, cara a cara, negocian la paz en Ucrania
Sociedad

Detonan explosivo dentro de gimnasio con decenas de personas entrenando en Callao: dueño no habría pagado cupo

El incidente ocurrió el 14 de agosto alrededor de las 7:30 p.m. cuando el establecimiento estaba lleno de personas entrenando en el Callao.

Debido a la explosión, las máquinas del gimnasio quedaron inoperativas. Foto: Composición LR
Durante la noche del último jueves 14 de agosto, alrededor de las 7:30 p. m., un establecimiento que funciona como gimnasio y restaurante, ubicado en el cruce de las avenidas Quilca con Lima, en Bocanegra, Callao, fue el escenario de la detonación de un explosivo por parte de presuntos extorsionadores.

Lo preocupante de la situación es que el incidente ocurrió cuando el establecimiento estaba lleno de personas, quienes llevaban a cabo su rutina diaria de ejercicios. De acuerdo a la información policial, el dueño del gimnasio habría estado recibiendo amenazas vía mensajes de texto días previos al incidente.

Explosivo es detonado dentro de gimnasio en Callao

Los testigos del incidente precisaron que un sujeto no identificado ingresó al segundo piso del establecimiento, que funciona como un gimnasio, y arrojó el explosivo antes de darse a la fuga. Al respecto, algunos vecinos de la zona precisaron haber escuchado hasta tres detonaciones, lo que representa la magnitud del ataque de los criminales.

Afortunadamente, las decenas de personas que se encontraban entrenando al interior del local lograron evacuar y ponerse a buen recaudo. No obstante, el estruendo causó pánico entre los residentes del lugar. Cabe resaltar que las máquinas de ejercicio quedaron inoperativas por la explosión.

Lo que se sabe del presunto extorsionador tras explosión en el Callao

En tanto, la Policía Nacional precisó que las cámaras de seguridad ayudarán a identificar al atacante, quien huyó del lugar tras el incidente. Trascendió que los daños al inmueble son considerables, pues tanto máquinas como la estructura del establecimiento han quedado dañados.

El dueño del local, quien tiene 12 años trabajando en el lugar, señaló que es la primera vez que sucede un incidente de esta magnitud. En tanto, en el primer piso, que funciona como un restaurante oriental, también ha recibido daños. Al respecto, la comisaría de Bocanegra está a cargo del caso y no descartan que tenga relación con las amenazas recibidas. Por último, la División de Criminalística realizó el recojo de evidencias en el lugar.

