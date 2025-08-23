HOYSuscripcion LR Focus

Atacan con explosivo a cúster en la Av. Canta Callao: conductor queda grave tras atentado

Unidad que cubría ruta Los Olivos-SMP y Callao fue atacada con un artefacto explosivo por sujetos. El conductor fue llevado de emergencia a un hospital cercano.

Detonan explosivo contra cúster en Av. Canta Callao. Foto: Latina Noticias
Detonan explosivo contra cúster en Av. Canta Callao. Foto: Latina Noticias

El transporte continúa siendo el blanco de la delincuencia. Una cúster de transporte público fue blanco de un ataque con explosivos, en el cruce de la Av. Canta Callao y la Av. Carlos Izaguirre, en el distrito de San Martín de Porres. A consecuencia el conductor de la unidad quedó gravemente herido.

De acuerdo con los primeros reportes, el atentado habría sido perpetrado con dinamita por sujetos desconocidos que interceptaron el vehículo. Éste cubría la ruta Los Olivos - San Martín de Porres y parte del Callao. El lado lateral del copiloto quedó comprometido durante la detonación.

Conductor resulta herido

Tras el ataque, el conductor resultó herido y fue auxiliado por los vecinos de la zona para ser trasladado inmediatamente a un hospital cercano donde viene siendo atendido, según reportó 24 Horas. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar de los hechos para realizar las primeras diligencias. Se investiga si el delito estaría relacionado a la extorsión.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

