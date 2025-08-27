HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos
Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos     Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos     Triple choque de buses del Metropolitano deja pasajeros heridos     
Sociedad

Surco: conductor agrede brutalmente a fiscalizador de tránsito y lo deja inconsciente tras cerrarle el paso

El inspector terminó con una contusión en la cabeza tras ser empujado al suelo por el conductor, quien luego huyó de la zona. La Municipalidad de Surco ya interpuso la denuncia correspondiente

Conductor invade carril y agrede a fiscalizador en Surco. Foto: Composición LR
Conductor invade carril y agrede a fiscalizador en Surco. Foto: Composición LR

El martes 26 de agosto, a plena luz del día, un conductor enfurecido agredió a un inspector municipal luego de que este le impidiera el paso por una calle del distrito de Santiago de Surco.

El hecho ocurrió alrededor de las 07:54 a. m., en el cruce del Jirón El Rocío con la avenida Pedro Venturo. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento de la violenta reacción del chofer del auto contra el fiscalizador que realizaba su trabajo diario en plena vía pública.

PUEDES VER Voraz incendio en edificio de Surco deja mascota fallecida: habitaciones del inmueble quedaron completamente calcinadas

lr.pe

Chofer invade carril y agrede a inspector municipal

El inspector, identificado como Jhony Julca Chico (56), se encontraba controlando el tránsito de los vehículos en la zona cuando un auto negro invadió el carril contrario para evitar el tráfico. Al no permitirle el paso y pedirle que regrese a su carril, el trabajador colocó dos conos de seguridad para bloquearle el avance.

Molesto, el conductor descendió de su unidad, levantó los conos y los arrojó contra la pista. Acto seguido, se abalanzó contra el fiscalizador, lo sujetó del chaleco y lo empujó violentamente, lanzándolo al suelo. Luego, regresó a su vehículo y abandonó la vía como si nada hubiera ocurrido.

PUEDES VER Surco: hallan a hombre muerto de un disparo en plena Panamericana Sur

lr.pe

Fiscalizador queda inconsciente tras la agresión

El agente cayó de espaldas contra el pavimento y perdió el conocimiento en ese instante, debido al fuerte impacto. Fue trasladado al Hospital de Angamos para recibir atención médica.

“Lo agredió verbal y físicamente, tirándolo contra la berma lateral y causándole una contusión en la cabeza”, señaló el subgerente de tránsito de la Municipalidad de Surco, Mario Figallo, quien precisó después que Julca fue dado de alta, pero permanece en observación por el golpe.

Municipalidad de Surco denunció al conductor

Las cámaras de seguridad registraron el número de placa del vehículo, que pertenecería a Kenji Alberto Espinoza Torres. En tanto, la Municipalidad de Surco ya interpuso la denuncia correspondiente en la comisaría de Chacarilla por el delito de violencia y resistencia a la autoridad.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Voraz incendio en edificio de Surco deja mascota fallecida: habitaciones del inmueble quedaron completamente calcinadas

Voraz incendio en edificio de Surco deja mascota fallecida: habitaciones del inmueble quedaron completamente calcinadas

LEER MÁS
Disputa por parques de Los Álamos en Surco: más de 200 vecinos afectados tras desalojo por presunta invasión de 42 mil m2

Disputa por parques de Los Álamos en Surco: más de 200 vecinos afectados tras desalojo por presunta invasión de 42 mil m2

LEER MÁS
Surco: hallan a hombre muerto de un disparo en plena Panamericana Sur

Surco: hallan a hombre muerto de un disparo en plena Panamericana Sur

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

LEER MÁS
El desgarrador caso de Xiomara Huertas: 18 años, desaparecida y encontrada enterrada en casa de su tío

El desgarrador caso de Xiomara Huertas: 18 años, desaparecida y encontrada enterrada en casa de su tío

LEER MÁS
Triple choque de buses del Metropolitano deja más de 40 pasajeros heridos en Estación Angamos en Surquillo

Triple choque de buses del Metropolitano deja más de 40 pasajeros heridos en Estación Angamos en Surquillo

LEER MÁS
Municipalidad de Ancón no gastó ni un sol en Programa Vaso de Leche: Contraloría evidencia inacción en más de 120 municipios

Municipalidad de Ancón no gastó ni un sol en Programa Vaso de Leche: Contraloría evidencia inacción en más de 120 municipios

LEER MÁS
Ni los presos se salvan: desarticulan red criminal que extorsionaba en Lima

Ni los presos se salvan: desarticulan red criminal que extorsionaba en Lima

LEER MÁS
Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

Pareja gasta más de 22.000 dólares en crucero soñado por Europa y acaba enferma de bronquitis: "Fue horrible"

Sociedad

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota