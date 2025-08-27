El martes 26 de agosto, a plena luz del día, un conductor enfurecido agredió a un inspector municipal luego de que este le impidiera el paso por una calle del distrito de Santiago de Surco.

El hecho ocurrió alrededor de las 07:54 a. m., en el cruce del Jirón El Rocío con la avenida Pedro Venturo. Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento de la violenta reacción del chofer del auto contra el fiscalizador que realizaba su trabajo diario en plena vía pública.

PUEDES VER Voraz incendio en edificio de Surco deja mascota fallecida: habitaciones del inmueble quedaron completamente calcinadas

Chofer invade carril y agrede a inspector municipal

El inspector, identificado como Jhony Julca Chico (56), se encontraba controlando el tránsito de los vehículos en la zona cuando un auto negro invadió el carril contrario para evitar el tráfico. Al no permitirle el paso y pedirle que regrese a su carril, el trabajador colocó dos conos de seguridad para bloquearle el avance.

Molesto, el conductor descendió de su unidad, levantó los conos y los arrojó contra la pista. Acto seguido, se abalanzó contra el fiscalizador, lo sujetó del chaleco y lo empujó violentamente, lanzándolo al suelo. Luego, regresó a su vehículo y abandonó la vía como si nada hubiera ocurrido.

PUEDES VER Surco: hallan a hombre muerto de un disparo en plena Panamericana Sur

Fiscalizador queda inconsciente tras la agresión

El agente cayó de espaldas contra el pavimento y perdió el conocimiento en ese instante, debido al fuerte impacto. Fue trasladado al Hospital de Angamos para recibir atención médica.

“Lo agredió verbal y físicamente, tirándolo contra la berma lateral y causándole una contusión en la cabeza”, señaló el subgerente de tránsito de la Municipalidad de Surco, Mario Figallo, quien precisó después que Julca fue dado de alta, pero permanece en observación por el golpe.

Municipalidad de Surco denunció al conductor

Las cámaras de seguridad registraron el número de placa del vehículo, que pertenecería a Kenji Alberto Espinoza Torres. En tanto, la Municipalidad de Surco ya interpuso la denuncia correspondiente en la comisaría de Chacarilla por el delito de violencia y resistencia a la autoridad.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.