Sociedad

Ambulancias del SAMU ya han atendido a cerca de 10.000 víctimas de accidentes solo en Lima Metropolitana

La mayoría es por accidentes de vehículos menores, motos y atropellos. SAMU trata de llegar en 11 minutos al lugar tras la alerta.

Personal del SAMU llega lo antes posible a los accidentes.
Personal del SAMU llega lo antes posible a los accidentes.

En lo que va del año, más de 9.870 víctimas de accidentes de tránsito fueron atendidas en Lima Metropolitana por el Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), siendo la mayoría contratiempos de vehículos menores, motos y atropellos.

Debido a esta situación, el Minsa impulsa la sensibilización a los conductores y a la población con la finalidad de generar una cultura de respeto a las normas de tránsito y en lo posible contribuir a eliminar el fenómeno de la inseguridad vial.

Voceros del SAMU informaron que se ha reducido en 2 minutos el tiempo promedio de atención, logrando llegar al lugar del accidente en 11 minutos, optimizando la respuesta ante emergencias.

Es importante recordar que los conductores deben ceder el paso a una ambulancia que se encuentra con las sirenas intermitentes. Estos vehículos trasladan personas heridas, cuya vida depende de la rapidez con la que lleguen a un establecimiento de salud. Los minutos que se pierden son vitales.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1.3 millones de muertes se producen por accidentes de tránsito en el mundo, siendo la décima causa de muerte en personas de 15 a 29 años.

