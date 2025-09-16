Esta importante avenida de San Martín de Porres será renovada luego de 50 años de abandono | Foto: composición LR/Googlemaps/gemini

Esta importante avenida de San Martín de Porres será renovada luego de 50 años de abandono | Foto: composición LR/Googlemaps/gemini

Luego de 50 años de abandono, una calle marcada por el abandono y la falta de mantenimiento en San Martín de Porres (SMP) se prepara para convertirse en una de las obras viales más importantes de Lima. La obra se concretará tras la firma de un convenio entre la Municipalidad Distrital de SMP y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

La ambiciosa inversión de más de S/19 millones, hecha realidad tras el convenio entre el ministro Durich Whittembury, el alcalde Hernán Sifuentes y el viceministro de Vivienda y Urbanismo, David Ramos, permitirá modernizar esta conocida avenida y mejorar la calidad de vida de más de 10.000 vecinos. Las autoridades la han calificado como una de las tres iniciativas urbanísticas más grandes en Lima.

TE RECOMENDAMOS Sin Guión | Phillip Butters en LR

El alcalde de SMP firmó un convenio con el ministro de Vivienda y Urbanismo. Foto: Andina.

¿Qué avenida de SMP será renovada?

Se trata de la avenida Lima, que será transformada por completo con la construcción de 16.000 m² de veredas, 60.000 m² de pistas y 3.800 m² de áreas verdes en toda su extensión, que comprende desde la avenida José Granda hasta el límite con la Provincia Constitucional del Callao

El proyecto incluirá sardineles, muros de contención, entre otros elementos que priorizarán el acceso peatonal y la reducción de la congestión vehicular para quienes se trasladan por esta ruta. El ministro Whittembury destacó durante su discurso que la obra generará puestos de trabajo en la población local e incitó a la transparencia y eficiencia en la ejecución.

Cabe destacar que el desarrollo y supervisión de la obra estará bajo la tutela de la Municipalidad de San Martín de Porres, aunque contará con la asistencia técnica del programa Nuestras Ciudades del MVCS. Lo novedoso de la construcción será su enfoque orientado hacia la sostenibilidad ambiental y a la inclusión para las personas con discapacidad y adultos mayores.

“Esta vía está abandonada durante 50 años y los vecinos dicen más. [...] Es la más importante del distrito y de Lima norte. San Martín es un distrito que tiene décadas de abandono y como alcalde, al no contar con tanto presupuesto, tenemos que gestionar”, sostuvo el alcalde.