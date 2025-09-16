HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe
EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     EE.UU. bombardea tercer bote en el mar Caribe     
Sociedad

Esta importante avenida de San Martín de Porres será renovada luego de 50 años de abandono: costará más de S/19 millones.

El proyecto incluye 16.000 m² de veredas, 60.000 m² de pistas y áreas verdes, prioriza el acceso peatonal y la sostenibilidad para personas con discapacidad y adultos mayores.

Esta importante avenida de San Martín de Porres será renovada luego de 50 años de abandono
Esta importante avenida de San Martín de Porres será renovada luego de 50 años de abandono | Foto: composición LR/Googlemaps/gemini

Luego de 50 años de abandono, una calle marcada por el abandono y la falta de mantenimiento en San Martín de Porres (SMP) se prepara para convertirse en una de las obras viales más importantes de Lima. La obra se concretará tras la firma de un convenio entre la Municipalidad Distrital de SMP y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

La ambiciosa inversión de más de S/19 millones, hecha realidad tras el convenio entre el ministro Durich Whittembury, el alcalde Hernán Sifuentes y el viceministro de Vivienda y Urbanismo, David Ramos, permitirá modernizar esta conocida avenida y mejorar la calidad de vida de más de 10.000 vecinos. Las autoridades la han calificado como una de las tres iniciativas urbanísticas más grandes en Lima.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR
El alcalde de SMP firmó un convenio con el ministro de Vivienda y Urbanismo. Foto: Andina.

El alcalde de SMP firmó un convenio con el ministro de Vivienda y Urbanismo. Foto: Andina.

PUEDES VER: Tras 30 años, renovarán concurrida vía en Lima Norte para conectar con el Callao: costará más de S/ 17 millones y estará lista en 6 meses

lr.pe

¿Qué avenida de SMP será renovada?

Se trata de la avenida Lima, que será transformada por completo con la construcción de 16.000 m² de veredas, 60.000 m² de pistas y 3.800 m² de áreas verdes en toda su extensión, que comprende desde la avenida José Granda hasta el límite con la Provincia Constitucional del Callao

El proyecto incluirá sardineles, muros de contención, entre otros elementos que priorizarán el acceso peatonal y la reducción de la congestión vehicular para quienes se trasladan por esta ruta. El ministro Whittembury destacó durante su discurso que la obra generará puestos de trabajo en la población local e incitó a la transparencia y eficiencia en la ejecución.

Cabe destacar que el desarrollo y supervisión de la obra estará bajo la tutela de la Municipalidad de San Martín de Porres, aunque contará con la asistencia técnica del programa Nuestras Ciudades del MVCS. Lo novedoso de la construcción será su enfoque orientado hacia la sostenibilidad ambiental y a la inclusión para las personas con discapacidad y adultos mayores.

“Esta vía está abandonada durante 50 años y los vecinos dicen más. [...] Es la más importante del distrito y de Lima norte. San Martín es un distrito que tiene décadas de abandono y como alcalde, al no contar con tanto presupuesto, tenemos que gestionar”, sostuvo el alcalde.

Notas relacionadas
Dueño de botica defiende su negocio a escobazos de delincuentes armados y le rompen la cabeza en SMP

Dueño de botica defiende su negocio a escobazos de delincuentes armados y le rompen la cabeza en SMP

LEER MÁS
Pareja de TikTok que presumía su amor y lujos en redes, eran cabecillas de la banda Desa II, dedicada a extorsionar transportistas

Pareja de TikTok que presumía su amor y lujos en redes, eran cabecillas de la banda Desa II, dedicada a extorsionar transportistas

LEER MÁS
Cae alias ‘Jhonson’, temido cabecilla que extorsionaba a transportistas en Lima norte

Cae alias ‘Jhonson’, temido cabecilla que extorsionaba a transportistas en Lima norte

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

Megatúnel bajo la av. Abancay: la costosa obra de Rafael López Aliaga para enviar el tráfico del Centro de Lima al subterráneo

LEER MÁS
Investigador peruano halla documento clave y expone que un chileno se apropió de la denominación pisco por primera vez en 1878

Investigador peruano halla documento clave y expone que un chileno se apropió de la denominación pisco por primera vez en 1878

LEER MÁS
Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 16 y 17 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas

Corte de luz en Arequipa programado por Seal este 16 y 17 de septiembre: revisa horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Sigue EN VIVO la crisis en Machu Picchu: protestas, bloqueos en vías del tren, paro indefinido y caos por entradas

Sigue EN VIVO la crisis en Machu Picchu: protestas, bloqueos en vías del tren, paro indefinido y caos por entradas

LEER MÁS
Resultados de examen de admisión PUCP 2025: revisa los puntajes y lista de ingresantes

Resultados de examen de admisión PUCP 2025: revisa los puntajes y lista de ingresantes

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid vs Olympique Marsella: dónde ver el debut merengue por Champions League 2025/26 EN VIVO

Sorteo de la Kábala EN VIVO este martes 16 de septiembre: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores se prepara para su primer concierto en Lima: "Celebrar nuestros logros"

Sociedad

Sorteo de la Kábala EN VIVO este martes 16 de septiembre: jugada ganadora, números y Pozo Buenazo

Cae ''Maykel'', presunto extorsionador de los D.E.S.A II: teléfono registraba yapeos de cupos de líneas de transporte

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 16 de septiembre, según IGP?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

EE.UU. ofrece al Perú solo 12 cazas F-16 por US$3,420 millones

Dina Boluarte solicita permiso al Congreso para asistir a Asamblea General de la ONU en Nueva York

Gustavo Gorriti denunciará a Rafael López Aliaga por incitación al asesinato: "Es una llamada a ello"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota