HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
Sociedad

Une Callao con San Martín de Porres, pero es la avenida más corta de Lima: solo mide una cuadra y lleva el nombre de un héroe peruano

A pesar de su corta extensión, esta avenida acoge una gran variedad de negocios. Además, es mayormente conocida por ser usado como estacionamiento informal ¿De cuál se trata?

Esta avenida corta de Lima también es conocida como calle 33.
Esta avenida corta de Lima también es conocida como calle 33. | Foto: composición LR/YouTube/ César Light

La ciudad de Lima está compuesta por múltiples calles e importantes avenidas importantes como la av. Ejército, la av. Javier Prado, la av. Salaverry o la av. Universitaria, siendo esta última la más grande de la capital. Sin embargo, pocos conoce que dentro de la metrópoli existen una vía que, pese a que une la provincia constitucional del Callao con el distrito de San Martín de Porres, tiene una corta extensión.

Esta avenida solo mide una cuadra, colinda con principales avenidas del cono norte y lleva el nombre de un reconocido militar peruano que murió en el conflicto armado entre Perú y Ecuador. ¿De cuál se trata?

PUEDES VER: La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

lr.pe

¿Cuál es la avenida más corta que tiene Lima?

La avenida Alfredo Novoa es la avenida más corta de Lima. También conocida como Calle 33, una parte de esta vía se ubica dentro de San Martín de Porres, mientras que la otra mitad atraviesa el Callao.

Aunque esta avenida, históricamente es usada mayormente como estacionamiento informal de camiones, de acuerdo con el youtuber Baby Bike City, en esta vía se encuentra una amplia variedad de negocios. Uno de los más importantes es la famosa cebichería llamada Zoraya y el hotel conocido como Cancún.

PUEDES VER: Oculto bajo 2 kilómetros de hielo en la Antártida, científicos encontraron un mundo perdido de 34 millones de años

lr.pe
Callao, San Martin de Porres, avenida mas corta de lima

La avenida Alfredo Novoa es la avenida más corta de Lima. Foto: captura YouTube

¿Por qué esta corta avenida de Lima lleva este nombre?

Esta avenida lleva el nombre del reconocido militar peruano Alfredo Novoa Cava. Nacido el 26 de noviembre de 1908 en la ciudad de Chepén, La Libertad, destacó como uno de los líderes de la resistencia contra el ejército chileno en la Guerra del Pacífico en Cajamarca.

A su corta edad ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos. Sus habilidades de combate y liderazgo le permitió ascender dentro del ejército. En 1941, su valentía pasó a formar parte de la historia del Perú tras dar su vida en el conflicto armado contra Ecuador.

Notas relacionadas
Accidente mortal en el Callao: motociclista fallece arrollado por tráiler en óvalo Cantolao

Accidente mortal en el Callao: motociclista fallece arrollado por tráiler en óvalo Cantolao

LEER MÁS
Productos caídos de contenedores asiáticos tienen dueño, según la Marina de Guerra: "Está tipificado como robo agravado"

Productos caídos de contenedores asiáticos tienen dueño, según la Marina de Guerra: "Está tipificado como robo agravado"

LEER MÁS
Tras 30 años, concurrida vía en Lima Norte será renovada para unir con el Callao: costará más de S/ 17 millones y estará lista en 6 meses

Tras 30 años, concurrida vía en Lima Norte será renovada para unir con el Callao: costará más de S/ 17 millones y estará lista en 6 meses

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pasajero cae de Metropolitano al abordar bus en Independencia y resulta herido: fue trasladado a un centro de salud

Pasajero cae de Metropolitano al abordar bus en Independencia y resulta herido: fue trasladado a un centro de salud

LEER MÁS
Productos caídos de contenedores asiáticos tienen dueño, según la Marina de Guerra: "Está tipificado como robo agravado"

Productos caídos de contenedores asiáticos tienen dueño, según la Marina de Guerra: "Está tipificado como robo agravado"

LEER MÁS
La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Delegación chilena llegó a Gamarra y queda sorprendido por seguridad en emporio comercial: "Los peruanos nos llevan ventaja, hay que aprender"

Delegación chilena llegó a Gamarra y queda sorprendido por seguridad en emporio comercial: "Los peruanos nos llevan ventaja, hay que aprender"

LEER MÁS
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Julio César Uribe revela que Sporting Cristal prepara 2 fichajes para pelear el Clausura: "Las negociaciones están encaminadas"

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

Sociedad

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota