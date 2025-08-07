Esta avenida corta de Lima también es conocida como calle 33. | Foto: composición LR/YouTube/ César Light

Esta avenida corta de Lima también es conocida como calle 33. | Foto: composición LR/YouTube/ César Light

La ciudad de Lima está compuesta por múltiples calles e importantes avenidas importantes como la av. Ejército, la av. Javier Prado, la av. Salaverry o la av. Universitaria, siendo esta última la más grande de la capital. Sin embargo, pocos conoce que dentro de la metrópoli existen una vía que, pese a que une la provincia constitucional del Callao con el distrito de San Martín de Porres, tiene una corta extensión.

Esta avenida solo mide una cuadra, colinda con principales avenidas del cono norte y lleva el nombre de un reconocido militar peruano que murió en el conflicto armado entre Perú y Ecuador. ¿De cuál se trata?

¿Cuál es la avenida más corta que tiene Lima?

La avenida Alfredo Novoa es la avenida más corta de Lima. También conocida como Calle 33, una parte de esta vía se ubica dentro de San Martín de Porres, mientras que la otra mitad atraviesa el Callao.

Aunque esta avenida, históricamente es usada mayormente como estacionamiento informal de camiones, de acuerdo con el youtuber Baby Bike City, en esta vía se encuentra una amplia variedad de negocios. Uno de los más importantes es la famosa cebichería llamada Zoraya y el hotel conocido como Cancún.

La avenida Alfredo Novoa es la avenida más corta de Lima. Foto: captura YouTube

¿Por qué esta corta avenida de Lima lleva este nombre?

Esta avenida lleva el nombre del reconocido militar peruano Alfredo Novoa Cava. Nacido el 26 de noviembre de 1908 en la ciudad de Chepén, La Libertad, destacó como uno de los líderes de la resistencia contra el ejército chileno en la Guerra del Pacífico en Cajamarca.

A su corta edad ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos. Sus habilidades de combate y liderazgo le permitió ascender dentro del ejército. En 1941, su valentía pasó a formar parte de la historia del Perú tras dar su vida en el conflicto armado contra Ecuador.