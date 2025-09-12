Dueño de botica defiende su negocio a escobazos de delincuentes armados y le rompen la cabeza en SMP

Delincuentes armados asaltaron a dueño de botica y le rompieron la cabeza en SMP. | Foto: Composición LR/ YouTube de Buenos Días Perú

El propietario de una botica familiar ubicada en la avenida Zarumilla, en San Martín de Porres, logró sobrevivir a un violento asalto ocurrido la mañana de este jueves. Pese a recibir fuertes golpes en la cabeza con la cacha de un arma de fuego, fue trasladado a un centro de salud cercano, donde se encuentra estable, según informaron fuentes policiales.

El ataque se registró a pocos metros del mercado de Caquetá y del puente peatonal El Porvenir, en una zona de alto tránsito. Cámaras de seguridad captaron cómo dos delincuentes interceptaron al comerciante, quien intentó defenderse con una escoba mientras abría su local. Ante la resistencia, uno de los asaltantes lo agredió brutalmente para reducirlo.

Delincuentes se llevaron dinero de la botica de SMP

Los hampones, que actuaron con rapidez y portaban mochilas, se llevaron dinero en efectivo correspondiente a las ventas del día anterior. Este hecho ha despertado sospechas de que los delincuentes contaban con información privilegiada, ya que llegaron justo en el momento en que el boticario empezaba a levantar la puerta de su negocio.

Agentes de la Policía Nacional acudieron a la zona para recoger testimonios y revisar las grabaciones de seguridad, que serán claves para la identificación de los responsables. Vecinos, preocupados por la inseguridad en el distrito, exigieron mayor presencia de patrullaje en la Panamericana Norte, donde se han reportado asaltos a pequeños comercios de manera recurrente.