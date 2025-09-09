HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Cae alias ‘Jhonson’, temido cabecilla que extorsionaba a transportistas en Lima norte

En la vivienda de 'Jhonson', la Policía halló vehículos, armas de fuego, una granada y detectó más de 12 millones de soles vinculados a la organización criminal.

Capturan a alias ‘Jhonson’ en SMP. Foto: Composición LR
Capturan a alias ‘Jhonson’ en SMP. Foto: Composición LR

La madrugada de este martes 9 de septiembre, a través de un mega operativo, la Policía Nacional capturó en San Martín de Porres a alias ‘Jhonson’, cabecilla de la organización criminal Los D.E.S.A II, o Los Occidentales, dedicada a extorsionar a transportistas, mototaxistas y vinculada a varios hechos de sangre en Lima norte.

Nota en desarrollo...

Notas relacionadas
Cierran parcialmente avenidas Brasil y Los Alisos en SMP por obras de mejoramiento: estos son los tramos afectados, según MML

Cierran parcialmente avenidas Brasil y Los Alisos en SMP por obras de mejoramiento: estos son los tramos afectados, según MML

LEER MÁS
Atacan a balazos bus de Son del Duke en San Martín de Porres y orquesta cancela todos sus conciertos

Atacan a balazos bus de Son del Duke en San Martín de Porres y orquesta cancela todos sus conciertos

LEER MÁS
Siete homicidios en las últimas 24 horas

Siete homicidios en las últimas 24 horas

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Policías peruanos operaban junto a narcos para enviar droga desde el aeropuerto Jorge Chávez: eran liderados por alias 'Pablo Escobar'

Policías peruanos operaban junto a narcos para enviar droga desde el aeropuerto Jorge Chávez: eran liderados por alias 'Pablo Escobar'

LEER MÁS
Enfermeras de EsSalud acatan paro indefinido: más de 60.000 profesionales paralizan en hospitales del Perú

Enfermeras de EsSalud acatan paro indefinido: más de 60.000 profesionales paralizan en hospitales del Perú

LEER MÁS
Sutep desmiente a Ejecutivo sobre supuesta 'falta de financiamiento' para subir pensión docente a S/3.300

Sutep desmiente a Ejecutivo sobre supuesta 'falta de financiamiento' para subir pensión docente a S/3.300

LEER MÁS
Testigo del fatal choque de 11 vehículos en Pasamayo revela negligencia: "Gritábamos a los choferes para que bajen la velocidad"

Testigo del fatal choque de 11 vehículos en Pasamayo revela negligencia: "Gritábamos a los choferes para que bajen la velocidad"

LEER MÁS
Luis León Rupp, el millonario peruano que fue dueño del Gran Hotel Bolívar a los 34 años y se casó con Patricia Chirinos

Luis León Rupp, el millonario peruano que fue dueño del Gran Hotel Bolívar a los 34 años y se casó con Patricia Chirinos

LEER MÁS
Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Efemérides de Venezuela: esta es la lista completa de festividades y celebraciones en septiembre 2025

Sociedad

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Cusco: policía atropella y mata a vecino de Ttio; familia denuncia presunto encubrimiento

Es peruana, viajó a EEUU por miedo al terrorismo y ahora triunfa con un food truck en Nueva York

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota