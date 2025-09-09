Cae alias ‘Jhonson’, temido cabecilla que extorsionaba a transportistas en Lima norte

La madrugada de este martes 9 de septiembre, a través de un mega operativo, la Policía Nacional capturó en San Martín de Porres a alias ‘Jhonson’, cabecilla de la organización criminal Los D.E.S.A II, o Los Occidentales, dedicada a extorsionar a transportistas, mototaxistas y vinculada a varios hechos de sangre en Lima norte.

