Cae alias ‘Jhonson’, temido cabecilla que extorsionaba a transportistas en Lima norte
En la vivienda de 'Jhonson', la Policía halló vehículos, armas de fuego, una granada y detectó más de 12 millones de soles vinculados a la organización criminal.
La madrugada de este martes 9 de septiembre, a través de un mega operativo, la Policía Nacional capturó en San Martín de Porres a alias ‘Jhonson’, cabecilla de la organización criminal Los D.E.S.A II, o Los Occidentales, dedicada a extorsionar a transportistas, mototaxistas y vinculada a varios hechos de sangre en Lima norte.
Nota en desarrollo...