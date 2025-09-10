HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Toma de San Marcos EN VIVO: estudiantes protestan por ‘privatización', reportan agresiones y universidad suspende examen 2026-I

La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y estudiantes iniciaron una toma indefinida en la UNMSM en rechazo a los cobros en el proceso de admisión por parte de la rectora Jeri Ramón.

Estudiantes de la UNMSM inician toma indefinida en rechazo a supuesta privatización
Estudiantes de la UNMSM inician toma indefinida en rechazo a supuesta privatización | LR

La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), consejeros universitarios de diversas facultades y estudiantes iniciaron este miércoles 10 de septiembre una toma indefinida en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en rechazo a lo que consideran un intento de "privatización" por parte de la rectora Jeri Ramón, tras los cobros implementados en el proceso de admisión. Cientos de alumnos se concentran en las puertas 1 y 2 de la universidad para impedir el ingreso y salida de personal y visitantes.

Ante esta situación, la universidad informó la suspensión del examen de admisión 2026-I, previsto para los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre, “hasta nuevo aviso”, debido a la toma de la ciudad universitaria. La Decana de América precisó que la medida, catalogada como “actos de violencia y vandalismo”, busca salvaguardar la seguridad e integridad de la comunidad universitaria. "Rechazamos absolutamente todo acto de violencia y acciones que nada tienen que ver con las legítimas protestas estudiantiles", señalaron en el pronunciamiento.

Toma San Marcos EN VIVO

19:54
10/9/2025

Personal de seguridad de la UNMSM agrede a estudiantes

Los estudiantes reportan que personal de seguridad con gorras de la Universidad San Marcos agreden con botellas a estudiantes que protestan en contra del rectorado.

19:47
10/9/2025

Suspenden examen de admisión UNMSM 2026-I

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) suspendió el examen de admisión 2026-I, previsto para los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre, “hasta nuevo aviso” debido a la toma de la ciudad universitaria. La medida busca proteger la seguridad e integridad de la comunidad ante los actos de "violencia y vandalismo" registrados durante la protesta.

Por el momento se espera que el Vicerrectorado Académico y la Oficina Central de Admisión informe pronto las nuevas fechas del examen, que ofrece 2.771 vacantes para diversas carreras profesionales. 

19:44
10/9/2025

¿Por qué hay toma en San Marcos?

Los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) iniciaron este miércoles 10 de septiembre una toma indefinida de las instalaciones, en rechazo a lo que consideran un intento de privatización de la universidad. La protesta surge tras el reciente reglamento de admisión 2026-I, que establece cobros para quienes deseen cursar una segunda carrera y restricciones en cambios de carrera, medidas que los estudiantes consideran injustas y excluyentes. Además, denuncian que sus solicitudes en la Mesa de Diálogo Institucional del 26 de agosto no fueron atendidas.

El origen del conflicto se remonta a inicios de 2025, cuando la rectora Jerí Ramón planteó que la educación superior gratuita debía ser solo para estudiantes con recursos limitados, y que quienes provienen de colegios privados deberían pagar una mensualidad. Estas declaraciones generaron rechazo inmediato de la Federación Universitaria de San Marcos, que las calificó como un atentado al derecho a la gratuidad de la enseñanza y un primer paso hacia la privatización de la universidad.

19:24
10/9/2025

Federación de la UNMSM convoca a paro indefinido

La secretaria de prensa de la Federación Universitaria, Diana Díaz, señaló que la protesta de estudiantes serán indefinida o, por lo menos, hasta que la rectora establezca una mesa de diálogo formal con los "verdaderos representantes de los gremios estudiantiles". Denunciaron que reunión anterior fue una "fachada" de Ramón.

