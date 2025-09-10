La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), consejeros universitarios de diversas facultades y estudiantes iniciaron este miércoles 10 de septiembre una toma indefinida en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en rechazo a lo que consideran un intento de "privatización" por parte de la rectora Jeri Ramón, tras los cobros implementados en el proceso de admisión. Cientos de alumnos se concentran en las puertas 1 y 2 de la universidad para impedir el ingreso y salida de personal y visitantes.

Ante esta situación, la universidad informó la suspensión del examen de admisión 2026-I, previsto para los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre, “hasta nuevo aviso”, debido a la toma de la ciudad universitaria. La Decana de América precisó que la medida, catalogada como “actos de violencia y vandalismo”, busca salvaguardar la seguridad e integridad de la comunidad universitaria. "Rechazamos absolutamente todo acto de violencia y acciones que nada tienen que ver con las legítimas protestas estudiantiles", señalaron en el pronunciamiento.