Estudiantes toman San Marcos en contra de la privatización de la universidad
Sociedad

San Marcos suspende clases presenciales durante 5 días por 'mantenimiento', pero estudiantes aseguran que se debe a toma

La Federación Universitaria de San Marcos exigen la anulación de cobros por matrícula en segunda especialidad, la anulación del Reglamento de la Matrícula y más.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció la suspensión de sus clases presenciales a partir de este 10 de setiembre hasta el lunes 15 de setiembre. A través de un comunicado, la institución indicó que las actividades académicas se desarrollarán de manera virtual, debido a "los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de la Ciudad Universitaria en el marco del examen de admisión 2026-I". Sin embargo, la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), que la integran alumnos, señaló que el centro de estudios tomó dicha situación debido a la toma de las instalaciones.

"Nosotros no estamos de acuerdo por la suspensión de clases. Ahora lo están suspendiendo por esta medida de protesta por la privatización de la universidad", declaró Diana Díaz, dirigente de la Federación, a La República. Ella informó que se llevará a cabo una conferencia de prensa este 10 de setiembre a partir de las 06.00 p.m. En este evento, expondrán "la resolución de la Plataforma Reivindicatoria" que comprende la exigencia de la anulación de cobros por matrícula en segunda especialidad en la prueba de admisión, atención a las demandas del Comedor Universitario y la anulación del Reglamento de la Matrícula.

Por su parte, la UNMSM informó que si los estudiantes necesitan realizar prácticas de laboratorio y otras tareas vinculadas al desarrollo de investigaciones, garantizarán las condiciones para su desarrollo.

La San Marcos indicó que las clases se llevarán a cabo de manera remota desde las 16.30 horas de este 10 de setiembre, durante cinco días, hasta el 15 del mismo mes. Ante este anuncio de la conocida decana de América, la FUSM señaló que buscan mitigar la medida de lucha que realizan en la institución, debido a que exigen que sus demandas sean atendidas.

Tras esta situación, la UNMSM indicó que en coordinación con los funcionarios de la casa de estudios, se determinó lo siguiente:

  • Incrementar las raciones del comedor universitario, tanto en la sede principal como en la de San Juan de Lurigancho (SJL)
  • La participación de los alumnos en la vivienda universitaria en el marco del examen de admisión será de manera proporcional en las cuatro fechas.
  • Acerca de la segunda carrera de graduados, solo se pagará la matrícula y no habrá pago de pensión.
  • Los alumnos que ingresaron a una carrera y desean cambiar a otra podrán postular por única vez.
  • Se ampliará la distribución de los tickets de almuerzo en otro lugar de la ciudad universitaria, previa coordinación con el Área de Bienestar Social.

Toma de San Marcos

Varios estudiantes de San Marcos se reunieron en la sede principal de la institución para llevar a cabo una protesta en contra de la privatización. La FUSM y Consejeros Universitarios de diferentes facultades de la Decana de América expresaron que la rectora se niega a llegar a un acuerdo con los alumnos.

"No nos quedaremos callados, hoy miércoles 10 de septiembre nos movilizamos en contra de la privatización e invitamos a sumarse a los estudiantes por la defensa del derecho de la educación y a todo el pueblo peruano estar alerta", señaló una estudiante de la FUSM.

