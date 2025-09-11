HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Federación Universitaria de San Marcos reclama falta de diálogo y anuncia continuidad de la toma de la UNMSM

Los dirigentes estudiantiles de la FUSM sostienen que la universidad pública más antigua del país avanza hacia un modelo de privatización, que rechazan. Reclaman reducción de costos y mejoras en bienestar universitario, en medio de la suspensión del examen de admisión 2026-I.

Continúa la toma de las instalaciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
Continúa la toma de las instalaciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). | Foto: composición LR | LR

Continúa la tensión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) tras su toma por parte de estudiantes. La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) denunció que la universidad atraviesa un proceso de privatización encubierta y exigió a la rectora la instalación inmediata de una mesa de diálogo para atender sus demandas. Advirtieron que, de no obtener una respuesta, las medidas de protesta se radicalizarán.

José Castillo, presidente de la FUSM, sostuvo que entre las principales demandas se encuentran la eliminación de los 500 soles de matrícula, la disminución parcial de los costos por laboratorios y por el examen de admisión, así como mejoras urgentes en el comedor universitario, incluyendo la calidad alimenticia, ampliación de horarios y raciones.

Además, piden mayor equipamiento y personal para atender a los estudiantes y que se archive de manera definitiva las denuncias contra exdirigentes estudiantiles, evitando procesos legales que consideran una medida de persecución.

PUEDES VER: San Marcos suspende clases presenciales durante 5 días por 'mantenimiento', pero estudiantes aseguran que se debe a toma

lr.pe

FUSM se pronuncia sobre los “alumnos eternos”

Castillo también abordó la situación de los llamados “alumnos eternos”, aquellos que permanecen matriculados más de una década sin concluir sus estudios. Según un estudio interno de la FUSM, este problema responde a factores socioeconómicos y laborales. Sin embargo, expresó apertura a que se realice una investigación del rectorado y, de ser necesario, se expulse a quienes incumplen con el reglamento.

Asimismo, afirmó que no existe ningún integrante dentro de la federación que pertenezca a la lista de “alumnos eternos” que posee el rectorado.

De igual forma, mencionó que no existe una fecha ni hora definida sobre la apertura de una mesa de diálogo. “Hasta el momento no ha llegado ninguna respuesta por parte de la rectora”, declaró el dirigente estudiantil.

PUEDES VER: Alumno de la UNMSM que ingresó a Medicina tras 13 intentos reflexiona sobre su proceso de admisión: "Ha sido un camino largo y difícil"

lr.pe

Voces críticas dentro de San Marcos tras toma de las instalaciones

Representantes cuestionaron la legitimidad de la federación. Julio Arteaga, consejero de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, declaró: “Los malos elementos son ellos. No hay una verdadera representación con respecto a la FUSM”. Afirmando que la mayoría de estudiantes que se encuentran realizando la movilización pertenecen al grupo de alumnos que siguen cursando a través de los años. De igual forma, con relación a la “privatización” que se viene presentando dentro de la universidad, expresó que las prácticas dadas son conforme al reglamento y no se está vulnerando ningún derecho.

Asimismo, recordó que la gratuidad de los estudios corresponde únicamente a la primera carrera, y que los cobros son aplicables a graduados y titulados que optan por una segunda especialidad. En ese sentido, Arteaga mencionó que es un abuso lo que se viene realizando por parte de ciertos alumnos quienes aprovechan los vacíos legales para realizar cambios de carrera mientras desaprueban cursos.

En tanto, Luis Huallanca, asambleísta universitario, señaló: “No hay excusas de que estén haciendo problema por este cobro de 500 soles. Qué le cuesta pagar 500 soles a cada uno”. Y agregó: “Se lleva una mala imagen de un sanmarquino, una imagen de revoltosos, tira piedras. La imagen debe ser de un estudiante que sabe, que se esfuerza”.

Mesa de diálogo en San Marcos

La jefatura de Imagen de la UNMSM informó que mañana, alrededor de las 10 a.m., probablemente se instalará una mesa de diálogo. Sin embargo, se precisó que se realizará únicamente con representantes reconocidos como legítimos, dado que consideran que la actual dirigencia de la FUSM es transitoria.

En tanto, miles de postulantes se mantienen a la espera de una nueva fecha para rendir el examen de admisión 2026-I, suspendido tras los recientes actos de violencia registrados en la universidad.

