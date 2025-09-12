HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

RMP tras toma de San Marcos contra 'privatización de la universidad': "¿Penalizarán la vocación?"

Rosa María Palacios señaló que los estudiantes temen que los cobros implementados por la San Marcos aumenten y que finalmente se cobre una mensualidad.

Rosa María Palacios resaltó que la principal exigencia de los estudiantes de San Marcos es la anulación de cobros por matrícula en una segunda especialidad.
Rosa María Palacios resaltó que la principal exigencia de los estudiantes de San Marcos es la anulación de cobros por matrícula en una segunda especialidad. | Foto: composición LR | Jazmin Ceras LR

En el programa Sin Guión, la periodista Rosa María Palacios se pronunció sobre las protestas que se llevan a cabo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la toma de sus instalaciones en rechazo a una posible privatización de la institución educativa. Al respecto, señaló que los estudiantes de la Decana de América han optado por dicha medida debido al temor de que los cobros implementados por dicho centro de estudios se incrementen de manera progresiva.

"La universidad es una universidad pública y gratuita. Esas son sus condiciones y esos son los derechos establecidos en la constitución y en la ley. Si un estudiante pasa el examen de admisión tiene el derecho a una educación gratuita (...) ¿Qué pasa si la universidad decide cobrar ciertas cosas? Los estudiantes temen que esos cobros se vayan incrementando y extendiendo", añadió.

TE RECOMENDAMOS

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

Asimismo, destacó que la educación pública universitaria es financiada por todos los peruanos a través del pago de impuestos, con el fin de garantizar el acceso a una formación de calidad para los jóvenes de escasos recursos.

PUEDES VER: Estudiantes toman San Marcos contra 'privatización' de la universidad: anuncian protesta indefinida

lr.pe

Protestas en San Marcos: cobros por segunda carrera

Palacios se refirió al cobro que realizará la UNMSM a las personas que postulen a una segunda carrera. En ese sentido, consideró que varios ciudadanos "tienen problemas vocacionales" debido a que deciden estudiar una carrera cuando aún son menores de edad y, durante el transcurso de su primera especialidad, descubren su verdadera vocación.

"Esta generación tiene problemas vocacionales. Salen de los colegios a los 16 años, escogen una carrera, al año o año y medio se dan cuenta que no es lo suyo, se cambian de carrera y eso pasa. O se cambian por tercera vez. Entonces, cobrarán cada vez que cambien de carrera ¿Penalizarán la vocación? Los estudiantes temen que se incrementen los cobros y que terminen pagando mensualidades", manifestó.

PUEDES VER: Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

lr.pe

Otros pedidos de los estudiantes de la San Marcos

Palacios señaló que los alumnos de la San Marcos también piden la atención a sus demandas en cuanto al Comedor Universitario, la anulación del Reglamento de Matrícula, entre otras solicitudes, pero su principal exigencia es la anulación de cobros por matrícula en una segunda especialidad.

"Los alumnos tienen toda la razón. Hay otras reivindicaciones como el tamaño de las raciones del comedor, pero lo central es que no cobren por cosas que no deben pagar (...) La rectora Jerí Ramón no es una promotora de la calidad educativa, es una de las artífices del encumbramiento de rectores dentro de la Sunedu", indicó.

Por último, calificó como "un problema" la suspensión del examen de admisión 2026-I tras la toma de San Marcos, debido a que los postulantes han pagado para rendir la prueba y hay muchas personas que han llegado a Lima desde provincias para cumplir con dicha evaluación.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
San Marcos suspende clases presenciales durante 5 días por 'mantenimiento', pero estudiantes aseguran que se debe a toma

San Marcos suspende clases presenciales durante 5 días por 'mantenimiento', pero estudiantes aseguran que se debe a toma

LEER MÁS
Suspenden examen de admisión UNMSM 2026-I tras toma de San Marcos hasta nuevo aviso

Suspenden examen de admisión UNMSM 2026-I tras toma de San Marcos hasta nuevo aviso

LEER MÁS
Reportan enfrentamientos entre estudiantes y agentes de seguridad durante toma de San Marcos

Reportan enfrentamientos entre estudiantes y agentes de seguridad durante toma de San Marcos

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

LEER MÁS
Caen implicados en el asesinato de diplomático indonesio en Lince: confirman arma y motocicleta usada en el crimen

Caen implicados en el asesinato de diplomático indonesio en Lince: confirman arma y motocicleta usada en el crimen

LEER MÁS
Paciente de 21 años denuncia abuso sexual durante sesión con psicólogo de EsSalud en Madre de Dios

Paciente de 21 años denuncia abuso sexual durante sesión con psicólogo de EsSalud en Madre de Dios

LEER MÁS
Pasajero que viajaba en bus Los Celestes relata cómo se salvó de morir tras el fatal choque en Vía de Evitamiento: "Me agaché"

Pasajero que viajaba en bus Los Celestes relata cómo se salvó de morir tras el fatal choque en Vía de Evitamiento: "Me agaché"

LEER MÁS
"Mamita, ayúdame": joven herido en accidente de Evitamiento lucha por ser operado mientras familia exige justicia

"Mamita, ayúdame": joven herido en accidente de Evitamiento lucha por ser operado mientras familia exige justicia

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY: Gonzalo Bueno enfrenta a Nuno Borges

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

Nueva Ley Agraria: gremios advierten retroceso en derechos laborales y fiscalización

Sociedad

Hombre ataca con vara a camión municipal de Villa El Salvador y chofer responde embistiendo su mototaxi

Amazonas: Líder indígena denuncia presencia de red criminal ecuatoriana en El Cenepa

Corte de luz en Arequipa según Seal el 12 y 14 de septiembre: conoce los horarios y zonas afectadas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Revelan nuevo audio del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Dina Boluarte: Congreso archiva denuncia constitucional contra presidenta por muertes en protestas

Congreso: presentan moción de interpelación contra ministro de Transportes, César Sandoval

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota