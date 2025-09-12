RMP tras toma de San Marcos contra 'privatización de la universidad': "¿Penalizarán la vocación?"

Rosa María Palacios resaltó que la principal exigencia de los estudiantes de San Marcos es la anulación de cobros por matrícula en una segunda especialidad. | Foto: composición LR | Jazmin Ceras LR

En el programa Sin Guión, la periodista Rosa María Palacios se pronunció sobre las protestas que se llevan a cabo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la toma de sus instalaciones en rechazo a una posible privatización de la institución educativa. Al respecto, señaló que los estudiantes de la Decana de América han optado por dicha medida debido al temor de que los cobros implementados por dicho centro de estudios se incrementen de manera progresiva.

"La universidad es una universidad pública y gratuita. Esas son sus condiciones y esos son los derechos establecidos en la constitución y en la ley. Si un estudiante pasa el examen de admisión tiene el derecho a una educación gratuita (...) ¿Qué pasa si la universidad decide cobrar ciertas cosas? Los estudiantes temen que esos cobros se vayan incrementando y extendiendo", añadió.

Asimismo, destacó que la educación pública universitaria es financiada por todos los peruanos a través del pago de impuestos, con el fin de garantizar el acceso a una formación de calidad para los jóvenes de escasos recursos.

Protestas en San Marcos: cobros por segunda carrera

Palacios se refirió al cobro que realizará la UNMSM a las personas que postulen a una segunda carrera. En ese sentido, consideró que varios ciudadanos "tienen problemas vocacionales" debido a que deciden estudiar una carrera cuando aún son menores de edad y, durante el transcurso de su primera especialidad, descubren su verdadera vocación.

"Esta generación tiene problemas vocacionales. Salen de los colegios a los 16 años, escogen una carrera, al año o año y medio se dan cuenta que no es lo suyo, se cambian de carrera y eso pasa. O se cambian por tercera vez. Entonces, cobrarán cada vez que cambien de carrera ¿Penalizarán la vocación? Los estudiantes temen que se incrementen los cobros y que terminen pagando mensualidades", manifestó.

Otros pedidos de los estudiantes de la San Marcos

Palacios señaló que los alumnos de la San Marcos también piden la atención a sus demandas en cuanto al Comedor Universitario, la anulación del Reglamento de Matrícula, entre otras solicitudes, pero su principal exigencia es la anulación de cobros por matrícula en una segunda especialidad.

"Los alumnos tienen toda la razón. Hay otras reivindicaciones como el tamaño de las raciones del comedor, pero lo central es que no cobren por cosas que no deben pagar (...) La rectora Jerí Ramón no es una promotora de la calidad educativa, es una de las artífices del encumbramiento de rectores dentro de la Sunedu", indicó.

Por último, calificó como "un problema" la suspensión del examen de admisión 2026-I tras la toma de San Marcos, debido a que los postulantes han pagado para rendir la prueba y hay muchas personas que han llegado a Lima desde provincias para cumplir con dicha evaluación.

