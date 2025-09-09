HOYSuscripcion LR Focus

Peligroso fenómeno se presentará en Lima y otras 14 regiones del Perú por más de 40 horas, advierte Senamhi

Un fenómeno meteorológico de probable fuerte intensidad se desarrollará durante esta semana, según Senamhi. Desde la entidad, instaron a la población estar atenta y tomar precauciones ante posibles afectaciones.

Senamhi advierte peligroso fenómeno para este jueves 11 de setiembre
Senamhi advierte peligroso fenómeno para este jueves 11 de setiembre | Composición LR | Agencia Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) emitió el 9 de setiembre una alerta naranja para Lima y otras 14 regiones en el Perú ante un posible incremento en la temperatura diurna de la zona sierra del país, mismo que tendría una duración de 47 horas. Por ello, la institución sugirió a la ciudadanía mantenerse informada respecto al desarrollo del suceso y tomar precauciones en las zonas indicadas.

La entidad meteorológica informó, a través de una extensión en el Aviso N° 315 en sus canales oficial, que este fenómeno entrará en vigencia a partir de este jueves 11 de setiembre y culminará a las 23:59 horas del viernes 12 en este mismo mes, por lo que la capital y otras regiones sufrirán sus consecuencias.

PUEDES VER: Alerta en Lima y otras regiones del Perú por peligroso fenómeno de 61 horas, según Senamhi

lr.pe

Alerta en Lima y otras regiones por fenómeno meteorológico

Senamhi informó que ESTA alerta naranja podría manifestarse de moderada a fuerte intensidad. Además, indicaron que la escasa nubosidad, propia de este fenómeno, favorecerá un incremento en la radiación ultravioleta (UV) de las zonas afectadas, por lo que instaron a la población mantenerse protegida. Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. En este sentido, las regiones que se verán afectadas son:

  • Áncash
  • Apurímac
  • Arequipa
  • Ayacucho
  • Cajamarca
  • Huancavelica
  • Ica
  • Junín
  • La Libertad
  • Lambayeque
  • Lima
  • Moquegua
  • Piura
  • Puno
  • Tacna

Asimismo, alertaron que, para este 11 de septiembre, se prevén temperaturas máximas entre 20 °C y 32 °C en la sierra norte, entre 20 °C y 30 °C en la sierra centro y valores entre 21 °C y 33 °C en la sierra sur.

Días soleados volverán a estos distritos de Lima, según Senamhi

A partir del 10 de septiembre, se anticipa presencia de sol en varios distritos de Lima Norte y Lima Este, principalmente durante las tardes. Según el Senamhi, las temperaturas en la capital estarán entre los 18 y 21 °C. Este cambio, indicaron desde la entidad, ocurre tras la finalización del aviso meteorológico por aumento de vientos en la costa, que causó más nubosidad y una mayor sensación de frío. El incremento de los vientos fue provocado por la proximidad del Anticiclón del Pacífico Sur al continente, lo que generó neblina y lloviznas ligeras en Lima.

Por ello, según informó Senamhi a La República, a partir del 10 de septiembre, se espera la presencia de brillo solar en distritos como Ancón, Puente Piedra, Carabayllo, Los Olivos, Santa Anita, San Juan de Lurigancho y La Molina, especialmente durante las horas de la tarde. En cuanto a los distritos más próximos al mar, como San Isidro y Miraflores, se espera que conserven una mayor presencia de nubes, aunque también habrá momentos de sol. En Lima Este y Norte, las temperaturas durante el día se estiman entre 19 y 21 °C, mientras que en las zonas cercanas al litoral oscilarán entre 18 y 19 °C. Por la noche, se anticipa que las temperaturas podrían bajar hasta los 12 a 14 °C.

