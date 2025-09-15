HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Accidente en la Vía de Evitamiento: penalista asegura que la responsabilidad es de la empresa Real Star

El abogado penalista Julio Rodríguez señaló que la empresa Real Star es responsable, aunque el bus haya sido conducido sin autorización. Por ese motivo, aseguró que deberá asumir los daños de la tragedia que dejó dos personas fallecidas y varios heridos, luego de que el vehículo terminara incrustado contra una valla metálica.

Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el chofer de vehículo de la tragedia en Vía Evitamiento. Foto: LR
Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el chofer de vehículo de la tragedia en Vía Evitamiento. Foto: LR

El jueves 11 de septiembre, un bus de la empresa Real Star se estrelló contra una de las estructuras metálicas de la Vía de Evitamiento. El accidente dejó dos fallecidos y alrededor de 20 heridos. Ante este hecho, el abogado penalista Julio Rodríguez señaló que la empresa es responsable de esta tragedia, aunque el vehículo haya sido conducido sin autorización.

De acuerdo a la defensa de la empresa, el bus no estaba en condiciones de circular y que fue un cobrador, sin licencia ni autorización, quien lo condujo. No obstante, Rodríguez explicó que este hecho no exime de culpa a la compañía.

“De ninguna manera. Por una sencilla razón: el vehículo está a nombre de una empresa. Si no estaba en condiciones, debieron cerrarlo y llevarlo a refacción. Ahí está la responsabilidad”, señaló en Panamericana.

El abogado penalista precisó que, de comprobarse que el bus presentaba fallas mecánicas, el solo hecho de no reunir las condiciones técnicas para trasladar pasajeros ya constituye responsabilidad penal. No sería un delito doloso, aclaró, sino por imprudencia. En ese contexto, el conductor podría recibir una condena de entre 8 y 16 años de prisión.

Además, Rodríguez aclaró que las responsabilidades son diferenciadas. “El conductor tendrá responsabilidad penal y patrimonial, pero la empresa también responderá. Es responsable de todos los daños, incluyendo hospitalizaciones, lo que las víctimas han dejado de percibir y el lucro cesante", explicó.

Respecto a la versión de que la tragedia se agravó por una valla mal instalada, el abogado señaló que será necesario un peritaje para determinar si hubo fallas en la infraestructura. De comprobarse que la estructura no cumplía con los estándares, advirtió, el concesionario de la vía asumiría responsabilidad patrimonial y administrativa.

También expresó su preocupación por las familias de las víctimas, ya que hasta ahora no han recibido apoyo de la empresa. Señaló que lo primero será esperar el peritaje policial. En paralelo, el SOAT debe cubrir parte de los daños, aunque este seguro suele ser insuficiente.

En esos casos, corresponde que la compañía asuma los gastos; de no hacerlo, los deudos tendrán que iniciar acciones legales.

