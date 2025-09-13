HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Chofer del bus que causó tragedia en la Vía de Evitamiento recibe nueve meses de prisión preventiva

El fiscal del caso solicitó la incautación del vehículo para garantizar la reparación civil a las víctimas, mientras la investigación del accidente vehicular sigue su curso.

Dictan nueve meses de prisión preventiva a chofer que ocasionó accidente en Vía Evitamiento. Foto: composición LR
Dictan nueve meses de prisión preventiva a chofer que ocasionó accidente en Vía Evitamiento. Foto: composición LR | composición LR

La Fiscalía informó a través de sus redes sociales que se dictó nueve meses de prisión preventiva contra Martín Effio, conductor del bus de la empresa Real Star del Perú, investigado por el accidente ocurrido en la Vía de Evitamiento.

De acuerdo con las pesquisas, Effio es acusado por los delitos de homicidio culposo en agravio de dos personas y lesiones culposas en agravio de otras nueve, luego de que el vehículo que conducía colisionara violentamente contra una baranda metálica.

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

Poder Judicial dicta prisión preventiva

El fiscal provincial Carlos Enrique Chura Quenta, encargado de la investigación, informó que también ha solicitado la incautación de la unidad de transporte, con el fin de garantizar que los afectados y familiares de las víctimas puedan acceder a una reparación civil en el marco del proceso judicial.

Asimismo, la Fiscalía señaló que continuará recabando pericias técnicas, testimonios y otros elementos probatorios que permitan esclarecer las causas del accidente y confirmar si existió imprudencia o negligencia por parte del conductor o de la empresa de transporte.

El fiscal del caso solicitó la incautación del vehículo para garantizar la reparación civil a las víctimas, mientras la investigación del accidente vehicular sigue su curso.

Con la medida de prisión preventiva, Martín Effio permanecerá recluido mientras duren las investigaciones. La Fiscalía subrayó que este tipo de sanciones buscan asegurar que el imputado no evada la justicia y que el proceso se desarrolle sin interferencias.

Investigaciones continúan

Tras la detención del acusado, se le realizó el proceso de dosaje etílico y examen toxicológico para conocer si es que manejaba bajo los efectos del alcohol y brindar sus declaraciones correspondientes a la PNP. Además, según reportes recientes, aparentemente esta persona no contaba con los documentos adecuados para manejar este tipo de vehículos.

Se espera que en los próximos días las víctimas reciban la ayuda correspondiente y que se esclarezca el motivo del accidente. Pues, hasta la fecha ya se han reportado más de 200 muertes por accidentes de tránsito, según el SINADEF.

