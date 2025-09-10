HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Bebé se salva de morir durante ataque armado contra su familia en Puente Piedra

Delincuente irrumpió en una reunión familiar y disparó contra tres personas; autoridades advierten que el caso estaría vinculado a bandas de extorsión tras el aumento de bandas criminales en la capital.

Detienen a delincuente que se intentó disparar a bebé. Foto: composición LR
Un hecho de violencia se registró en el distrito de Puente Piedra luego de que un sicario irrumpiera en medio de una festividad familiar para abrir fuego contra varias personas. Entre los presentes se encontraba una madre que cargaba a su bebé en brazos y que, pese a estar en la mira del delincuente, logró salir ilesa junto a la pequeña. El ataque dejó tres personas gravemente heridas y reavivó las alertas sobre el avance de las extorsiones vinculadas al transporte en Lima Norte.

Según testigos, la familia había organizado una actividad social para recaudar fondos cuando, de manera sorpresiva, un sujeto armado irrumpió en la vivienda. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento en que los asistentes conversaban tranquilamente antes de ser atacados. En cuestión de segundos, el delincuente sacó un arma y comenzó a disparar.

En el video se aprecia cómo, en un determinado momento, el agresor apunta directamente a una mujer que sostenía en brazos a su hija menor, de apenas cinco años. Aunque la situación estuvo a punto de convertirse en una tragedia, el hombre decidió no accionar el arma contra ellas. La madre, en un intento desesperado por proteger a su bebé, intentó detener al sicario, mientras el resto de familiares buscaba ponerse a salvo.

El ataque dejó a tres personas gravemente heridas. Una de las testigos relató que este atentado no fue casual, sino la consecuencia de amenazas previas vinculadas al negocio de transporte al que se dedicaría la familia.

PUEDES VER: Choferes de Nueva América piden ayuda al Mininter tras muerte de compañero: "Cumplimos con los pagos, pero nos siguen matando"

lr.pe

Familia ya habría sido amenazada por extorsionadores

Los familiares aseguraron que en las últimas semanas habían recibido constantes advertencias por parte de bandas extorsivas. Incluso, narraron que en su vivienda llegaron a dejar flores negras como símbolo de amenaza. Según los agraviados, al negarse a pagar los cupos exigidos, los delincuentes habrían enviado a un ciudadano de nacionalidad venezolana para ejecutar el ataque armado.

Este tipo de amenazas, explicaron, se ha vuelto recurrente entre empresarios y transportistas de Lima Norte, quienes viven bajo presión de mafias que buscan controlar zonas estratégicas para su actividad ilegal.

Fuerzas policiales logran capturar a delincuente

Tras el ataque, el delincuente intentó escapar, pero fue perseguido por serenos y efectivos de la Policía Nacional que habían sido alertados por los vecinos. En su huida, fue alcanzado y reducido con apoyo de integrantes de la misma familia, quienes lo golpearon antes de que fuera trasladado a la comisaría del sector.

De acuerdo con las autoridades, el sicario reveló que había sido contratado por ciudadanos de nacionalidad colombiana, quienes le pagaron un millón de pesos colombianos (aproximadamente 880 soles) por ejecutar el atentado.

PUEDES VER: 18.385 denuncias de extorsión en los últimos ocho meses

lr.pe

Temor entre los familiares por represalias

Pese a que el agresor se encuentra detenido, la familia afectada expresó su temor de que otros miembros de la banda puedan regresar para tomar represalias. La incertidumbre crece, ya que no cuentan con los recursos suficientes para garantizar su seguridad ni cubrir los gastos médicos de los heridos, quienes permanecen hospitalizados.

Este caso se suma a la creciente ola de extorsiones que golpea a sectores como el transporte y la construcción en Lima y provincias. Diversas organizaciones criminales, en su mayoría integradas por extranjeros, se disputan el control de estas actividades mediante amenazas, cobros de cupos y ataques armados.

Especialistas en seguridad advierten que la situación requiere mayor presencia policial, inteligencia operativa y medidas coordinadas para evitar que estas mafias continúen extendiéndose. Mientras tanto, la familia de Puente Piedra intenta recuperarse del violento episodio que, de no haber sido por un golpe de suerte, pudo acabar con la vida de un bebé.

